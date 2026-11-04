Že drugi študent izginil na poti čez Plemenice: poklical še na pomoč, a reševalci so našli le njegovo opremo (FOTO)

Na poti čez Plemenice, ki je najbolj zahteven pristop na Triglav, so včeraj zjutraj nadaljevali iskanje 19-letnega Jakova Vučetića, državljana Srbije, ki se je v soboto sam odpravil proti vrhu našega očaka. Potem ko je mladenič v nedeljo zvečer poklical na pomoč in reševalcem povedal, da je obtičal na strmem, zasneženem terenu, na katerega se je spuščala megla, so ti v ponedeljek tam našli le nekaj njegovih stvari, za njim pa so se v snegu izgubile vse sledi. Iskanje so oteževali sneg, megla in močan veter.

Lani se je v podobnih razmerah na isti poti smrtno ponesrečil 21-letni ameriški študent Gunnar Kennedy. FOTO: Reddit

Nad kače z golimi rokami

V zelo podobnih razmerah je lani na isti poti izgubil življenje 21-letni ameriški študent. Helikoptersko reševanje v ponedeljek zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bilo mogoče, čez Plemenice se je na klasičen način, torej peš, odpravilo devet gorskih reševalcev GRS Bovec in trije iz GRS Mojstrana. Pričakalo jih je okoli 15 centimetrov pomrznjenega snega in močan veter. Zahtevno in prepadno območje so natančno pregledali in na nadmorski višini 2130 metrov naleteli na nekaj njegove zimske opreme, med njo so bili zaščitna folija, ležalna podloga, telefon in po sliki sodeč tudi cepin. Opazili so sledi v snegu, ki so se spuščale do nadmorske višine približno 1900 metrov, dokler jih ni izbrisal veter.

Kaj se je z mladeničem dogajalo po tem, za zdaj ni znano. Iskalna akcija, ki jo vodi Policijska postaja Bovec, se je nadaljevala včeraj, ko so vremenske razmere omogočale tudi iskanje s helikopterjem Letalske policijske enote z Brnika, na krovu katerega so poleg policistov Gorske policijske enote tudi gorski reševalci GRS Bovec. Včeraj popoldne pogrešanega niso našli.

V opankah Na zahtevne razmere v visokogorju opozarjajo tudi kamniški gorski reševalci, člani GRS Kamnik. Ker se je vreme proti koncu tedna vse bolj slabšalo, so morali vse več reševanj opraviti peš. Opozorilom, da so razmere v visokogorju zahtevne in da so markacije že prekrite s snegom, so na njihovem profilu na Facebooku priložili tudi zgovorne fotografije pohodnika, ki je do bivaka pod Skuto krenil kar v opankah.

Iz bivaka pod Skuto so reševali turista v opankah! FOTO: GRS Kamnik

Izvedeli smo, da naj bi bil Srb Jakov študent v Ljubljani in da se je njegov oče, pravoslavni duhovnik iz Preljine pri Čačku, takoj odpravil v Slovenijo. Prijatelji so za srbske medije Jakova opisali kot iznajdljivega, pogumnega in zanimivega mladeniča – kače lovi kar z golimi rokami. Jakov se ni prvič odpravil na Triglav in za turo je bil primerno opremljen. Do izhodišča naj bi prišel z avtoštopom. Na dan njegovega odhoda v gore je bilo vreme še lepo, a že v noči na nedeljo se je zgodil vremenski preobrat in razmere so se spremenile v zimske.

Izčrpanega pustila samega V avstrijskih Alpah so v izjemno zahtevnih vremenskih razmerah gorski reševalci kar 14 ur reševali 20-letnega nemškega planinca, ki je obtičal na višini okrog 2600 metrov na poti Königsjodler na gori Hochkönig. Na turo se je odpravil še z dvema prijateljema, ki sta ga zapustila samega in izčrpanega ter nadaljevala pot proti vrhu. Tudi avstrijski helikopter zaradi vetra in megle ni mogel vzleteti, reševalci so do izčrpanega Nemca prišli tik pred polnočjo. Opozorili so, da zaradi sneženja in slabe vidljivosti razmere niso bile nevarne le zanj, temveč tudi za reševalce. Po njihovi oceni verjetno ne bi preživel še ene noči na gori.

Pot čez Plemenice, ki se s sedla Luknja vzpenja ob zahodnem robu mogočne Triglavske stene, je že poleti zelo zahtevna in izpostavljena. Ker varovala niso nameščena povsod, ampak samo na najtežjih mestih, se je lotevajo le najbolj izurjeni in dobro pripravljeni gorniki, ki ne poznajo vrtoglavice. V zimskih razmerah pa za večino ta pot postane prenevarna, saj zahteva že alpinistično znanje gibanja v snegu in ledu. Med izkušenimi gorniki velja, da se pozimi na Triglav hodi po poti iz Krme, ki je v takšnih razmerah najvarnejša izbira.

Pred letom dni je na isti poti tragično izgubil življenje 21-letni Američan.

Kako zahtevne so zimske razmere na poti čez Plemenice, kaže tudi tragedija ameriškega študenta, ki je lani na začetku oktobra med obiskom Slovenije sam prav po poti čez Plemenice odšel proti Triglavu. Tako kot to nedeljo je tudi takrat visokogorje zajel izrazit vremenski preobrat in jesenske razmere spremenil v zimske. Mladega Američana je med vzpenjanjem zajel snežni vihar, zaradi katerega je na višini okoli 1900 metrov zdrsnil v globino in umrl zaradi hudih poškodb.

Včeraj je vreme omogočalo, da so iskanje nadaljevali s helikopterjem. FOTO: Policija

Razmere v gorah so povsem zimske. FOTO: GRS Kamnik