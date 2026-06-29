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Že skoraj dve leti brez doma: družini Darje Škrlj je požar povsem uničil stanovanje v Tržiču (FOTO)

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Darja Škrlj upa, da se bodo pozno jeseni že lahko vrnili v stanovanje. FOTO: Dejan Javornik
Darja Škrlj upa, da se bodo pozno jeseni že lahko vrnili v stanovanje. FOTO: Dejan Javornik
A. B.
 29. 6. 2026 | 05:00
6:08
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Spomini na tisti žalostni ponedeljek, 25. november 2024, ko jim je v celoti pogorelo stanovanje ob najstarejši tržiški hiši, Kurnikovi hiši, so pri družini Darje Škrlj še danes živi. »Mami, pridi dol, nekaj groznega se je zgodilo. Smo pa vsi živi.« To ji je tistega dne okoli pol petih popoldne po telefonu sporočil sin. Darja je bila namreč s psom nedaleč stran od tiste hiše na naslovu Kurnikova pot 1, v kateri so bila poleg njenega še štiri stanovanja. »Takoj sem pritekla dol, spomnim se, da je bil še led. In pred hišo je bila že zapora. Bili so gasilci, videl se je ogenj ...« se spominja. K ...
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