30 LET POZNEJE

Združenje veteranov Gornja Radgona danes šteje 668 članov in ima bogato zgodovino (FOTO)

Gornja Radgona praznuje dolgoletno delovanje združenja.
Radgonski veterani so v 30 letih naredili veliko. FOTO: Dani Mauko

Radgonski veterani so v 30 letih naredili veliko. FOTO: Dani Mauko
O. B.
 17. 2. 2026 | 22:31
 17. 2. 2026 | 22:31
Bilo je 20. januarja 1996, torej slabih pet let po osamosvojitvi Slovenije, ko se je v Gasilskem domu Gornja Radgona zbralo 51 udeležencev osamosvojitvene vojne. Dogovorili so se o oblikah in ciljih prihodnjega delovanja: oblikovati odbor - združenje v katerega pridobivati člane, udeležencem osamosvojitvene vojne 1991 urejati status veteranov, urejati tudi njihov socialni status, zbirati gradiva iz osamosvojitvene vojne 1991 in podobno. Na prvem zboru veteranov je bilo izvoljeno 14-člansko predsedstvo s Francom Zemljičem na čelu. Z velikim angažiranjem predsednika in sekretarke Silve Kuzma je začelo število članov zelo hitro naraščati. Tako danes v združenju štejejo 668 članov, čeprav se je kar nekaj članov umrlo, med njimi tudi prvi predsednik Franc Zemljič.

In v počastitev na začetke delovanja je Območno združenje ZVV Gornja Radgona organiziralo v Hotelu Radin v Radencih svečanost, ki je potekala v dveh delih. V sejni dvorani Izvir je najprej potekala razširjena seja predsedstva območnega združenja. Sejo je vodil predsednik Jani Kosi, ki se je po prikazu pomembnih dogodkov in aktivnosti, ki so izpeljani v 30 letih delovanja združenja, zahvalil vsem, ki so v tem obdobju kakorkoli pomagali našemu združenju v organiziranju in izvedbi teh dogodkov. Še posebej se je zahvalil generalmajorju Ladislavu Lipiču, predsedniku ZVVS in županji ter županom vseh štirih občin: Gornje Radgone, Radencev, Apač in Svetega Jurija ob Ščavnici. Navzoče je pozdravila tudi Vera Granfol, poslanka Državnega zbora RS, dogajanje pa je popestril mladi klarinetist Andraž Stariha.

Drugi in glavni del svečanosti se je odvijal v kongresni dvorani Zdravilišča Radenci, s prireditvijo skozi katero je prisotne popeljala moderatorka Nika Škof. Po prihodu praporščakov in simbolnem veteranskem dejanju so navzoče pozdravili direktorica Zdravilišča Radenci, Zdenka Ploj, župan občine Radenci, Roman Leljak in predsednik OZ VVS Gornja Radgona, Jani Kosi. Nadaljeval je Ladislav Lipič, predsednik ZVVS, ki je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril, da ta jubilej ni le obletnica organizacije, temveč je tudi praznik spomina, poguma, tovarištva in odgovornosti do zgodovine, ki so jo soustvarjali vojni veterani. Izrazil je globoko spoštovanje do obeh žrtev, ki sta padli v osamosvojitveni vojni 1991 na na območju med Ormožem – Radenci in Gornjo Radgono.

Ob ustanovitvi so imeli 51, danes pa združenje šteje kar 668 članic in članov, čeprav jih je v 30 letih kar nekaj umrlo.

Vrhunec praznovanja z nepozabnim koncertom

Generalmajor Lipič je OZ VVS Gornja Radgona zahvalil za aktivno delovanje z doprinosom vrednost, kot so domoljubje, mir, sodelovanje in družbena odgovornost ter pri tem predsedniku območnega združenja Janiju Kosiju predal jubilejno plaketo ZVVS. Šele takrat je sledil vrhunec praznovanja z nepozabnim koncertom, ki ga je priredil orkester Slovenske vojske, pod vodstvom dirigenta Nejca Bečana, sicer dirigenta in umetniškega vodje Orkestra slovenske policije, ki je vodenje v Radencih prevzel zaradi bolniške odsotnosti dirigenta, mag. Mitje Dragoliča. Po zadnji skladbi je moderatorka Nika zbrane povabila v avlo hotela na druženje s pogostitvijo.

Več iz teme

Gornja Radgonajubilejzdruženje veteranov vojne za Slovenijojubiljel
