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Zdravnik Matjaž Hofman: »Maja smo pomagali petim otrokom, ki so pojedli filter cigarete ...« (VIDEO)

»To je zelo nevarno zaradi možnosti zastrupitve z nikotinom in kovinskega delca, ki lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje stene prebavil.«
Simbolična fotografija. Foto: Shutterstock FOTO:
Simbolična fotografija. Foto: Shutterstock FOTO:
P. K.
 11. 6. 2026 | 10:46
 11. 6. 2026 | 10:46
3:14
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Zdravniška zbornica Slovenije je v pretresljivi objavi opozorila na naraščajoč val zastrupitev najmlajših, ki se je zgodil v zadnjih tednih, in pozvala starše k skrajni previdnosti. Iz klinike UKC Ljubljana so sporočili, da so samo v maju posredovali pri petih primerih, kjer so tudi zelo majhni otroci, od šestmesečnega do leto in pol starega, pomotoma zaužili filter cigaretnega sistema IQOS. Tak filter poleg nikotina vsebuje kovinsko ploščico, ki lahko povzroči hudo zastrupitev ali celo poškodbo notranjih organov, opozarja prof. dr. Matjaž Homan, pediater in gastroenterolog. Zaradi potencialne nevarnosti se takšen delček odstrani šele z endoskopom – kar je invaziven poseg, ki ga otroci nikakor ne bi smeli doživeti. Zastrupitve z nikotinom se pokažejo z bruhanjem, drisko in v hudih primerih z motnjami zavesti, kar je resno zdravstveno stanje, ki zahteva takojšnjo medicinsko pomoč. Zbornica zato starše in vse odrasle ostro poziva, naj nikoli ne puščajo tovrstnih izdelkov v dosegu otrok, niti za trenutek ne umaknejo pogleda.

Pogosto gre za povsem vsakdanje situacije: filter leži na kuhinjski mizi ali polici, otrok je v naročju ali v bližini in v trenutku stori katastrofalno napako. Prof. dr. Homan izpostavlja, da je to “preprosta zgodba”, ki pa se lahko konča zelo resno in trajno nevarno za otroka. Tovrstni izdelki, ki vsebujejo visoke koncentracije nikotina, niso le škodljivi za otroke, temveč predstavljajo tveganje tudi za odrasle, saj nikotin povzroča odvisnost, srčno-žilne težave in motnje v delovanju živčevja. Tudi tako imenovane tobačne alternative niso varne – nikotin je strupen in sposobnost, da odrasli izpostavljeni pogosto zamenjajo varnost z navidezno modno izbiro, je zaskrbljujoča. Zdravniki opozarjajo, da mora vsakdo, ki v svojem domu uporablja nikotinske izdelke, poskrbeti za njihovo varno hrambo in odstranitev. Le tako se da preprečiti, da bi zabava ali trenutek nepazljivosti otroka stal zdravja ali življenja.

Zbornica zaključuje z jasnim klicem k odgovornemu ravnanju. Ne gre le za modno napravo ali neškodljivo igračko, temveč za izdelek, ki lahko že pri najmanjšem stiku povzroči tragične posledice. Staršem svetujejo, naj se poučijo o vseh nevarnostih, ki jih prinašajo tovrstni izdelki, in naj se ne zanašajo na to, da “se otrok že ne bo dotaknil”. Nikotin ni nekaj, kar bi smešno gledali – gre za snov, ki lahko odraslega utrudi, prizadene srce in možgane, a otroka lahko izhodi v resno krizo že ob minimalnem zaužitju. Zato je poziv zdravnikov jasen in neizprosen: držite te izdelke povsem zunaj dosega otrok in razmislite o njihovi popolni odstranitvi iz domačega okolja. Vsak trenutek nepazljivosti se lahko konča tragično. Le odgovorno ravnanje nas lahko zaščiti pred novimi, nepotrebnimi tragedijami.

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