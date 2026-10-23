Že tretja zavrnitev za poslanski mandat Resnice: »Kandidirala za parlament, ne pa za hišo butalcev«

V Resnici so ob že tretji zavrnitvi za prevzem poslanskega mandata po odstopu poslanca Borisa Mijiča s komentarji skopi. Tudi kandidatka Marjana Matjašič je namreč danes sporočila, da mandata ne bo prevzela. »O tem, kdo bo zasedel poslansko mesto in kdaj, boste mediji obveščeni po uradnem podpisu dokumentov. Do takrat v stranki ne bomo dajali dodatnih izjav ali komentirali dogajanja,« so za tem, ko je prevzem poslanskega mandata zavrnila še tretja v vrsti njihovih kandidatov na letošnjih volitvah, zapisali v Resnici. Prvi v vrsti za prevzem poslanskega mandata po Mijičevem odstopu Slavko Moharič je svojo odločitev javno sporočil v sredo. V čustveni izjavi je zatrdil, da nanj ni pritiskal nihče, a ocenil, da v DZ v trenutnih razmerah ni možno konstruktivno delovati, zato bo raje ostal aktiven v lokalnem okolju. Glede na dosežen rezultat je bil naslednji v vrsti Mirko Radujković, ki je še isti dan sporočil, da ne namerava prevzeti poslanskega mandata, saj da trenutno ne more kombinirati poslanskega dela in dela v svojem podjetju.

Košarica Resnici pa danes prihaja tudi od tretje njihove kandidatke Marjane Matjašič, ki je na listi stranke kandidirala v volilnem okraju Lenart in prejela 890 glasov. Kot je danes potrdila za več medijev, funkcije ne bo prevzela. Po poročanju portala MMC bo izjavo, da se poslanski funkciji odreka, podpisala prihodnji teden. Kot je navedla za Radiotelevizijo Slovenija (RTVS), se tako ni odločila zaradi kakršnihkoli pritiskov, pač pa, ker se ne strinja s potezami stranke in sodelovanjem s koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše.

Bo stranka izboljšala odnos do svojih članov?

Še nekoliko bolj konkretna je bila v odzivu za portal 24ur, v katerem je navedla, da mandata ne bo sprejela, ker je »kandidirala za parlament, ne pa za hišo butalcev«. Ob tem je sicer pohvalila vodenje sej predsednika DZ in Resnice Zorana Stevanovića, je pa razočarana nad odnosom stranke, ki ga je bila deležna ob možnosti za prevzem mandata, poroča portal. Pričakovala je, da jo bo generalni sekretar osebno poklical ter ji pojasnil, kako poteka postopek in kaj lahko pričakuje, a tega ni storil. Nasprotno pa je po njenih navedbah za 24ur ni bilo, ko se je odločila, da mandata ne sprejme. Tedaj je nemudoma osebno stopil v stik z njo ter jo vprašal, kdaj bo podpisala izjavo o odklonitvi mandata. Matjašič je za 24ur še izrazila pričakovanje, bo stranka izboljšala odnos do svojih članov.

Glede na rezultate, objavljene na spletni strani Državne volilne komisije, je naslednja, ki bo pred odločitvijo, ali sede v poslanske klopi, Anita Bratinščak Hanželič, ki je v volilnem okraju Ljutomer prejela 647 oz. 6,65 odstotka glasov. O možnosti, da lahko prevzame mandat, jo sicer mora najprej obvestiti še DVK. Ta bo to lahko storila, ko bo prejela dokumente, da se Matjašič funkciji odpoveduje, kar bo torej predvidoma naslednji teden.

V Resnici pa so v današnjem pisnem odzivu za medije poudarili še, da zaradi varstva podatkov fotografij in podatkov njihovih članov ne razkrivajo.