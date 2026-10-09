Že šestič so skupaj zapeli in postregli s toplino, razvedrilom in mladostno energijo

Maloštevilno članstvo Društva upokojencev pod planino Paški Kozjak v bližini znamenite Hude luknje spada v Pokrajinsko zvezo DU Šaleška, ta pa je na ravni Slovenije ena manjših, a gotovo najdejavnejših. Delavni, iznajdljivi in pripadni domačemu kraju so ljudje iz po večini podeželskega okolja, zato so odvisni tudi od lastne ustvarjalnosti. Največje breme je kot vedno na plečih sposobnih posameznikov, kakršna je tudi dolgoletna vodja in predsednica DU Paka pri Velenju Vladimira Tisnikar.

Glasbeno druženje je nekaj več kot le srečanje prijateljev.

Marljivi in ustvarjalni člani društva in domačini iz okolice Paškega Kozjaka so že šesto leto zapovrstjo s koncertom priljubljenih domačih, ljudskih pesmi in viž ter napevov v dvorani doma krajanov v Paki priredili nepozabno nedeljsko popoldne. Na dogodku ni manjkalo topline in razvedrila, niti mladostniške energije, ko so nastopili Odbiti muzikanti iz Velenja, Razgrajači po Šaleški, skupina starejših Bevški veterani, Vesele babice izpod Gore Oljke in MePZ DU Paka izpod Kozjaka. Domači zbor z mladostno energijo vodi mag. Barbara Čevnik. Pevsko vzdušje so povzdignili tudi Prijatelji iz Šmartna ob Paki, po 35 letih petja pa še Kvartet Svit iz Velenja. Popoldne so polepšale Ljudske pevke Lipa s citrarko Marijo Brezovnik iz Šmartna ob Dreti, z milozvočnim petjem pa sta koncert zaokrožila oče Branko in sin Matej Mešl iz okolice Dobrne.

Brez ocen

Že leta ima vse niti dogodka v rokah Vladimira Tisnikar. FOTO: Jože Miklavc

Za še bolj domače vzdušje so dve poskočni uprizorili trije Kozjaški veseljaki, harmonikar, baritonistin klarinetist. V družbi predstavnice ZDUS in DU Mislinjas Koroške in predsednice KS Pakaje obiskovalce in še posebej vse nastopajoče nagovorila predsednica in glavna organizatorica dogodka Tisnikarjeva: »Ker se spodobi, da se sodelujočim v koncertnem nastopu pridružijo tudi domači upokojeni članice in člani ter drugi, se vedno potrudimo s povabili gostujočih skupin iz bližnjih mejnih krajev naše doline, od Vojnika, Dobrne, Mislinje, Šaleške do Zgornje Savinjske doline. Glasbeno druženje je tako nekaj več kot le srečanje prijateljev. Nastopov ne ocenjujemo, saj pojejo in igrajo zelo različne skupine in glasbeni sestavi, mladi in starejši. Tako je dogodek poln energije in spominov. Vsem sodelujočim pevcem in glasbenikom smo za sodelovanje zelo hvaležni, prav tako domačinom, ki so nam pri izvedbi nesebično in izdatno pomagali.« Koncertno druženje je vodila domačinka, sceno Brezov kvintet pod odrom pa je izdelal domačin s Kozjaka. Koncert so omogočili tudi nekateri pokrovitelji ter domači upokojenci, krajani in darežljive gospodinje.

Lipa Šmartno ob Dreti prepeva že 19 let. FOTO: Jože Miklavc