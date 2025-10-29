Spoznajte Zdravka, ki se pogovarja z duhovi, a ostaja realen in prizna, da včasih udari mimo (FOTO)

Radiestezist in zdravilec Zdravko Malnarič išče pogrešane osebe in vodo, zdravi in pogleda v prihodnost. Zdravko ostaja realen in prizna, da včasih udari mimo. Praviloma pa najde pogrešane. Ko so denimo tri dni iskali moškega srednjih let, je z nihalom ugotovil, kje je – zašel je med trnje, iz katerega se ni mogel rešiti; kasneje je bilo ugotovljeno, da mu je v možganih počila žilica, kar je povzročilo začasno duševno motnjo. Našli so ga še pravočasno, živega. Od kod takšna sposobnost, nas je zanimalo.

Maddie je še živa?!

»Nikoli nisem verjel v to. Ko sem delal še v Gotenici, sem dobil v roke hrvaško revijo Arena. Star sem bil 30 let, videl pa sem članek o tem, kako se s pomočjo obeska sprejemajo odločitve. Pa sem preizkusil, misleč, da iz tega ne bo nič. Kasneje sem bral članek o človeku, ki je pobegnil iz zapora. Z nihajem sem poskusil, kar sem bral v Areni. V roke sem vzel avtokarto Jugoslavije. Položil sem jo na mizo, iz časopisa pa izrezal zapornikovo sliko. Na njo sem položil levi prst, to je antena, ki začuti in vleče njegovo energijo. Nihalo je pokazalo na Novi Sad. Čez 14 dni pa novica o zaporniku, ki so ga prijeli v Novem Sadu. Od tega trenutka me je povleklo v to. Očitno je nekaj na tem!« Zdravko se je tedaj začel zavedati svojih moči. Pravijo, da je bioenergetik, raziskovalec, tudi zdravilec, radiestezist. »Danes imam precej rezultatov, to so čudeži, ne vem pa, od kod to prihaja.« Svojih moči in sposobnosti se ne boji, pravi.

Išče pogrešane osebe in vodo, zdravi in pogleda v prihodnost. FOTO: Drago Perko

Zdravko Malnarič FOTO: Drago Perko

Zdravko Malnarič FOTO: Drago Perko

»Da začnem iskati človeka, potrebujem njegovo sliko in podatek, od kod je šel. Potem pregledam smeri neba in se lotim iskanja. Ko določim smer gibanja, izmerim še število kilometrov, ki jih je naredil. Malce težje je, če je oseba živa, ker se premika, potem težje določim. Vse pa rešujem s pomočjo nihala, ki mi odgovarja. Kar uspešen sem: iskal sem tudi Madeleine McCann, ki je izginila na Portugalskem. Pisal sem njenim staršem. Točno sem jim povedal, da je deklica v španskem mestu Burgos, nihče se ni odzval. Še danes je živa, so jo pa ugrabili,« mirno pove Malnarič. Pomagal je iskati ter najti tudi koroško deklico, ki je bila nekaj časa v Sloveniji, nekaj časa pa v Avstriji.

Svojih storitev ne zaračuna, je pa hvaležen, če mu povrnejo potne stroške. »Živali ne iščem, saj so ljudje preveč neučakani. Pa lopovov tudi ne iščem. Sem pa iskal ukradene avtomobile, tudi v Severni Makedoniji in Črni gori so jih našli,« razkrije. In predlaga, da se po dvorišču sprehodimo do stare hiše, kjer se je rodil in odraščal. Hiša je iz leta 1875, Zdravko Malnarič pa se je v njej rodil leta 1956 mami Kristini in očetu Francu, pri Cesarjevih se je reklo po domače. Rojstna hiša je lepo ohranjena. V njej se je ustavil čas, tu Zdravko najde svoj mir in ustvarja z nihalom in posebnimi zdravilnimi kapljicami, tu kliče duhove, včasih izganja hudiča.

»Duha pokličem zato, da bi koga pozdravil. To se mi večkrat posreči. Najbolj mi je pri srcu ozdravitev triletnega otroka, ki je imel raka na očesu. Operirali so ga na Švedskem. Ko se mu je bolezen ponovila in so starši čakali na pregled, na katerem naj bi odločili, ali bodo otroku odvzeli oko ali ga poslali na novo operacijo, sem poklical duha. Duh je prišel, zavrtel mizo, ko smo imeli v krogu dlani otrokovo sliko. Trajalo je, kot običajno, manj kot uro. Ko so čez nekaj dni otroka pregledovali v Ljubljani, da bi se odločili, kako naprej, raka niso našli več,« ponosno pove Zdravko. Pomaga, ko uradna medicina izčrpa vse možnosti.