Zdravniki: zakaj se pri medicinskem končanju življenja ne uporablja hitrih usmrtitev?

Pogovarjali smo se z eno od slovenskih zdravnic, ki opozarja: ponekod v tujini odvetniki celo obsojencem izborijo strelski vod kot bolj humano metodo namesto injekcije. »Kar se tiče t.i. 'smrtonosne injekcije' pri evtanaziji, je ta po sestavi podobna injekciji, ki se uporablja pri izvedbi smrtne kazni v ZDA. Najbolj problematičen je mišični paralizator, druga substanca v vrsti, prva je anestetik, derivat curareja, najpogosteje pankuronijev bromid, nima protibolečinske ali anestetične aktivnosti, in je predvsem namenjen ustvarjanju videza mirne smrti za prisotne gledalce. Bolniku se zavest lahko povrne in želi dihati, a ne more zaradi paralize dihalnih mišic – in medtem zelo trpi, tega pa nihče od prisotnih ne vidi.«

»Kalijev klorid, tretja substanca v vrsti, se doda, če srce še vedno bije. Ta pa po navedbah strokovne literature povzroča grozljivo bolečino, a tudi tega opazovalci ne morejo zaznati, umirajoči pa izraziti«, nam je povedala slovenska zdravnica, ki se zaradi medijskih razprav ne želi javno poimensko izpostavljati. »Nedavno so pri vsaj dveh primerih izreka smrtne kazni v ZDA, v Južni Karolini, kjer je bila predvidena smrtonosna injekcija, ugodili prošnjam obsojenih, da jih usmrti strelski vod. Saj da ta način umiranja povzroča najmanj trpljenja. O tem so poročali po celem svetu, tudi pri nas. Kot je napisano v enem od strokovnih člankov, medicina ne more zagotoviti oz. garantirati hitre in mirne smrti«, še dodaja.

Kaj kurare naredi človeku? Deluje kot močan mišični paralitik. To pomeni: popolnoma ohromi skeletne mišice, človek ostane pri polni zavesti, ne more se premakniti, govoriti ali dihati, smrt običajno nastopi zaradi zadušitve, ker dihalne mišice prenehajo delovati. Telo torej lahko deluje miselno normalno, a se ne more odzvati – nekakšen naravni “lock-in”. Kako deluje? Kurare blokira nikotinske acetilholinske receptorje na mišicah. Signali iz živcev ne dosežejo mišic, zato te preprosto ne morejo skrčiti. Ker je pancuronium bromid – paralitik v klasični trikomponentni usmrtitveni injekciji – farmakološko soroden kurareju, obstaja tveganje, da je obsojenec pri zavesti, a paraliziran in ne more izraziti bolečine.

Je mešanica učinkovin ustavna?

Debata o ustreznosti smrtonosne injekcije se je v ZDA razplamtela po tem, ko je vrhovno sodišče obravnavalo primer Baze proti Reesu. V središču presoje je bilo vprašanje, ali standardni trikomponentni protokol — kombinacija natrijevega tiopentala, pankuronijevega bromida in kalijevega klorida — krši osmo dopolnilo ameriške ustave, ki prepoveduje kruto in neobičajno kaznovanje. učinkovina naj bi povzročila hitro nezavest, paralizo mišic in nato srčni zastoj, vendar je praksa pokazala, da postopki niso bili vedno neboleči in neproblematični.

Smrtonosna injekcija je bila uvedena leta 1977 kot “bolj humana” alternativa obešanju, elektrokuciji in plinski komori. A protokol, ki ga je oblikoval forenzični patolog A. Jay Chapman in so ga zakonodajalci sprejeli brez znanstvenih testiranj, se je izkazal za težavnega. V več kot 900 izvedenih usmrtitvah je prišlo do številnih napak: od napačno vstavljenih intravenskih kanil do nezadostne anestezije in kemičnih zapletov pri mešanju zdravil. V posebej odmevnem primeru iz Ohia leta 2006 je obsojenec med postopkom dvignil glavo in izjavil: »Ne deluje.«

Kalijev klorid povzroča izjemno bolečino

Najbolj kontroverzna je uporabo pankuronija, paralitika brez analgetičnega učinka. Ta lahko prikrije dejstvo, da obsojenec ni ustrezno omamljen. Posledica je možnost, da je oseba med injiciranjem kalijevega klorida – ki povzroča izjemno bolečino – pri zavesti, a zaradi paralize ne more pokazati trpljenja, navaja ugledni strokovni časopis New England Journal of Medicine.

Zaradi težav pri izvedbah so oblasti vse pogosteje iskale pomoč zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, ki bi nadzorovali anestezijo, vstavili intravenske kanile ali spremljali potek usmrtitve. A v medicinski skupnosti temu močno nasprotujejo. Ameriško zdravniško združenje in ameriško združenje anesteziologov zavračata sodelovanje pri kaznovanju, saj je poslanstvo medicine zdravljenje — ne odvzem življenja. Tudi v praksi so poskusi vključevanja zdravnikov naleteli na odpor. V Kaliforniji sta dva anesteziologa tik pred izvršitvijo smrtne kazni odstopila, ko sta natančno izvedela, kaj naj bi bila njuna vloga.

Med letoma 2009 in 2011 je po navedbah strokovnega glasila Journal of Law and the Biosciences več farmacevtskih podjetij – pod pritiskom javnosti, evropskih regulatorjev in aktivistov – ustavilo prodajo zdravil, ki se uporabljajo pri usmrtitvah. Nadomestili so jih dvomljivi dobavitelji, celo iz Indije. Pomanjkanje je prizadelo tudi postopke pomoči pri samomoru: cene barbituratov so se dvignile tudi do 50-krat.

V Kanadi liberaliziran sistem samomorov

Kanadski sistem evtanazije in zdravniške pomoči pri samomoru (MAID) je v manj kot desetletju postal eden najhitreje rastočih in najbolj liberalnih na svetu. Od legalizacije je bilo v državi izvedenih približno 70.000 postopkov, kar predstavlja okoli 5 odstotkov vseh smrti – v Québecu celo več kot 7 odstotkov, s čimer ima pokrajina najvišjo stopnjo evtanazije globalno. Čeprav zagovorniki MAID to vidijo kot znak uspešnosti in odziv na potrebo pacientov, se kritike množijo: opozarjajo na nejasna pravila, pomanjkljiv nadzor in zaskrbljujoče primere iz prakse.

Leta 2025 je Odbor Združenih narodov za pravice invalidov pozval Kanado, naj prekliče razširitev upravičenosti do zdravstvene pomoči pri umiranju (MAID) iz leta 2021, ki je omogočila MAID tudi osebam, ki niso blizu naravne smrti. Opozoril je na primere, ko so socialne stiske, pomanjkanje dostopnih stanovanj ali neustrezno zdravljenje duševnih bolezni vodili do odobritve postopka, piše profesor Trudo Lemmens s teksaške pravne univerze v Hastings Center Reportu, vodilni akademski reviji s področja bioetike. Eden od primerov iz novejših poročil opisuje mlado žensko, ki je dobila MAID, ker ni mogla najti primernega in dostopnega bivališča, prilagojenega njenim zdravstvenim potrebam. Poročila iz Ontaria razkrivajo tudi skrajno hitro izvajanje postopkov. Starejša ženska, ki je želela paliativno oskrbo in sprva zavrnila MAID, je bila evtanazirana še isti dan, ko so njeno prošnjo za sprejem v hospic zavrnili – po tem, ko je njen izčrpani mož zaprosil za nujno oceno za MAID.