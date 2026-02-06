Že 160 let je ta humanitarna organizacija prvi pomočnik ob nesrečah

Rdeči križ Slovenije je najstarejša humanitarna organizacija v Sloveniji ter del najstarejše in največje humanitarne organizacije na svetu. Zametki v Sloveniji segajo že v leto 1866, le tri leta po ustanovitvi svetovne organizacije Rdečega križa.

Najprej so bile ženske

Leta 1866 so na Kranjskem pod takratno Avstro-Ogrsko ustanovili prvo Žensko društvo za pomoč ranjenim in hudo bolnim vojakom, ki se mu je leta 1879 pridružilo še moško Domoljubno pomočno društvo deželno. Leta 1902 sta se društvi združili in kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa delovali do konca prve svetovne vojne. Zgodba slovenskega Rdečega križa se je na novo začela pisati 18. junija 1944 v belokranjskem mestecu Gradac. S sklicem ustanovnega zbora je bil Rdeči križ Slovenije znova vzpostavljen: 150 delegatov in gostov je izvolilo 28-članski glavni odbor, prvi predsednik je postal dr. Drago Marušič, podpredsedniki pa Engelbert Gangl, Vida Tomšič in Andrej Ilc. V domu kulture v Gradcu je od leta 1984 na ogled stalna muzejska zbirka o zgodovini Rdečega križa Slovenije.

Po drugi svetovni vojni je postal Rdeči križ Slovenije sestavni del Rdečega križa Jugoslavije in bil njen del vse do razglasitve samostojnosti leta 1991, leta 1993 pa je postal samostojni in enakopravni član Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Danes ga sestavlja 56 območnih združenj, v katerih deluje več kot 15 tisoč prostovoljcev. Vsako leto pomagajo 102 tisoč ljudem. Prek donatorjev omogočajo brezplačna letovanja 1700 otrokom in 150 starejšim iz socialno šibkejših okolij.

»Z akcijo (P)ostani del moštva smo okrepili zavedanje o pomenu krvodajalstva, saj z našimi območnimi združenji vsako leto izvedemo okrog 400 terenskih krvodajalskih akcij. Prek poučnih slikanic o medvedu Henriju na temo prve pomoči smo dosegli še večjo populacijo in jim položili na srce, da lahko prav vsak reši življenje. Izobražujemo in usposabljamo ter nadgrajujemo znanja laične javnosti vseh generacij o prvi pomoči, prvi psihološki pomoči, zaščiti znaka, mednarodnem humanitarnem pravu in vzgoji za humanost, obnavljamo družinske vezi, vodimo službo za poizvedovanje, pomagamo migrantom in smo prvi pomočnik javnim oblastem ob izrednih dogodkih in nesrečah,« pravi Matic Slapšak z RKS. »Vsekakor je naša želja, da bi bilo letošnje leto in 160-letnica v znamenju RK, predvsem pa si želimo, da bi bilo v znamenju humanosti in empatije.«

Pohod humanosti

Pri Rdečem križu Slovenije v jubilejnem letu pripravljajo vrsto dogodkov. Med 27. marcem in 1. junijem bo razstava 80 povednih fotografij v Jakopičevi galeriji v Ljubljani, med 10. in 13. septembrom bo v Brežicah večdnevni dogodek s slavnostno akademijo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice z mednarodnimi gosti, koncert za prostovoljce in pripadnike RKS, vaja celostnega odziva pripadnikov RKS na nesreče, vaja službe za poizvedovanje ter državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RKS. Potekal bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, dr. Nataše Pirc Musar. V ospredju bo tudi pohod humanosti od Ljubljane do Zdravilišča RKS Debeli rtič med 7. in 10. majem 2026. Letos praznuje tudi obalno zdravilišče RK, in sicer 70-letnico; od 1956. izvajajo preventivne in kurativne zdravstvene programe za otroke, 12. junija načrtujejo veliko praznovanje.

Letošnja rdeča nit tradicionalnega posveta bo spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. Na Debelem rtiču bodo gostili tabor Atlantis in mlade prostovoljce z vsega sveta. Prvič bo potekalo državno preverjanje usposobljenosti reševalcev iz vode, številni dogodki pa se bodo v organizaciji območnih združenj zvrstili tudi drugod po Sloveniji. »Želimo, da bo leto 2026 za vse nas – strokovne sodelavce, člane in prostovoljce vseh starosti – nekaj posebnega. V aprilu in maju bomo po vsej Sloveniji izvajali lokalna, regijska in državna preverjanja znanja prve pomoči za osnovno- in srednješolce ter študente. Državna preverjanja znanja prve pomoči učencev, dijakov in študentov bodo med 7. in 9. majem 2026 na Ravnah na Koroškem. Na začetku maja bomo kot vedno zaznamovali teden Rdečega križa s številnimi aktivnostmi in dogodki, kjer se naša območna združenja predstavljajo z vsemi aktivnostmi in projekti, v sodelovanju s Pošto Slovenije pa bomo prav na mednarodni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca 8. maja izdali priložnostno znamko, s katero bomo počastili častitljiv jubilej,« je strnil Slapšak.

