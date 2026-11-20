Na Ravnah na Koroškem železarna ni bila zgolj tovarna, v katero so ljudje hodili v službo. Bila je socialno okolje, prostor znanja in sodelovanja, podpirala je družine, gradila infrastrukturo, omogočala izobraževanje ter soustvarjala športno in kulturno življenje kraja. Prav zato so ji delavci rekli mati fabrika. Zgodbo o železarni in ljudeh, ki so jo ustvarjali, danes pripoveduje istoimenska razstava v Koroškem pokrajinskem muzeju. »Mislim, da je to edina tovarna na Slovenskem, ki so ji delavci sami rekli mati fabrika,« pravi dr. Karla Oder, avtorica razstave. Poimenovanje ni nastalo v muzejskih pisarnah, temveč med ljudmi, ki so v železarni preživeli velik del življenja in v njej našli precej več kot samo plačo.

Vonjave Avtorica razstave obiskovalcem poskuša prikazati karseda pravi občutek dela v železarni, kamor spadajo tudi prav posebne vonjave, ki so bile posledica taljenja in obdelave železa. Te je ujela v stekleničke s parfumi, tako da vsak obiskovalec lahko z vonjem občuti, da so moški, ko so z dela prišli domov, delček tega vselej prinesli tudi domov. Vonj se je vanje povsem zažrl.

Karla Oder je prava enciklopedija železarstva na Koroškem. FOTO: Petra Lesjak Tušek/Večer

Od 500 do 7000 zaposlenih

Železarska dediščina Mežiške doline ima večstoletno tradicijo. Nedavno so zaznamovali 400 let železarstva, katerega začetki segajo do prvih fužin v Črni na Koroškem. Odrova opozarja, da arheološka odkritja nakazujejo možnost še starejše metalurške dejavnosti, kar bodo morale potrditi prihodnje raziskave. Koroški pokrajinski muzej na Ravnah ima skoraj 80-letno tradicijo. Nastal je kot delavski muzej, ki je zbiral in ohranjal gospodarsko, družbeno in tehniško dediščino. Pomemben del zgodbe so tudi ohranjeni objekti stare železarne s konca 19. in začetka 20. stoletja. Območje je leta 1994 dobilo status kulturnega spomenika, osem let pozneje pa ga je Metal Ravne brezplačno prenesel v upravljanje občini. Tako se je začelo sistematično oblikovanje muzeja železarstva. Pri tem niso bili pomembni le muzealci. Železarji so že od petdesetih let pomagali zbirati predmete, ohranjati spomine in razlagati zgodovino tovarne. V študijskih krožkih so z muzejskimi sodelavci delili znanje in izkušnje. »Zdi se mi, da so takrat tudi železarji sami prepoznali vrednost lastnega dela,« pravi sogovornica.

Železarna je v obdobju po drugi svetovni vojni močno zrasla. Od približno 400 oziroma 500 zaposlenih se je povzpela na okoli 7000 leta 1987. Proizvodnja jekla se je v istem obdobju povečala s približno 5000 na 287.000 ton. Toda številke povedo le del zgodbe. Železarna je zaposlovala ljudi različnih starosti in sposobnosti, podeljevala štipendije ter gradila študentske domove v Ljubljani in Mariboru. Podpirala je kulturna, športna in humanitarna društva ter pomagala graditi javno infrastrukturo na področju športa, kulture, zdravstva in izobraževanja.

Za številne Ravenčane so bili to prostori prvih počitnic, druženja in celo učenja plavanja.

Tudi danes priljubljene točke v okolici nosijo njen pečat. Ivarčko jezero so uredili železarji, tovarna je imela v nekem obdobju hotel na Rimskem vrelcu, v Portorožu pa počitniški dom. Za številne Ravenčane so bili to prostori prvih počitnic, druženja in celo učenja plavanja. Morda najbolj zgovorna pa je zgodba o tem, kako je mati fabrika pomagala tudi pri povsem vsakdanjih težavah. Če se je komu pokvaril avtomobil, moped ali domači stroj, je pokvarjeni del prinesel v tovarno. Sodelavci so ga popravili ali izdelali novega. Če ga je kdo vprašal, kje ga je dobil, je bil odgovor preprost: »Ja, mati fabrika je to dala!«

»Bilo je pa v Železarni Ravne neizmerno veliko znanja. Tu je bilo polno strokovnjakov, ki so znali narediti marsikaj,« poudarja Odrova. Tovarna je bila tudi prostor neformalnega sodelovanja, v katerem so ljudje svoje znanje uporabljali za pomoč drugim. Gospodarska kriza v devetdesetih letih je prinesla odpuščanja in prestrukturiranje, vendar je proizvodnja ostala v Mežiški dolini. Po besedah Odrove je SIJ Metal Ravne v času pogovora zaposloval približno 850 ljudi, kruh pa so zagotavljala tudi druga podjetja v regiji.

Od vodnega kladiva do jekla za vesolje

Razstava Mati fabrika, odprta leta 2012 v nekdanji krčilni kovačnici oziroma Štauhariji, obiskovalca popelje skozi zgodovino železarstva. Ohranjeni so številni elementi nekdanje proizvodnje, med njimi tudi predmeti, ki pričajo o starejših obdobjih: repač, kladivo na vodni pogon in metalurška peč pudlovka iz 19. stoletja. Po prenovi, ki se je začela leta 2022, in poplavah leta 2023 so v prostor vključili nove načine predstavljanja dediščine. Posebnost sta dve hologramski postaji, na katerih obiskovalce nagovorijo različni liki. Ena zgodba jih popelje v 19. stoletje, ko so bile tračnice pomemben železarski izdelek, druga pa v svet sodobnih specialnih jekel, namenjenih tudi zahtevnim uporabam, denimo v vesoljski industriji.

Mislim, da je to edina tovarna na Slovenskem, ki so ji delavci sami rekli mati fabrika.

Izbira likov ima še dodatno sporočilo. Jeklarska industrija je bila dolgo predvsem moško področje, danes pa v njej sodelujejo tudi ženske, med njimi vrhunske inženirke. Obiskovalci niso le gledalci. Sami lahko sestavijo jeklo za železniško tračnico ali vijak vesoljske ladje. Karla Oder jih vodi skozi postopek: v peč dodajo surovo železo, ferolegure (zlitine železa z enim ali več drugimi elementi) in ogljik, nato izločijo neželene primesi, med njimi žveplo, talino pa na koncu ulijejo v kokile in jo obdelajo s kovanjem ali stiskanjem. Razstava tako povezuje čas, ko so fužinarji s pomočjo vodnih koles poganjali težka kladiva, z današnjo računalniško vodeno proizvodnjo jekel. Ohranja tudi človeško plat zgodbe – spomin na tovarno, ki je bila za kraj in njegove prebivalce veliko več kot delovno mesto.

Na vhodu obiskovalce pozdravi še poseben predmet: relief, ki so ga ob deseti obletnici vodenja železarne podarili njenemu povojnemu direktorju. Muzeju ga je po poplavah podarila nekdanja ravenska županja Ivana Klančnik. Ob predaji je dejala: »Presojam, da bo imela boljše mesto kot pa pri nas doma v stanovanju.« Tudi ta drobna zgodba kaže, kako tesno sta železarna in njena dediščina še vedno povezani z ljudmi, ki so z njo živeli.

Na razstavi izveste marsikatero zanimivost kot tudi anekdoto. Foto: Mitja Felc

Veliko podjetij uporablja njihove izdelke. Foto: Mitja Felc

Železarske vonjave, ujete v stekleničke za dišave Foto: Mitja Felc

Varnost je od nekdaj na prvem mestu. Foto: Mitja Felc