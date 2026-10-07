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Že ponoči deževno, Arso opozarja

V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami.
Arhivska fotografija. FOTO: Jure Eržen/delo
Arhivska fotografija. FOTO: Jure Eržen/delo
STA, N. P.
 7. 10. 2026 | 22:08
2:01
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Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi.

Obeti: V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je nastalo plitvo ciklonsko območje, območje visokega zračnega tlaka nad Balkanom pa je oslabelo in se odmaknilo proti vzhodu. Z jugozahodnikom k nam doteka dokaj topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bodo padavine zahodno od nas okrepile in se širile proti vzhodu. V Istri in Kvarnerju bo zapihal okrepljen jugo. V četrtek zjutraj bo v krajih zahodno od nas in v severnem Jadranu deževalo, dež se bo čez dan krepil in postopno zajel večino sosednjih pokrajin. Nekaj sončnega vremena bo še v krajih vzhodno od nas.

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