Zdravnica Alenka Stepišnik udarila po mizi: »Odstranimo elektronske naprave, odstranimo telefone«

Ob svetovnem dnevu zdravja zdravstveni strokovnjaki iz SB Izola opozarjajo, kako pomembne so vsakodnevne navade za ohranjanje zdravja. Predstojnica Oddelka za pediatrijo, Alenka Stepišnik, poudarja: »Ko smo skupaj z otroki, bodimo res z njimi. Odstranimo elektronske naprave, odstranimo telefone, pogovarjajmo se. Obroki naj bodo skupni, polni veselja in smeha.«

Stepišnik izpostavlja, da zdravje otrok zahteva zgled staršev. Svetuje polne obroke s svežim sadjem in zelenjavo, veliko gibanja ter omejevanje uporabe elektronskih naprav: »Pri omejevanju uporabe elektronskih naprav moramo začeti pri sebi.«

»Včasih smo utrujeni in pozabimo na redne zdrave obroke, gibanje in svoje zdravje, a se splača vlagati v nas in se moramo za to potruditi. Ob svetovnem dnevu zdravju seveda svetujem skrb za najmlajše, kajti zdravje se mora začeti pri otrocih in velja, da vzgajamo z zgledom, zato moramo starši najprej poskrbeti tudi zase,« pravi.

Sama s svojimi najstniki ohranja skupne večerje in izlete. »Moji otroci so že najstniki in da se trudimo, da imajo skupne večerje. Da smo takrat res skupaj in se pogovarjamo. Skupaj še vedno hodimo na izlete. Zase pa poskrbnim, da se odločam za zdravo prehrano, poskrbim, da ima vsak dan vsaj osem ur spanja, če se le da, skoraj vsak dan se gibam 45 minut do ene uro.«

Tudi specialist interne medicine in kardiolog Simon Korošec poudarja pomen zdravega življenjskega sloga: »Predvsem bolnikom, pa tudi vsem drugim, svetujem gibanje in zdravo prehrano. To sta dve najpomembnejši stvari, tako za trenutno zdravje kot tudi za dolgoživost.« Dolgoletne izkušnje z bolniki s koronarno boleznijo in po akutnem miokardnem infarktu mu potrjujejo, kako nezdrave navade vplivajo na zdravje.

NIJZ ob tem izpostavlja, da je letos poudarek Svetovne zdravstvene organizacije zaupanje znanosti: »Zaupati znanosti pomeni opirati se na zanesljive dokaze, strokovno znanje in raziskave, ki temeljijo na preverljivih podatkih. Prav znanstveni dokazi omogočajo razvoj učinkovitih načinov preprečevanja bolezni, varnih in uspešnih načinov zdravljenja ter oblikovanje zdravstvenih politik.«

Lekarniška zbornica Slovenije dodaja, da zdravila niso nadomestilo za zdrav življenjski slog. Lani je bilo izdanih skoraj 21,3 milijonov receptov, kar pomeni, da je vsak prebivalec Slovenije v povprečju prejel deset receptov. Ob tem poudarjajo odgovorno ravnanje z zdravili in svetujejo, da zdravila vedno uporabljamo skladno z navodili.