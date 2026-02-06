  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VISOK JUBILEJ

Že 160 let je ta humanitarna organizacija prvi pomočnik ob nesrečah

Zgodba slovenskega Rdečega križa se je na novo začela pisati leta 1944. Danes ga sestavlja 56 območnih združenj z več kot 15.000 prostovoljci.
Zadnje državno prvenstvo RK je bilo v Zasavju. FOTO: Arhiv RKS

Zadnje državno prvenstvo RK je bilo v Zasavju. FOTO: Arhiv RKS

V svojih vrstah si želijo čim več mladih generacij. FOTO: Arhiv RKS

V svojih vrstah si želijo čim več mladih generacij. FOTO: Arhiv RKS

Veliko dejavnosti namenjajo tudi zbiranju humanitarne pomoči. FOTO: Arhiv RKS

Veliko dejavnosti namenjajo tudi zbiranju humanitarne pomoči. FOTO: Arhiv RKS

Zagorje ob Savi je zibelka slovenskega krvodajalstva. FOTO: Arhiv RKS

Zagorje ob Savi je zibelka slovenskega krvodajalstva. FOTO: Arhiv RKS

Prostovoljci morajo biti dobro podučeni. FOTO: Arhiv RKS

Prostovoljci morajo biti dobro podučeni. FOTO: Arhiv RKS

Povsod in v vseh okoliščinah FOTO: Arhiv RKS

Povsod in v vseh okoliščinah FOTO: Arhiv RKS

Zadnje državno prvenstvo RK je bilo v Zasavju. FOTO: Arhiv RKS
V svojih vrstah si želijo čim več mladih generacij. FOTO: Arhiv RKS
Veliko dejavnosti namenjajo tudi zbiranju humanitarne pomoči. FOTO: Arhiv RKS
Zagorje ob Savi je zibelka slovenskega krvodajalstva. FOTO: Arhiv RKS
Prostovoljci morajo biti dobro podučeni. FOTO: Arhiv RKS
Povsod in v vseh okoliščinah FOTO: Arhiv RKS
Roman Turnšek
 6. 2. 2026 | 11:27
5:25
A+A-

Rdeči križ Slovenije je najstarejša humanitarna organizacija v Sloveniji ter del najstarejše in največje humanitarne organizacije na svetu. Zametki v Sloveniji segajo že v leto 1866, le tri leta po ustanovitvi svetovne organizacije Rdečega križa.

Najprej so bile ženske

Leta 1866 so na Kranjskem pod takratno Avstro-Ogrsko ustanovili prvo Žensko društvo za pomoč ranjenim in hudo bolnim vojakom, ki se mu je leta 1879 pridružilo še moško Domoljubno pomočno društvo deželno. Leta 1902 sta se društvi združili in kot del avstro-ogrskega društva Rdečega križa delovali do konca prve svetovne vojne. Zgodba slovenskega Rdečega križa se je na novo začela pisati 18. junija 1944 v belokranjskem mestecu Gradac. S sklicem ustanovnega zbora je bil Rdeči križ Slovenije znova vzpostavljen: 150 delegatov in gostov je izvolilo 28-članski glavni odbor, prvi predsednik je postal dr. Drago Marušič, podpredsedniki pa Engelbert Gangl, Vida Tomšič in Andrej Ilc. V domu kulture v Gradcu je od leta 1984 na ogled stalna muzejska zbirka o zgodovini Rdečega križa Slovenije.

400 KRVODAJALSKIH akcij izvedejo na leto.

Po drugi svetovni vojni je postal Rdeči križ Slovenije sestavni del Rdečega križa Jugoslavije in bil njen del vse do razglasitve samostojnosti leta 1991, leta 1993 pa je postal samostojni in enakopravni član Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Danes ga sestavlja 56 območnih združenj, v katerih deluje več kot 15 tisoč prostovoljcev. Vsako leto pomagajo 102 tisoč ljudem. Prek donatorjev omogočajo brezplačna letovanja 1700 otrokom in 150 starejšim iz socialno šibkejših okolij.

»Z akcijo (P)ostani del moštva smo okrepili zavedanje o pomenu krvodajalstva, saj z našimi območnimi združenji vsako leto izvedemo okrog 400 terenskih krvodajalskih akcij. Prek poučnih slikanic o medvedu Henriju na temo prve pomoči smo dosegli še večjo populacijo in jim položili na srce, da lahko prav vsak reši življenje. Izobražujemo in usposabljamo ter nadgrajujemo znanja laične javnosti vseh generacij o prvi pomoči, prvi psihološki pomoči, zaščiti znaka, mednarodnem humanitarnem pravu in vzgoji za humanost, obnavljamo družinske vezi, vodimo službo za poizvedovanje, pomagamo migrantom in smo prvi pomočnik javnim oblastem ob izrednih dogodkih in nesrečah,« pravi Matic Slapšak z RKS. »Vsekakor je naša želja, da bi bilo letošnje leto in 160-letnica v znamenju RK, predvsem pa si želimo, da bi bilo v znamenju humanosti in empatije.«

Pohod humanosti

Pri Rdečem križu Slovenije v jubilejnem letu pripravljajo vrsto dogodkov. Med 27. marcem in 1. junijem bo razstava 80 povednih fotografij v Jakopičevi galeriji v Ljubljani, med 10. in 13. septembrom bo v Brežicah večdnevni dogodek s slavnostno akademijo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice z mednarodnimi gosti, koncert za prostovoljce in pripadnike RKS, vaja celostnega odziva pripadnikov RKS na nesreče, vaja službe za poizvedovanje ter državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RKS. Potekal bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, dr. Nataše Pirc Musar. V ospredju bo tudi pohod humanosti od Ljubljane do Zdravilišča RKS Debeli rtič med 7. in 10. majem 2026. Letos praznuje tudi obalno zdravilišče RK, in sicer 70-letnico; od 1956. izvajajo preventivne in kurativne zdravstvene programe za otroke, 12. junija načrtujejo veliko praznovanje.

Želimo, da bi bila letošnja 160-letnica v znamenju RK, humanosti in empatije.

Letošnja rdeča nit tradicionalnega posveta bo spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. Na Debelem rtiču bodo gostili tabor Atlantis in mlade prostovoljce z vsega sveta. Prvič bo potekalo državno preverjanje usposobljenosti reševalcev iz vode, številni dogodki pa se bodo v organizaciji območnih združenj zvrstili tudi drugod po Sloveniji. »Želimo, da bo leto 2026 za vse nas – strokovne sodelavce, člane in prostovoljce vseh starosti – nekaj posebnega. V aprilu in maju bomo po vsej Sloveniji izvajali lokalna, regijska in državna preverjanja znanja prve pomoči za osnovno- in srednješolce ter študente. Državna preverjanja znanja prve pomoči učencev, dijakov in študentov bodo med 7. in 9. majem 2026 na Ravnah na Koroškem. Na začetku maja bomo kot vedno zaznamovali teden Rdečega križa s številnimi aktivnostmi in dogodki, kjer se naša območna združenja predstavljajo z vsemi aktivnostmi in projekti, v sodelovanju s Pošto Slovenije pa bomo prav na mednarodni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca 8. maja izdali priložnostno znamko, s katero bomo počastili častitljiv jubilej,« je strnil Slapšak.

V svojih vrstah si želijo čim več mladih generacij. FOTO: Arhiv RKS
V svojih vrstah si želijo čim več mladih generacij. FOTO: Arhiv RKS

Veliko dejavnosti namenjajo tudi zbiranju humanitarne pomoči. FOTO: Arhiv RKS
Veliko dejavnosti namenjajo tudi zbiranju humanitarne pomoči. FOTO: Arhiv RKS

Prostovoljci morajo biti dobro podučeni. FOTO: Arhiv RKS
Prostovoljci morajo biti dobro podučeni. FOTO: Arhiv RKS

Povsod in v vseh okoliščinah FOTO: Arhiv RKS
Povsod in v vseh okoliščinah FOTO: Arhiv RKS

Zagorje ob Savi je zibelka slovenskega krvodajalstva. FOTO: Arhiv RKS
Zagorje ob Savi je zibelka slovenskega krvodajalstva. FOTO: Arhiv RKS

Več iz teme

Rdeči križRdeči križ Slovenijeobletnicazgodovinapomočdobrodelnost
ZADNJE NOVICE
11:02
Novice  |  Slovenija
DVA DELA

Prihaja velika sprememba: tako bodo po novem rubili socialno pomoč

Informacijski sistem centrov za socialno delo bo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v dve nakazili.
6. 2. 2026 | 11:02
11:00
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OBOROŽEN NAPAD

Ustrelili enega najvišjih predstavnikov ruske vojaške obveščevalne službe

Preiskovalci dogodek obravnavajo kot poskus umora.
Kaja Grozina6. 2. 2026 | 11:00
10:45
Lifestyle  |  Astro
PREHITER TEMPO

Tako premagamo strah pred prihodnostjo

Ne gradimo iz panike, ampak iz jasnosti. Ko umirimo dih, se umiri tudi svet okoli nas.
6. 2. 2026 | 10:45
10:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
POČILO JE

Pozor! Na primorki hujša nesreča, promet močno oviran

Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo na priključku Dragomer.
6. 2. 2026 | 10:45
10:38
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA URGENCI

Hotel takojšnjo obravnavo v ZD Ilirska Bistrica zaradi poškodovanega prsta, ob tem mahal z berglo

Zoper moškega so policisti zaradi kršitve javnega reda uvedli hitri postopek, ravno tako bodo s poročilom obvestilo pristojni CSD.
6. 2. 2026 | 10:38
10:19
Novice  |  Slovenija
SMUČARSKE PROGE

Slaba volja in jeza na Krvavcu! Oglasil se je Janez Janša: »Ali jih kdo prepozna?« (FOTO)

Na Krvavcu sprva evforija, nato hladen tuš, saj so neodgovorni posamezniki uničili nekatere proge. Del smučišča ostaja zaprt.
6. 2. 2026 | 10:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki