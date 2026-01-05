  • Delo d.o.o.
TRADICIONALNI DOGODEK

Že 31. so nazdravili pod gladino (FOTO)

Tradicionalnega dogodka ob Velenjskem jezeru se je udeležilo 13 potapljačev. Najstarejši je bil 75-letni upokojeni učitelj tehnike.
 5. 1. 2026 | 06:50
Prvega januarja se je na zdaj že slavni Velenjski plaži ugrezninskega jezera zgodil tradicionalni novoletni potop za varnost vseh slovenskih potapljačev. Benjaminu Strozak - Benču je bil tisti, ki je s še dvema prijateljema vpeljal potop za novoletno osvežitev, aktivno druženje pa so tokrat izvedli že 31. Zdaj že drugo leto v spomin prezgodaj preminulemu Benču se je ob sinje modrem jezeru v mrzlem in vetrovnem vremenu zbralo več kot 100 ljudi, ki so tako podprli športne potapljače, reševalce iz vode in tiste, ki izvajajo zahtevna podvodna dela. Posebej izurjeni potapljači reševalci izvajajo tudi interventne akcije ob potopih v podzemnih jamah, kot so nedavno ob smrti jamarja v škocjanskem podzemlju. Ob Velenjsko jezero je prišlo 13 potapljačev skupaj s člani Potapljaške reševalne službe iz več slovenskih obvodnih ali jezerskih krajev, s Koroške, iz Podravja, Maribora, Novega mesta, Šaleške doline.

Več kot 100 opazovalcev je podprlo športne potapljače, reševalce iz vode in tiste, ki izvajajo zahtevna podvodna dela.

