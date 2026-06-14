Gorijo alarmi za točo! V Trnovski vasi klestila izjemno debela toča, tudi od drugod prihajajo dramatični posnetki (FOTO in VIDEO)

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je napovedala, da bodo popoldne na severovzhodu države nevihte, ki se bodo nato zvečer širile v notranjost. Prižgala je tudi drugo najvišje opozorilo zaradi neviht. Te so se zgodaj popoldne začele pojavljati na severovzhodu države. Ob tem je klestila tudi toča.

Na Facebook strani Meteoinfo Slovenja poročajo, da je v Trnovski vasi v Slovenskih goricah klestila debela toča in da so bila posamezna zrna v premeru kar okoli pet centimetrov. Klestila je tudi v Lenartu pri Slovenskih goricah. Kot je videti v videu, ki so ga objavili, je bila tudi tam precej debela. Na Facebook strani Neurje.si pa poročajo, da je med drugim padala v okolici Kungote in Šentilja. Tam je bila ponekod v velikosti jajca, so še zapisali. Posnetke iz teh krajev si lahko pogledate spodaj.

Arso je že zgodaj popoldne za severovzhodni del države prižgal alarme za točo. Kje je ta hip največja verjetnost za njen nastanek in kje točno so trenutno padavine v Sloveniji, si lahko pogledate na spodnji sliki in animaciji.

Po podatkih centra za obveščanje o poplavah meteornih voda in vetrolomih, pa tudi plazovih poročajo med drugim s širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža, aktivirani so bili gasilci. Prometnoinformacijski center za državne ceste navaja, da je ponekod po Sloveniji zaradi neurij in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Voznikom priporočajo, da vozijo previdno ter da razmeram na cesti prilagodijo hitrost ter povečajo varnostno razdaljo.

Ponoči padavine in nevihte

Arso napoveduje, da bo ponoči na Primorskem delno jasno, drugod pa oblačno. V notranjosti države bodo nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, so zapisali na Arsu. Marsikje ne bo vročine, saj bodo najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija.

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