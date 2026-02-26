  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOOČENJA

Zdravstvo pred volitvami vre: In kadar je zdravstvo bojišče, potem izgublja pacien

Kakšne so rešitve za učinkovitejše zdravstvo in dolgotrajno oskrbo?
FOTO: RTV Slovenija/printscreen
FOTO: RTV Slovenija/printscreen
S. U.
 26. 2. 2026 | 22:45
 26. 2. 2026 | 23:40
2:56
A+A-

Za zdravstvo plačujemo obvezni prispevek, uvedli smo še prispevek za dolgotrajno oskrbo. Denarja je več kot kadarkoli. A ključno vprašanje ostaja: ali bolniki do zdravnika pridejo hitreje? Predstavniki osmih parlamentarnih strank so se na TV Slovenija soočili prav o tem – o čakalnih vrstah, odgovornosti in prihodnosti sistema, ki ga vsi uporabljamo.

V uvodu so morali odgovoriti, kateri trije ukrepi bi najprej sprejeli za skrajšanje čakalnih dob. Tamara Kozlovič (Svoboda) je poudarila, da se problema lotevajo sistematično. Napovedala je nacionalni informacijski sistem za čakalne sezname ter nadaljnjo krepitev kadra. »V tem mandatu je v zdravstvu 380 več zdravnikov,« je dejala.

Zvonko Černač (SDS) je bil ostrejši. Spomnil je, da so se sredstva v štirih letih podvojila – s 3,5 na sedem milijard evrov. “Iz prispevkov ljudi, zaposlenih, a tega pacienti žal ne čutijo,” je opozoril. Izpostavil je skoraj 140.000 ljudi brez osebnega zdravnika ter napovedal boljše upravljanje bolnišnic in razbremenitev administracije.

Branko Gabrovec (SD) je pozval k širšemu pogledu na podatke. “Ni nujno, da vsi podatki, ki jih vidimo na področju čakalnih vrst, držijo v 100 odstotkih,” je dejal in poudaril obseg opravljenih storitev. Miha Kordiš (Mi, socialisti!) pa je kot ključno težavo izpostavil privatizacijo in zahteval konec “zdravnikov dvoživk”.

Janez Cigler Kralj (Skupna lista NSi, SLS, Fokus) je predlagal vključitev vseh izvajalcev v javno mrežo ter model, po katerem denar sledi pacientu. »Ko je človek bolan, je pomembno samo eno, da pride čim prej do zdravnika,« je poudaril. Tadej Osterc (Demokrati) je ocenil, da sistem slabo upravlja kapacitete: »Čakalne vrste niso Excelove tabele, to so ljudje.« Janez Poklukar (Prerod) pa je opozoril, da je zdravstvo postalo politično bojišče: »In kadar je zdravstvo bojišče, potem izgublja pacient.«

V razpravi o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja so se stališča razšla. Koalicija poudarja, da denar zdaj ostaja v zdravstveni blagajni, opozicija govori o “piarovski potezi” brez boljših storitev. Nič manj vroča ni bila tema dolgotrajne oskrbe. Svoboda jo vidi kot “civilizacijski dosežek”, SDS trdi, da so pravice ostale na papirju. Černač je napovedal zamrznitev prispevka, če prevzamejo oblast. Levica in SD sistem branita, a priznavajo kadrovske težave. Osterc opozarja na dvojno financiranje, Poklukar pa na ozka grla in dolge postopke. Ob koncu so se vsi strinjali le v enem: zdravstvo in dolgotrajna oskrba bosta odločilni temi volitev. 

 

Več iz teme

soočenjazdravstvočakalne vrstepacienti
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Umetna inteligenca

Kako veš?
Branko Babič26. 2. 2026 | 22:45
22:45
Novice  |  Slovenija
SOOČENJA

Zdravstvo pred volitvami vre: In kadar je zdravstvo bojišče, potem izgublja pacien

Kakšne so rešitve za učinkovitejše zdravstvo in dolgotrajno oskrbo?
26. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Kljukica

Potrebovali smo tedensko vinjeto, a ker te naši sosedi nimajo v ponudbi, smo pri pooblaščenem partnerju kupili 10-dnevno.
Dušan Malovrh26. 2. 2026 | 22:25
21:25
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Blažko Müller, Nadiyo Bychkovo in Tjašo Kokalj Jerala.
Tomaž Mihelič26. 2. 2026 | 21:25
20:35
Šport  |  Tekme
USPEH

Celjani po dramatičnem slavju v osmini finala konferenčne lige

Celjani so že minulo sezono pod vodstvom Španca Alberta Riere spisali eno lepših evropskih zgodb.
26. 2. 2026 | 20:35
20:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPOLNOST

Razkrili so, kaj so ubijalci razpoloženja med seksom

Nekateri se na spahovanje ali vetrove ne ozirajo, drugi so v zadregi. Previdno, ko izražamo želje po nenavadnih položajih ali apetitih.
26. 2. 2026 | 20:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki