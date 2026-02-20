  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA RAZSTAVA

Že več kot 40 let Nada Špacapan Caharija ustvarja z glino

Že ob prvem dotiku gline je vedela, da se bo z njo izražala.
Razstava Preobrazba govori o gibanju, prehajanju, o poti materiala in misli od začetne ideje do končne oblike. FOTO: ZOSO

Razstava Preobrazba govori o gibanju, prehajanju, o poti materiala in misli od začetne ideje do končne oblike. FOTO: ZOSO

Razstava bo na ogled do 31. maja. FOTO: ZOSO

Razstava bo na ogled do 31. maja. FOTO: ZOSO

Nada Špacapan Caharija navdih velikokrat najde tudi v naravi. FOTO: ZOSO

Nada Špacapan Caharija navdih velikokrat najde tudi v naravi. FOTO: ZOSO

Razstava Preobrazba govori o gibanju, prehajanju, o poti materiala in misli od začetne ideje do končne oblike. FOTO: ZOSO
Razstava bo na ogled do 31. maja. FOTO: ZOSO
Nada Špacapan Caharija navdih velikokrat najde tudi v naravi. FOTO: ZOSO
S. N.
 20. 2. 2026 | 06:18
3:39
A+A-

Miren • V Galeriji Pomnika miru na Cerju je od 11. februarja do 31. maja 2026 na ogled razstava keramičnih umetnin Nade Špacapan Caharija z naslovom Preobrazba. Avtorice že več kot 40 let z glino izraža svoje občutke.

Navdih najde v naravi in družbi, izdelkom pa daje svojstveno noto in globok pomen. Ves čas dosega preobrazbe, iz zunanjega prehaja v notranje, iz prepoznavnega ustvarja oblike, ki so simbolne, asociativne, metaforične, kot je ob včerajšnjem odprtju razstave povedala umetnostna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn. »Naslov Preobrazba je večplasten, odraža že medij, s katerim se avtorica izraža. Na področju keramičnega medija ohranja praspomin gline, to zgodovinsko identiteto, ki jo glina premore. Hkrati pa z ustvarjalnimi dejanji glino, keramiko vodi v povsem sodobne ustvarjalne sfere. Uspe ji ustvariti izjemen časovni prehod in opus, ki nosi njeno ustvarjalno identiteto, njen nezamenljiv, avtorsko intimen karakter. Bogata tehnična in tehnološka znanja ji omogočajo, da lahko ustvarja artefakte, ki pripadajo različnim vsebinam,« je poudarila kritičarka.

Podarila Šipek

Nada Špacapan Caharija iz Ozeljana je od mladih nog povezana z glino. Privlačita jo njena prvinskost in naravnost. Na očetovi domačiji, kjer je odraščala, so imeli manjšo opekarno. Že ob prvem dotiku gline je vedela, da bo to material, s katerim bo ustvarjala in se izražala, prav zaradi njene prvinskosti in naravnosti. Radovednost jo je vedno vodila k različnim pristopom oblikovanja in uporabe. Vedno je sprejemala nove izzive, ki jih ponuja ta material, uporabljala nove tehnike, ki omogočajo različne načine izražanja. Na nekatera dela je še posebej ponosna. Leta 1995 je Goriški muzej odkupil njeno skulpturo Družina, v Gradu Dobrovo pa hranijo njeno največjo keramično posodo. Leta 2004 je Narodnemu muzeju Slovenije donirala delo, imenovano Šipek, ki ga je takrat v muzeju predstavljala na razstavi skupaj s člani Društva keramikov Slovenije. Sodelovala je pri številnih skupnih projektih po Sloveniji, med drugim pri postavitvi večjih keramičnih skulptur v Veliki Polani v Prekmurju, Volčji Dragi in Celju. Pri ustvarjanju jo vodita velika ljubezen do gline in veselje, ki ga občuti, ko z izdelki izrazi svoje notranje občutke.

»Razstava Preobrazba nas nagovarja že z naslovom. Govori o gibanju, prehajanju, o poti materiala in misli od začetne zamisli do končne oblike. Keramika v rokah Nade Špacapan Caharija ni le material, temveč nosilka zgodb, čustev in osebnih raziskovanj. Vsako delo je rezultat dialoga med umetnico, glino, ognjem in časom ter je hkrati povabilo gledalcu k lastnemu razmisleku. V občini se zavedamo, kako pomembno vlogo ima umetnost pri soustvarjanju odprte, ustvarjalne in povezane skupnosti. Razstave, kot je današnja, bogatijo naš kulturni prostor, odpirajo prostor za pogovor in nas spodbujajo, da svet okoli sebe vidimo z večjo občutljivostjo in radovednostjo,« je ob odprtju poudarila podžupanja Občine Miren - Kostanjevica Suzana Černe. Dogodek, s katerim se je sklenil teden kulture v Pomniku miru, je moderiral Dominik Rusjan, za glasbeno podlago pa je poskrbela skupina Animo.

Razstava bo na ogled do 31. maja. FOTO: ZOSO
Razstava bo na ogled do 31. maja. FOTO: ZOSO

Nada Špacapan Caharija navdih velikokrat najde tudi v naravi. FOTO: ZOSO
Nada Špacapan Caharija navdih velikokrat najde tudi v naravi. FOTO: ZOSO

Več iz teme

Nada Špacapan Caharijaglinaumetnostustvarjanjerazstava
ZADNJE NOVICE
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
SATURN V OVNU

Ste pripravljeni nositi posledice? (Suzy)

Sredi februarja tudi Saturn dokončno prestopi v ovna in s tem odpre novo poglavje, ki bo trajalo do 12. aprila 2028.
20. 2. 2026 | 09:00
08:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEDOSTOJNO VEDENJE

Groza! Ste slišali, kaj je delal vozniku avtobusa na Gorenjskem?

Radovljiški policisti so uporabili prisilna sredstva.
20. 2. 2026 | 08:55
08:41
Novice  |  Slovenija
FUNDACIJA

Pravo s poslanstvom

Fundacija Parus že dve desetletji dokazuje, da je pravo lahko tudi most do priložnosti in mednarodnih uspehov.
20. 2. 2026 | 08:41
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKE VODE

Eden najbolj vročih glasbenikov Bad Bunny bo nastopil v filmu o Portoriku

Ob njem bodo nastopili tudi Viggo Mortensen, Javier Bardem in Edward Norton.
20. 2. 2026 | 08:20
08:18
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINSKI TRG

Nova pravila za javna najemna stanovanja: kdo ima zdaj največ možnosti na razpisu?

Ena od novosti je višja starostna meja za mlade.
20. 2. 2026 | 08:18
08:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Bizarno sojenje! Sladoledarja v vojni, eden krškemu podžupanu ponujal 2000 kepic sladoleda

Gzim Kahrimani naj bi se hotel znebiti konkurence.
Aleksander Brudar20. 2. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki