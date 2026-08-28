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DOBER PRVI DAN

Že veste, kdo je novi »cimer« Roberta Goloba? Posnetek takoj razkrije (VIDEO)

Sodeč po prvih vtisih, bosta politika očitno zelo dobro funkcionirala v skupni pisarni.
Robert Golob nima več pisarne, ki bi bila samo njegova. FOTO: Yves Herman/Reuters
Robert Golob nima več pisarne, ki bi bila samo njegova. FOTO: Yves Herman/Reuters
M. J.
 28. 8. 2026 | 21:47
 28. 8. 2026 | 22:33
1:29
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Nekdanji slovenski premier in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je na družbenem omrežju Facebook pokazal, s katerim politikom si deli poslansko pisarno - odslej bo njegov »cimer« poslanec in generalni sekretar Svobode Matej Grah. Sodeč po prvih vtisih, bosta politika očitno zelo dobro funkcionirala v skupni pisarni. 

Glede prvih vtisov je Grah dejal: »Super, bova se imela fajn. Sem zadovoljen z izbiro cimra.« Golob pa je dodal: »Če bo zmeraj tako zabavno.« Pred njima je sicer pregovorno vroča politična jesen, tako da vedno verjetno ne bo tako zabavno, kot je bilo očitno prvi dan, a vseeno se da s pozitivno naravnanostjo lažje prebroditi tudi slabše dneve.

»Cimra« sta sicer v poslanski pisarni postala relativno pozno, saj smo imeli zadnje državnozborske volitve že 22. marca. Prva seja Državnega zbora je bila aprila, je pa Golob še nekaj časa po tem opravljal funkcijo predsednika vlade. Sledile so tudi parlamentarne počitnice, med katerimi je rednega parlamentarnega dogajanja precej manj. Šele od zdaj naprej bosta tako Golob in Grah preizkušala, kako se razumeta in delujeta v skupni pisarni.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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