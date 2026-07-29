Želel posneti fotografijo in zdrsnil v smrt: na Triglavu ugasnilo življenje 70-letnega planinca

GORSKA NESREČA

Policija opozarja, da okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, gorski reševalci pa znova svarijo, da nobena fotografija ni vredna tveganja življenja.

Reševalci Gorske reševalne zveze Slovenija (GRZS) si še niso dobro oddahnili od nadvse napornega vikenda s številnimi gorskimi nesrečami, ko se je v ponedeljek popoldne zgodila nova. Tokrat tragedija. Na poti čez Prag, ki iz doline Vrata vodi do Kredarice in naprej na Triglav, se je smrtno ponesrečil 70-letni planinec. Razlog za njegov zdrs, po katerem je padel 30 metrov v globino, je bilo fotografiranje. Kot je sporočila Policijska uprava (PU) Kranj, je planinec, ki je bil po podatkih policije ustrezno opremljen, odšel na rob melišča in želel narediti fotografijo. Pri tem je zdrsnil v ...