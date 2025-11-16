  • Delo d.o.o.
DECEMBER JE PRED VRATI

Že odštevate do božiča? Preverili smo, koliko boste morali odšteti za umetno smrečico

Dobra stran umetnih drevesc je ta, da vam lahko eno in isto služi več let.
Cena je odvisna od višine, materiala, košatosti in morebitnih dodatkov, kot so že vgrajene lučke. FOTO: Famveld/Getty Images
Cena je odvisna od višine, materiala, košatosti in morebitnih dodatkov, kot so že vgrajene lučke. FOTO: Famveld/Getty Images
B. K. P.
 16. 11. 2025 | 13:09
 16. 11. 2025 | 13:38
A+A-

Le še šest tednov nas loči do božiča in še veliko manj, slabe tri do prve adventne nedelje. Nič čudnega torej, da si mnogi navdušenci nad božično-novoletnimi prazniki že ogledujejo nove okraske, s katerimi bi dopolnili svojo zbirko, pa seveda smrečice, na katere jih bodo obesili.

Če ste pristaš naravnih smrečic, je z nakupom seveda priporočljivo še počakati, smo pa preverili, kakšne so letos cene umetnih jelk, po katere lahko odbrzite že danes. Da, prodajalne z opremo in dodatki za dom so že odprle praznične kotičke, kjer si lahko ogledate najnovejše trende praznične okrasitve ter s seboj domov odnesete umetni venček, smrečico in še mnogo drugega.

Cene umetnih smrek se sicer precej razlikujejo, nanje pa vpliva velikost, material, videz in morebitni dodatki, denimo že vgrajene lučke. Najmanjše smrečice, ki so primerne za v pisarno, na pisalno ali jedilno mizo ali komodo, so na voljo že za nekaj evrov, tiste, ki v višino merijo do 60 centimetrov lahko v povprečju dobimo za okrog osem evrov.

Takšne, ki jih že lahko mirno postavimo na tla, pa bo pod njimi prostor tudi za kakšno darilo, stanejo v povprečju okrog 30 evrov. Te so visoke med 90 in 100 centimetri, višina, ki ni ravno pogosta, več je ponudbe višjih umetnih smrečic, denimo tistih, ki v višino merijo 120 ali 150 centimetrov. Za prve bomo v povprečju odšteli okrog 50 evrov, za najcenejše modele le 20, za dražje, ki so tudi bolj košati in imajo nekateri že vgrajene led lučke, pa 80.

Še nekoliko dražje so umetne smrečice, ki dosežejo višino 150 centimetrov, kar velja za neko »zlato sredino« - najdemo jih v cenovnem razponu od 30 pa vse do 105 evrov. Najbolj iskane pa so smrečice višine 180 centimetrov, saj si večina še vedno želi, da bi njihovo božično drevesce segalo skorajda do stropa. Težava nastane v manjših prostorih, praviloma so višje smrečice namreč tudi širše. Če si širokega jelke ne morete privoščiti, saj bi zavzela preveč prostora, je idealna izbira ožji model. Tudi ti namreč obstajajo, le nekoliko težje jih je najti, cenovno pa so primerljivi z jelkami tradicionalne širine.

Za 180 centimetrov visoko umetno jelko bo treba sicer v povprečju odšteti okrog 70 evrov, če si želite takšno, ki ima že integrirane led lučke in zraven še okraske, pa se bo cena dvignila na več kot 200 evrov. Še dražje pa so tiste res velike smrečice, ki segajo več kot dva metra visoko. Za najcenejšo »orjakinjo« boste tako odšteli okrog 70 evrov, cene pa se gibajo vse do preko štirih stotakov.

Katero boste izbrali, je seveda stvar okusa, prostora in financ, ki jih imate na razpolago. Mnogi sicer umetnih smrečic ne marajo, predvsem pogrešajo tisti pristen vonj po iglavcih, ki prostoru podari še bolj prazničen občutek, spet drugi so proti plastiki zaradi njenega negativnega vpliva na okolje, s čimer pa se prav tako veliko ljudi ne strinja. Zagovorniki umetnih srečic namreč vztrajajo, da so te bolj ekološke, saj jih gospodinjstva uporabljajo več let, medtem ko je treba naravne ob koncu praznikov zavreči in naslednje leto kupiti nove. V kateri koli tabor že spadate, okrasite si dom tako, da si boste pričarali kar najlepše možne praznike.

13:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV

Ljubljanska policija išče mlajšega moškega. Ste kaj videli?

Možje v modrem prosijo za pomoč.
16. 11. 2025 | 13:50
13:36
Bulvar  |  Domači trači
ZAGREB

Drama na koncertu Senidah, morali so prekiniti koncert (VIDEO)

Mami hrvaške pevke je postalo slabo.
16. 11. 2025 | 13:36
13:09
Novice  |  Slovenija
DECEMBER JE PRED VRATI

Že odštevate do božiča? Preverili smo, koliko boste morali odšteti za umetno smrečico

Dobra stran umetnih drevesc je ta, da vam lahko eno in isto služi več let.
16. 11. 2025 | 13:09
12:35
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
AVSTRIJA

Grozljivo: na sedemletnika se je prevrnil traktor, reševalci so ga takoj začeli oživljati

Na kmetiji se je zgodila huda nesreča.
16. 11. 2025 | 12:35
12:10
Šport  |  Odmevi
REKORDERJA NE USTAVI NITI VIROZA

Ultramaratonca Luka Videtič in Mirko Miklič imata za sabo zelo uspešno sezono (FOTO)

Primorec je izboljšal državna rekorda v 12- in 48-urnem teku na krožni progi.
Rok Tamše16. 11. 2025 | 12:10
11:45
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Šokantno razkritje Anje iz šova: tole ustvarjalcem oddaje in strokovnjakom ne bo všeč

Razočarana je tudi nad komentarji v Poroki na drugi pogled.
16. 11. 2025 | 11:45

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
