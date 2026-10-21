Že 22. dogodek Človek – človeku v znamenju dobrodelnosti

V dvorani Doma II. slovenskega tabora je Medobčinsko društvo invalidov Žalec uspešno izpeljalo že 22. dobrodelni koncert Človek – človeku, ki je znova navdušil in pokazal, da se je prireditev usidrala v zavest mnogih, ki so pripravljeni pomagati. Dogodek je bil znova prežet z dobrodelnostjo in ljubeznijo do ljudi, ki potrebujejo pomoč. Klicu tej pomoči se je odzvalo veliko ljudi, ki so prišli na koncert, kot tudi nekaj donatorjev, vsi izvajalci programa pa so se odpovedali honorarju in tudi potnim stroškom. Denar, zbran od vstopnine in donacij, približno 2500 evrov, bodo tudi tokrat namenili za plačilo prehrambnih paketov, ki jih bodo prostovoljci razdelili težjim invalidom ob koncu letošnjega leta in jim z njimi olajšali božično-novoletne praznike.

Ponosni na člane

Zbrane je nagovoril predsednik MDI Zdenko Štrucelj. Zahvalil se je Občini Polzela, ki je bila tokratna pokroviteljica koncerta, vsem nastopajočim, ki so se odpovedali honorarju in potnim stroškom, ter poslušalcem v dvorani. Medobčinsko društvo invalidov Žalec, ki pokriva šest občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec), šteje več kot 1300 rednih članov invalidov in 490 podpornih članov. Kot organizacija delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro so ponosni na svoje delo in člane, ki sooblikujejo društvo.

2500 evrov so zbrali.

Na letošnjem koncertu so nastopili Vokalna skupina Maltežanke, Hmelbojsi, Gajstni muzikanti, ansambel Gašperja Mirnika, Klateži, Užitek, Zeme, Namig, instrumentalna vokalna skupina Radius ter čarodej Andrej. Koncert je povezovala Marjana Lešnik. V avli doma so člani in članice društva pripravili tudi razstavo raznovrstnih izdelkov, ki so jih ustvarili na številnih delavnicah.

Zanimiva razstava v avli Doma II. Slovenskega tabora FOTO: Darko Naraglav