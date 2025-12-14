Že tretji zlati cepin za Aleša

Preddvorski župan mag. Rok Roblek je slavnostno sprejel svetovno znanega alpinista, himalajca in gorskega vodnika dr. Aleša Česna, ki so mu novembra podelili najvišje mednarodno alpinistično priznanje zlati cepin. Ugledno nagrado sta prejela s soplezalcem Tomom Livingstonom za prvenstveni vzpon po zahodnem grebenu na Gašerbrum III., na 7952 metrov nadmorske višine, v Karakorumu. Plezanje je potekalo v alpskem slogu, premagala pa sta kar 2000 višinskih metrov.

2 TISOČ višinskih metrov je dolga prvenstvena smer.

Za Aleša je to že tretji zlati cepin, kar ga uvršča med šest vrhunskih alpinistov. Kot je povedal ob tem uspehu, »te nagrade ne doživlja kot trofejo, ampak kot priznanje vrednotam klasičnega alpinizma. Slovesnega sprejema pri županu so se udeležili tudi v Preddvoru živeči himalajci alpinisti: Tomaž Jamnik z osvojenim osemtisočakom Broad Peak, Miha Marenče tudi z osemtisočakom Daulagiri, Srečo Rehberger, rojeni Preddvorčan, ki spada med alpinistične velikane, še posebej športnega prostega plezanja, in Franc Ekar s pestro alpinistično zgodbo, ki je prav tako presegla 7000 metrov nadmorske višine. Prišla sta tudi predsednik Planinske zveze Slovenije dr. Jože Rovan in predsednik PD preddvor Aleš Drekonja. Vsi zbrani so Alešu iskreno čestitali za izjemen dosežek, ki nas vse navdaja s ponosom in spoštovanjem do gora.

Trenira doma

Planinsko društvo Preddvor, ki je še mlado, je nadvse dejavno. Leta 2023 so prejeli planinski nagradi PZS za naj planinsko postojanko za Zavetišče v Hudičevem borštu na Zaplati in postojanko na Sv. Jakobu. Drekonja je Alešu izročil društveno priznanje, alpinist pa se je na povabilo predsednika društva prav na tem srečanju tudi slovesno včlanil, kot je pojasnil, v domačem okolišu in tamkajšnjih vršacih tudi redno trenira.

Ekar je na kratko predstavil preddvorsko preteklost. Denimo, leta 1764 je botanik Karel Zois je evidentiral zvončico s Storžiča. V Kokri pri Suhadolniku so bili doma tudi izjemno izkušeni gorski vodniki, ki so 1892. izvedli zahtevni zimski vzpon na Grintovec. Preddvorska občina v svoji katastrski občini varuje kar štiri dvatisočake; Greben, Grintovec, Kokrsko in Jezersko Kočno ter Storžič, pod Zaplato pa je nastalo tudi plezališče, ki se je uvrstilo v vodnik slovenskih plezališč. Preddvor postaja s postavitvijo nove športne dvorane, plezalnimi stenami, novim nogometnim igriščem, stadionom ter markiranimi in urejenimi planinskimi poti poligon za aktivno pohodništvo in turno kolesarjenje.