Zdravstveni inšpektorat odpoklical še te nevarne igrače: preverite, ali jih imate doma

Zdravstveni inšpektorat RS je v nizu odpoklicev igrač, katerih polnilo lahko vsebuje za zdravje nevarna azbestna vlakna, iz prodaje odpoklical še raztegljive figurice s polnilom iz peska ORB Funkee Sand Toys Small Assortment, ki jih distribuira Spar Slovenija.

Model izdelka je Orb Funkee Axolotl 1745901807. Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da igrače ne uporabljajo in jo vrnejo na mesto nakupa. Če to ni mogoče, pa naj jo zavržejo.