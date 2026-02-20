Že več kot 40 let Nada Špacapan Caharija ustvarja z glino

Miren • V Galeriji Pomnika miru na Cerju je od 11. februarja do 31. maja 2026 na ogled razstava keramičnih umetnin Nade Špacapan Caharija z naslovom Preobrazba. Avtorice že več kot 40 let z glino izraža svoje občutke.

Navdih najde v naravi in družbi, izdelkom pa daje svojstveno noto in globok pomen. Ves čas dosega preobrazbe, iz zunanjega prehaja v notranje, iz prepoznavnega ustvarja oblike, ki so simbolne, asociativne, metaforične, kot je ob včerajšnjem odprtju razstave povedala umetnostna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. »Naslov Preobrazba je večplasten, odraža že medij, s katerim se avtorica izraža. Na področju keramičnega medija ohranja praspomin gline, to zgodovinsko identiteto, ki jo glina premore. Hkrati pa z ustvarjalnimi dejanji glino, keramiko vodi v povsem sodobne ustvarjalne sfere. Uspe ji ustvariti izjemen časovni prehod in opus, ki nosi njeno ustvarjalno identiteto, njen nezamenljiv, avtorsko intimen karakter. Bogata tehnična in tehnološka znanja ji omogočajo, da lahko ustvarja artefakte, ki pripadajo različnim vsebinam,« je poudarila kritičarka.

Podarila Šipek

Nada Špacapan Caharija iz Ozeljana je od mladih nog povezana z glino. Privlačita jo njena prvinskost in naravnost. Na očetovi domačiji, kjer je odraščala, so imeli manjšo opekarno. Že ob prvem dotiku gline je vedela, da bo to material, s katerim bo ustvarjala in se izražala, prav zaradi njene prvinskosti in naravnosti. Radovednost jo je vedno vodila k različnim pristopom oblikovanja in uporabe. Vedno je sprejemala nove izzive, ki jih ponuja ta material, uporabljala nove tehnike, ki omogočajo različne načine izražanja. Na nekatera dela je še posebej ponosna. Leta 1995 je Goriški muzej odkupil njeno skulpturo Družina, v Gradu Dobrovo pa hranijo njeno največjo keramično posodo. Leta 2004 je Narodnemu muzeju Slovenije donirala delo, imenovano Šipek, ki ga je takrat v muzeju predstavljala na razstavi skupaj s člani Društva keramikov Slovenije. Sodelovala je pri številnih skupnih projektih po Sloveniji, med drugim pri postavitvi večjih keramičnih skulptur v Veliki Polani v Prekmurju, Volčji Dragi in Celju. Pri ustvarjanju jo vodita velika ljubezen do gline in veselje, ki ga občuti, ko z izdelki izrazi svoje notranje občutke.

»Razstava Preobrazba nas nagovarja že z naslovom. Govori o gibanju, prehajanju, o poti materiala in misli od začetne zamisli do končne oblike. Keramika v rokah Nade Špacapan Caharija ni le material, temveč nosilka zgodb, čustev in osebnih raziskovanj. Vsako delo je rezultat dialoga med umetnico, glino, ognjem in časom ter je hkrati povabilo gledalcu k lastnemu razmisleku. V občini se zavedamo, kako pomembno vlogo ima umetnost pri soustvarjanju odprte, ustvarjalne in povezane skupnosti. Razstave, kot je današnja, bogatijo naš kulturni prostor, odpirajo prostor za pogovor in nas spodbujajo, da svet okoli sebe vidimo z večjo občutljivostjo in radovednostjo,« je ob odprtju poudarila podžupanja Občine Miren - Kostanjevica Suzana Černe. Dogodek, s katerim se je sklenil teden kulture v Pomniku miru, je moderiral Dominik Rusjan, za glasbeno podlago pa je poskrbela skupina Animo.

Razstava bo na ogled do 31. maja. FOTO: ZOSO