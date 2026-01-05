Že 31. so nazdravili pod gladino (FOTO)

Prvega januarja se je na zdaj že slavni Velenjski plaži ugrezninskega jezera zgodil tradicionalni novoletni potop za varnost vseh slovenskih potapljačev. Benjaminu Strozak - Benču je bil tisti, ki je s še dvema prijateljema vpeljal potop za novoletno osvežitev, aktivno druženje pa so tokrat izvedli že 31. Zdaj že drugo leto v spomin prezgodaj preminulemu Benču se je ob sinje modrem jezeru v mrzlem in vetrovnem vremenu zbralo več kot 100 ljudi, ki so tako podprli športne potapljače, reševalce iz vode in tiste, ki izvajajo zahtevna podvodna dela. Posebej izurjeni potapljači reševalci izvajajo tudi interventne akcije ob potopih v podzemnih jamah, kot so nedavno ob smrti jamarja v škocjanskem podzemlju. Ob Velenjsko jezero je prišlo 13 potapljačev skupaj s člani Potapljaške reševalne službe iz več slovenskih obvodnih ali jezerskih krajev, s Koroške, iz Podravja, Maribora, Novega mesta, Šaleške doline.

Benču v spomin so sklenili roke.

Zeleni prehod v mokro modrino

Ne vem, kaj me vleče tja dol, saj je tudi zunaj dovolj mrzlo!

Silvo Zebec, predsednik DPD Jezero Velenje

Zbrane je nagovoril predsednik Društva podvodnih dejavnosti Silvo Zebec, ki je poudaril pomen in dejavnosti potapljaških društev in klubov v Sloveniji ter še posebej Društva podvodnih dejavnosti Jezero v Velenju in na vse slovenske potapljače naslovil novoletno voščilo. Velikemu številu gledalcev je obrazložil postopke priprave potapljačev na potop, postopek varnega potopa in skupinski novoletni potop v jezero, ki ga je vodil Luka Goršek. Zanimivo, da so Velenjčani ohranili obred zdravice s šampanjcem pod vodno gladino, kjer jo posrebajo s posebno tehniko. Tokrat so to izpeljali le simbolično z eno steklenico, saj so zaradi pietete ob preminulem potapljaču v škocjanskem podzemlju opustili veseljačenje.

Brez skafandrov

Na Gorškovo povelje so najprej sklenili simbolični krog 30 metrov od obrežja, nato pa so se potopili za 10 do 13 minut. Med njimi je bil najstarejši 75-letni upokojeni učitelj tehnike, nazadnje je delal na Osnovni šoli Gorica v Velenju, Jernej Herman, ki se je tokrat potopil že 30. »Ne vem, kaj sploh še rinem, kaj me vleče tja dol, saj je tudi zunaj dovolj mrzlo! Pa sem že dejal, da je bilo dovolj, a ko pride koledar za preskok, sem spet tu, da se pogovorim z ribami …« je iztisnil, drhteč od mraza, in pohitel v zavetje toplega okolja. Štirje domačini, Korošci in Velenjčani, so ob koncu skupinskega potopa opravili skupinski skok brez skafandrov in odplavali v mrzli vodi. Kot nam je ob koncu dejala ena od mlajših potapljačic reševalk, študentka geodezije Neli Jerenec, je v DPD Jezero Velenje vključenih okrog 40 članic in članov, dejavnih pa je le slaba tretjina, kar pomeni, da ima vodstvena ekipa veliko dela.

Pred skupnim potopom so se zbrali v krogu.

Novoletni moker objem Hermana in Gorška

Srknili so ga za srečno potapljanje.

Pred potopom so se prešteli.