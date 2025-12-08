Že trikrat letos žegnali konje: po koncu obreda so dobili priboljšek (FOTO)

»Pomembno je, da gre tradicija dalje. Konj je lepa in plemenita žival. Kmečko okolje mora živeti z živalmi,« je jasna in še bolj odločna Andreja Primožič, tri leta že vodi Konjerejsko društvo Češnjice, ki deluje od leta 2014. Je gonilna sila, na srečo ima okoli sebe še nekaj parov pridnih rok, predvsem pa so vsi taki, ki imajo konje in živali radi. Vsaj trikrat na leto konje, pa tudi svoje duše, pripeljejo pred Boga, da jih župnik blagoslovi, da bo zdravja, dobre letine in miru. Letos so konje blagoslavljali 27. aprila na jurjevo, takrat so bili gostje na Žalostni gori pri Mokronogu, 15. junija za antonovo so zbrali svoje prijatelje na žegnanju na Blečjem vrhu, to so organizirali sami, zdaj pa še za svetega Martina v Štatenberku (že enajstič po vrsti), pa zagotovo bodo šli še na žegen decembra na štefanovo. »Dela je bilo precej, skrbi tudi, a smo veseli, ker je uspelo,« Primožičeva po blagoslovu ni skrivala veselja, velik kamen se ji je odvalil od srca. Kar 38 konjenikov in več vpreg je prišlo, skupaj več kot 100 ljudi. Vsem pa to veliko pomeni.

Konji so po koncu obreda dobili priboljšek, konjeniki in konjerejci spominek.

S trebanjskega konca v Štatenberk

Vse po pravilih, niti zastava ni manjkala.

Od mladih nog

»Rad se udeležim takega žegnanja konj, od malega jih imam rad. A jih nisem mogel imeti, zdaj pa, kupil sem si ga star 48 let. Zdaj imam dve kasački. Za abrahama so mi prijatelji in družina kupili voz, imenovan maratonka. Rad grem na furo. Vesel sem, ker je nad konji navdušena tudi vnukinja,« nam je povedal Zoran Saje z Jesenic, skupaj s prijatelji, med njimi je tudi mokronoški mesar Ciril Bizjak, so povezani v skupino, imenovano Jezdeci in kočijaži pod luno.

Z Zoranom je do Štatenberka prišel tudi Boštjan Krmelj iz Šentjanža, četrt stoletja je predsednik Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž. Pravi, da išče naslednika, ki bi peljal in vodil društvo naprej, sam pa bi pomagal po svojih močeh. »Konje sem imel rad že kot otrok. Prvega sem si kupil sam. To je bil bosanski konj oziroma kobila, vsega me je naučila o ravnanju s konji. Zdaj imamo doma jahalne konje,« je povedal Boštjan. »Radi se udeležimo blagoslova, tako si društva tudi pomagamo med sabo,« je pristavil Tone Kotar iz Konjerejskega društva Trebnje, dva jahača in ena vprega so prišli, pa še dva jahača prijatelja z Dvora.

Čez drn in strm do Štatenberka

konjeniki štatenberk

Najprej je obade odganjal

»Konja nimam, jih pa imam zelo rad. Tudi doma smo jih imeli, luštno je bilo, orali smo z njimi,« se je v otroštvo vrnil Anton s Trebelnega, ko je opazoval mogočne konje, ki so se zbirali in čakali na blagoslov. Konjerejci pa so vmes nazdravili, predvsem pa kramljali, obujali spomine in kovali plane za naprej. Predvsem so bili mirni, ker so si vzeli čas, zase, sočloveka in živali. »Od mladih nog uživam s konji. Včasih smo z njimi opravljali vsa kmečka opravila, tudi drva napravljali. Ko sem bil majhen, sem smel otepati obade z njih. Ko sem zrasel, pa mi je oče dal konje in sem delal kot vsi ostali,« se spominja Jože Avguštinčič iz Lokve pri Dobrniču, ki se je udeležil blagoslova v Štatenberku.

Ko so bili vsi zbrani, so se odpravili na blagoslov.

Procesija se je vila po dolini potoka Radulja. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

Tudi pri Noetu

Ko je bilo besedi dovolj, so se konjeniki in konjerejci ter vprege postavili v vrsto, zbirno mesto pa je bila stavba PGD Štatenberk. Od tam je dobrih 15 minut ježe do cerkve sv. Martina, kjer je mašo daroval Janez Zdešar, župnik v Mokronogu. Ko so prvi ljudje že prihajali iz cerkve, je zadonela iz domačega župnijskega zbora pesem: »Veš, o, Marija, moje veselje? Veš moje želje? Ljubil bi te! Zmeraj pri tebi hotel bi stati, ljubljena Mati, spomni se me!«

Ko je ubrani zborček končal, je do besede prišel duhovnik. »Bog je ustvaril živali na kopnem, v vodi in v zraku ter določil, da služijo človeku. Živali so vključene v Božji odrešenjski načrt; na Noetovi barki so bile tudi živali. Zaveza, ki jo je Bog sklenil z Noetom, velja tudi za živali. Niso nam dane le za korist, temveč smo z njimi nekako povezani in odgovorni zanje. Jagnje je bilo že v Stari zavezi nosilec Božjih obljub. Velika riba je rešila preroka Jona. Krokarji so hranili Elija. Nekateri svetniki so posebej povezani z živalmi in veljajo za njihove zavetnike. Zato se jim priporočamo in z odgovornim, spoštljivim odnosom do stvarstva dokazujemo, da smo dobri oskrbniki,« je dejal župnik Zdešar, potem pa blagoslovil vse zbrane. Konji so po koncu obreda dobili priboljšek, konjeniki in konjerejci spominek, vsi skupaj pa dan sklenili na društvenem srečanju.

Bil je pravi praznik.

Ubrani zborček

Župnik Janez Zdešar je podelil blagoslov.