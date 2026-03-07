  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NADOMESTNI AVTOBUSI

Železniška postaja Ljubljana do ponedeljka zjutraj ne bo obratovala

Osrednji del glavne železniške postaje v Ljubljani je ta konec tedna zaradi del v okviru nadgradnje postaje zaprt.
Progi Jesenice-Ljubljana ter Borovnica-Ljubljana ne obratujeta. FOTO: Črt Piksi
Progi Jesenice-Ljubljana ter Borovnica-Ljubljana ne obratujeta. FOTO: Črt Piksi
G. P./STA
 7. 3. 2026 | 07:30
 7. 3. 2026 | 07:31
1:27
A+A-

Za vlake proti Gorenjski in Primorski ter del povezav proti Štajerski so organizirani nadomestni avtobusi. V ponedeljek bodo postajo znova odprli. Na osrednji del ljubljanske železniške postaje tako ne bo pripeljal oziroma z njega odpeljal noben vlak. Podobne zapore je bila glavna železniška postaja v prestolnici deležna že v začetku februarja. Zapora se je začela v petek ob 23. uri, potekala pa bo do ponedeljka do 4. ure, je za STA dejal vodja območja Ljubljana v podjetju SŽ-Infrastruktura Goran Prodanovič.

Zaprti sta progi med Ljubljano in Borovnico ter med Ljubljano in Jesenicami. Na obeh relacijah bodo danes in v nedeljo vozili nadomestni avtobusi. Promet proti Štajerski so prilagodili tako, da bo okoli 70 odstotkov vlakov odpeljalo z začasnih peronov ob Masarykovi cesti oz. na Šmartinskem nadvozu, za del povezav v smeri postaj Zidani Most, Dobova in Maribor pa bodo vozili nadomestni avtobusi na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog in nazaj. V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.

V ponedeljek zjutraj bo postaja predvidoma znova odprta, promet pa bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra.

Več iz teme

Slovenske železniceLjubljanazaprta postaja
ZADNJE NOVICE
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Jabolčne penice iz dveh sestavin: fantastične za otroško rojstnodnevno zabavo (VIDEO)

Neverjetno, kaj lahko nastane iz samo dveh sestavin! Sladica, ki je osvojila internet, je zdaj lahko še hitreje v ročicah z nagajivimi prstki.
Mirjam Grilc7. 3. 2026 | 07:30
07:30
Novice  |  Slovenija
NADOMESTNI AVTOBUSI

Železniška postaja Ljubljana do ponedeljka zjutraj ne bo obratovala

Osrednji del glavne železniške postaje v Ljubljani je ta konec tedna zaradi del v okviru nadgradnje postaje zaprt.
7. 3. 2026 | 07:30
07:14
Premium
Novice  |  Svet
SODBA ŠE NI PRAVNOMOČNA

Neverjetno: Učiteljica je na spletu delila nasvete o spolnosti

Delala je pod vzdevkom Papežinja orgazmov, sodišče pa je zdaj odločilo, da jo lahko odpustijo.
7. 3. 2026 | 07:14
07:01
Premium
Novice  |  Slovenija
ZANETIL TRI POŽARE

Rožnik skoraj pogorel: ogenj bi se lahko hitro razširil

Domnevnega povzročitelja požarov so policisti opazili v bližini ognja, ko je s kolesom zapuščal območje Šišenskega hriba. O njegovi usodi bo odločalo sodišče.
Aleksander Brudar7. 3. 2026 | 07:01
06:35
Premium
Šport  |  Odmevi
DRAMA NA SKAKALNICI

Šok po najdaljšem skoku: razkrivamo podrobnosti diskvalifikacije Domna Prevca

Domen Prevc je skočil najdlje, a zaradi prekratkih smuči ostal brez zmage, medtem ko je Nika Prevc z novim podvigom znova potrdila svojo premoč.
Miha Šimnovec7. 3. 2026 | 06:35
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
PRIPRAVLJA NEKAJ POSEBNEGA

Nina Pušlar, pevka: Prelomila sem obljubo (Suzy)

Potem ko je kraljica velikih glasbenih odrov s svojimi številnimi uspešnicami navdušila v areni Stožice in na stadionu v domači Ivančni Gorici, nas 25. marca vabi v Odisejo BTC City, kjer bomo na zelo posebnem prizorišču njeno glasbo doživeli še nekoliko drugače – v glasbeno-gledališko-plesnem šovu Aria.
7. 3. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki