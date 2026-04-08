Zdravnik razkril podrobnosti zdravljenja Luke Dončića: »To je ena najnaprednejših metod«

Po poškodbi Luke Dončića, ki je v odločilnem delu sezone močno zaznamovala načrte njegove ekipe, se vse bolj v ospredje postavlja vprašanje njegove rehabilitacije. Odločitev, da zdravljenje nadaljuje v Evropi in poseže po naprednih bioloških metodah, je sprožila zanimanje tako javnosti kot stroke. O ozadju in realnih učinkih takšnih pristopov je spregovoril asist. dr. Marko Macura, travmatolog iz UKC Ljubljana in dolgoletni zdravnik slovenske košarkarske reprezentance, ki opozarja predvsem na razlike med pričakovanji in dejanskimi možnostmi sodobne medicine.

Kot pojasnjuje Macura, je ključnega pomena razumevanje narave poškodbe. »To zdravljenje je namenjeno pospeševanju regeneracije po poškodbi. V Lukovem primeru govorimo o regeneraciji po akutni poškodbi, torej sveži poškodbi,« poudarja in dodaja, da prav ta vidik bistveno vpliva na učinkovitost izbrane terapije. Pri akutnih poškodbah namreč telo že samo sproži intenzivne procese celjenja, zato je vpliv dodatnih metod težje natančno opredeliti. »Bolj so raziskani učinki tega zdravljenja pri kroničnih težavah, pri kroničnih poškodbah, medtem ko pri akutnih poškodbah težko povemo, v kakšni meri bo to zdravljenje vplivalo na hitrost njegovega povratka na igrišče,« pojasnjuje. Gre za pomembno strokovno zadržanost, ki kaže, da kljub napredku medicina pri tovrstnih poškodbah še vedno ne more ponuditi povsem zanesljivih napovedi.

Zdravljenje z matičnimi celicami

Ena izmed metod, ki naj bi jo Dončić izbral, je zdravljenje z matičnimi celicami, ki zahteva natančen in večstopenjski postopek. »Matične celice, če so v tem primeru uporabljene, pomeni, da jih moramo najprej pridobiti iz enega drugega mesta na telesu. Po navadi je to lahko podkožna maščoba, lahko je to iz krvi, iz vene, lahko je to tudi iz kostnega mozga, običajno iz medenice,« razlaga Macura.

Po odvzemu sledi obdelava, s katero se pridobi koncentrat, ki se nato aplicira neposredno na poškodovano območje. »Ta pridobljeni material mora biti posebej obdelan, da pridobimo koncentrat matičnih celic, potem pa ta koncentrat vbrizgamo na poškodovano mesto, običajno pod kontrolo ultrazvoka, tako da z ultrazvokom poiščemo poškodovano mesto in v samo poškodbo vbrizgamo matične celice.« Takšen pristop omogoča visoko stopnjo natančnosti, kar je pri obsežnih mišičnih skupinah, kot je stegenska mišica, še posebej pomembno.

Luka Dončić. FOTO: Cooper Neill Getty Images Via Afp

Ob tem Macura poudarja, da organizem že sam aktivira podobne mehanizme. »Matične celice pridejo na to mesto že same po sebi, ob poškodbi, ko pride do krvavitve, vendar z dodatkom iz drugih delov telesa hočemo hitrost in učinkovitost celjenja še pospešiti.« Namen torej ni nadomestiti naravnih procesov, temveč jih okrepiti.

Časovni pritisk in nepredvidljivost okrevanja

Pomemben dejavnik pri izbiri zdravljenja je tudi tekmovalni koledar, ki športnikom pogosto ne dopušča daljšega okrevanja. »Zdravljenje z matičnimi celicami ni najcenejše. Imamo tudi druge biološke metode za pospeševanje celjenja in se potem glede na poškodbo, ceno ali bližino tekmovanja izbere optimalna metoda,« poudarja Macura. V tem kontekstu je odločitev razumljiva, saj si vrhunski športniki prizadevajo za čim hitrejšo vrnitev na igrišče.

»Tovrstno zdravljenje zagotovo učinkuje, v smislu boljše regeneracije, vendar so študije zaenkrat še bolj na živalskih modelih. Vemo, da je brazgotina manjša, da nastane več funkcionalnih mišičnih celic, vendar ali to v resnici prispeva k temu, da se bo Luka lahko hitreje vrnil na igrišče, tega ne vemo,« opozarja. Ob tem dodaja, da na potek rehabilitacije vplivajo tudi drugi dejavniki, med drugim bolečina in individualni odziv telesa, kar dodatno otežuje napovedi.

Macurova ocena tako ostaja strokovno uravnotežena: »Je pa dejstvo, da je to največ, kar lahko naredi, in da mu ne bo škodilo.« Njegove besede jasno kažejo, da sodobna medicina lahko pomembno pomaga pri optimizaciji okrevanja, vendar ne more v celoti odpraviti negotovosti, ki spremlja tovrstne poškodbe.