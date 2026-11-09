V Celju ji niso hoteli pomagati! Na urgenci zavrnila krvavečo bolnico

ŠOK

Po odstranitvi sumljivega madeža na obrazu zaradi krvavitve odšla na celjsko urgenco. Ker je iz izvida izhajalo, da ji je poseg opravila Estetika Fabjan, ji niso hoteli pomagati.

Iz Šaleške doline prihaja neverjetna zgodba o tem, kako so na celjski urgenci zavrnili pregled pacientke, ki so ji dan prej v Zdravstvenem domu Celje odstranili sumljiv madež na obrazu. Velenjčanka je imela napotnico za dermatološki pregled zaradi sumljivega madeža na levem licu. Kot izhaja iz dokumentacije, naj bi sumili na epiteliom, vrsto kožnega raka. Prek portala zVEM je ugotovila, da bi najhitreje prišla na vrsto v ZD Celje. Po pregledu so jo iz ZD Celje poklicali, da pride na izrez znamenja. »Operirana sem bila 17. septembra, operiral me je dr. Andrej Florjan,« pripoveduje sogovornica, ...