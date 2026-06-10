Že gorijo alarmi za točo! V Slovenijo od zahoda vstopila močnejša nevihta

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je na svoji spletni strani prižgala alarme za točo. Največja verjetnost za njen nastanek je trenutno v zahodnem delu države. Arso sicer za danes ponoči nima spodbudne vremenske napovedi. Za celotno državo je prižgal oranžno vremensko opozorilo zaradi možnih močnejših neviht. Te bodo prinesle tudi občutno ohladitev.

Ob 19.15 je bila največja verjetnost za nastanek toče na Gorenjskem, Bovškem in Goriškem. Kje je ta hip največja verjetnost, pa si lahko pogledate na drugi spodnji sliki. Na možen nastanek toče je Arso opozarjal že čez dan. »Glavnino dogajanja pričakujemo danes zvečer, ko bo čez državo prešla izrazita hladna fronta. Prehod bodo spremljale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča,« so napovedovali vremenoslovci z Arsa.

Verjetnost pojavljanja toče ob 19.15. FOTO: Arso/zajem zaslona

Arso napoveduje, da bo ob nevihtah zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Slabo vreme ne bo trajalo dolgo, saj se bo jutri delno razjasnilo. Bo pa zjutraj kar hladno. Najnižje jutranje temperature bodo namreč od 7 do 13, na Primorskem pa okoli 16 stopinj Celzija.

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