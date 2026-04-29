TRADICIONALNO

Zeleni Jurij letos skoraj brez dela, dekleta ovenčana z venčki iz travniških rož, mladina trobila v rogove (FOTO)

Na god sv. Jurija se narava običajno prebuja, letos pa je že vse ozelenelo.
Dekleta so imela rože v košari ali v venčku na glavi. FOTO: Boris Vrabec

Lepo je videti, kako mladi obujajo stare običaje. FOTO: Mojca Marot

Med vsemi fanti se je z rogom predstavilo tudi eno dekle. FOTO: Mojca Marot

Sprevod je spremljalo sedem harmonikarjev. FOTO: Boris Vrabec

Pri Kulturnem centru Laško FOTO: Boris Vrabec

Mojca Marot
 29. 4. 2026 | 11:39
3:08
A+A-

V Laškem so člani Zveze Možnar skupaj z Osnovno šolo Primoža Trubarja in njeno podružnico v Debru že 37. leto zapored obudili jurjevanje, šego in navado iz starih časov. Zeleni Jurij je v deželo vedno prinesel pomlad, saj je pomladni kolednik. A narava je letos pohitela, zato zeleni Jurij kot znanilec pomladi ni imel veliko dela, saj je že skoraj vse drevje ozelenelo, sadno pa je v polnem razcvetu. Pa še ena posebnost bo zelenemu Juriju ostala v spominu: zeleno opravo iz bukovine sta si nadela četrtošolec s podružnične osnovne šole Debro in petošolec z matične Osnovne šole Primoža Trubarja Laško.

Sprevod se zaradi obsežnih gradbenih del v strogem centru Laškega prvič v 37 letih ni podal po mestnih ulicah, temveč so se učenci nižje stopnje, okoli 200 jih je bilo z obeh omenjenih šol, zbrali kar na občinskem dvorišču. Tam je zeleni Jurij sprejemal tudi darove. In vsakič ko so predenj postavili košaro z jajci, špehom in še kakšnimi drugimi priboljški, je trikrat poskočil, nato pa so učenci ob spremljavi kar sedmih harmonikarjev zapeli Jurjevo pesem: »Zelen'ga Jurja vodimo, za jajca, špeha prosimo. Sveti Jurij orožnik, bodi ti naš pomočnik. O svetem Jurju maša, je dobra kravja paša.« Ta pesem je zapisana v III. zvezku dr. Karla Štreklja – Slovenske narodne pesmi, ti so izhajali med letoma 1904 in 1907.

37. sprevod je to že bil.

Učenci in učenke, ki so se prelevili v pastirje in pastirice, so zapeli Abrahama, Ob bistrem potočku je mlin ter zaplesali kouter šivat, rajanje pa so četrtošolci zaključili z rašplo. Za dobro razpoloženje so skrbeli, kot rečeno, harmonikarji, ki so ubrano vlekli meh. Medtem je domačin Miran Ojsteršek, znani gostinec, iz jajc, špeha in špargljev pekel cvrtnjak, ki so ga lahko pokusili vsi, marsikdo pa si je z zanimanjem ogledal tudi stojnico članov kulturnega društva iz Šmiklavža, ki so prikazali, kako se izdelujejo rogovi, medtem ko so članice kulturne sekcije Strelskega društva Mala Breza pletle venčke iz rož in prikazale, kako se izdelujejo rože iz krep papirja. »Letos ste vsi več kot odlično opravili svoje delo, saj ste v naše mesto poleg lepega in toplega pomladnega vremena prinesli tudi prijetno vzdušje,« je učence in učenke ter zelenega Jurija nagovoril laški župan ​Marko Šantej.

Vsi ste več kot odlično opravili svoje delo.

