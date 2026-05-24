Želi Janša na Dob poslati tudi Pirc Musarjevo? »Meni osebno ni grozil«

Nataša Pirc Musar je sicer danes po poročanju TV Slovenija v odgovoru na novinarsko vprašanje komentirala tudi nekatere izjave in ravnanja odhajajočega premierja in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba v času oblikovanja nove koalicije oz. vlade. »Nisem slišala tega, kar je rekel predsednik vlade Golob. V žaru politične razgretosti besede vsak malce drugače razume. Meni osebno pa ni grozil nihče,« je odvrnila na domnevne grožnje, da jih bo Janez Janša »vse poslal na Dob«.

Predsednica je po poročanju nacionalnega radia ob robu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja v Novi Gorici izpostavila, da si v času nove vlade želi čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev, ob tem pa je izrazila zaskrbljenost zaradi nekaterih napovedi prihodnje koalicije, kot sta sprememba zakona o RTVS in ukinitev KPK. »Pri RTV govorimo o javnem servisu. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV, in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro,« je utemeljila.

Kaj Janševa vlada načrtuje glede državnih medijev?

Kot je nova koalicija zapisala v koalicijski pogodbi, načrtujejo noveliranje zakona o RTVS, cilj pa je oblikovati sodoben, profesionalen in nepristranski javni zavod. Na obravnavo DZ sicer že čaka novela zakona, ki jo je novembra lani vložila stranka Resnica, ter predvideva ukinitev obveznega rtv-prispevka in prehod na proračunsko financiranje RTVS. V osrednjem koalicijskem dokumentu je medtem napovedana tudi ustanovitev nove tožilske enote Skok, ki bi ji priključili zdajšnjo KPK.

Poslanci SDS in NSi pa so že pred podpisom koalicijske pogodbe v DZ vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, ki predvideva ukinitev delodajalčeve obveznosti odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Sindikati v tem vidijo maščevanje za referendumsko akcijo zoper interventni zakon za razvoj Slovenije. S predlaganimi spremembami se jih želi finančno oslabiti in utišati, se bojijo.

DZ je v petek na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika SDS Janšo izvolil za mandatarja. Janša, ki ima tako mandat za sestavo svoje četrte in 16. slovenske vlade, je napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli v ponedeljek. Na zaprisego ministrske ekipe računa najpozneje v dveh tednih, je še dejal. Janša je kandidaturo vložil s podpisi poslancev, medtem ko predsednica republike ne v prvem ne v drugem krogu kandidata za mandatarja ni predlagala.