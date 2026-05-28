Zeleno puščico na slovenskih cestah bi opustili, to so njihovi razlogi

Urbanistični inštitut RS in Zavod Vozim sta se zavzela za opustitev zavijanja desno pri rdeči luči. Takšna ureditev, ki sicer lahko omogoči večjo pretočnost prometa, ogroža predvsem pešce in kolesarje ter povečuje tveganja za konfliktne situacije v prometu, zato jo v številnih tujih mestih opuščajo.

Prometni znak z zeleno puščico, v Ljubljani prvič postavljen leta 2021 na pobudo ministrstva za infrastrukturo, motornemu prometu dovoljuje zavijanje v desno tudi ob rdeči luči v številnih slovenskih naseljih. A ukrep, ki lahko skrajšuje čakalni čas za del voznikov, povečuje kompleksnost prometnih interakcij v križiščih ter poslabšuje varnost predvsem za pešce in kolesarje, so pojasnili na včerajšnjem posvetu. Pri tem so se sklicevali na tujo strokovno literaturo, saj v Sloveniji celovite raziskave na tem področju še ni.

Aljaž Plevnik z urbanističnega inštituta je poudaril, da je najbolj nevarno, ko se vozniki ob zavijanju desno osredotočijo na levo stran, na prihajajoči motorni promet, v katerega se želijo vključiti, pri tem pa lahko spregledajo pešce in kolesarje, ki se križišču približujejo z desne ali že prečkajo vozišče pri zeleni luči.

Takšno nepazljivost voznikov opaža tudi ambasador Zavoda Vozim Žiga Breznik, od prometne nesreče pred leti uporabnik invalidskega vozička: »Opažam, da so mesta narejena po meri avtomobilov, ne po meri pešcev, kolesarjev oziroma drugih mobilnosti.« Breznik in Plevnik sta opozorila, da se pristojni za posamezne projekte v prometu odločajo na podlagi kriterijev pretočnosti in hitrosti, ne pa tudi glede na to, kako bodo vplivali na prometni sistem, kar je neskladno s sodobnimi prometnimi politikami.