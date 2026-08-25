Zelenski zavrnil Janševo vabilo, na Bled ga ne bo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se ne bo udeležil letošnjega Blejskega strateškega foruma (BSF), čeprav naj bi si premier Janez Janša močno prizadeval, da bi ga pripeljal v Slovenijo. Kot piše delo.si, Zelenski vabila na letošnji forum ni sprejel.

Slovenija sicer že več let čaka na obisk ukrajinskega predsednika. Zelenski je od začetka ruske invazije obiskal številne evropske države, Slovenije pa še ne. Janša je podporo Ukrajini odločno pokazal že marca 2022, ko je kmalu po začetku vojne obiskal Kijev.

Na Bled ne pridejo von der Leynova, Metsola in Costa

Med vidnejšimi gosti letošnjega BSF bodo zato drugi politični predstavniki. Na Bled prihajata madžarski premier Péter Magyar in ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga, udeležbo pa so potrdili tudi češki premier Andrej Babiš, hrvaški premier Andrej Plenković ter visoka predstavnica ameriške administracije Allison Hooker. Na forumu pa ne bo niti predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, predsednice evropskega parlamenta Roberte Metsola niti predsednika evropskega sveta Antónia Coste, piše delo.si.

Po neuradnih informacijah Dela pa naj bi Slovenijo sredi septembra vendarle obiskal visoki predstavnik Izraela. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani naj bi namreč v Slovenijo prišel zunanji minister Gideon Sar.