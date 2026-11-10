Premier Janša napovedal totalno vojno Niki Kovač: »Tuji plačanci bi odločali o tem, kako naj živimo Slovenci!« (VIDEO)

V SDS odpirajo novo politično vprašanje: kdo lahko organizira volilno kampanjo v Sloveniji in kakšno vlogo ima pri tem denar iz tujine? Poslanec Zvonko Černač je predstavil pobudo za spremembo zakona o volilni in referendumski kampanji. V ospredju je vprašanje financiranja organizacij, ki sodelujejo pri nagovarjanju volivcev. Kot izhaja iz njegovega sporočila, želijo v SDS zaostriti pravila za organizatorje kampanj, ki prejemajo sredstva iz tujine.

V Poslanski skupini SDS poudarjajo, da pravila ne smejo veljati le za politične stranke, medtem ko bi lahko druge organizacije izvajale kampanje mimo primerljivih zakonskih obveznosti. Kdor organizirano izvaja volilno ali referendumsko kampanjo, mora prevzeti tudi odgovornost za njeno financiranje in zakonitost.

»Pravna oseba, ki je financirana iz tujine, ne more biti organizator volilne kampanje,« je stališče, ki ga je izpostavil Černač.

Denar iz tujine pod drobnogledom

Vprašanje tujega financiranja volilnih kampanj v Sloveniji sicer ni novo. Veljavni zakon že določa, da tuje fizične in pravne osebe ne smejo organizirati volilnih kampanj v Sloveniji. Prav tako prepoveduje financiranje volilnih kampanj iz tujine, pri čemer za volitve v Evropski parlament veljajo določene izjeme. Vendar je treba razlikovati med neposrednim financiranjem volilne kampanje iz tujine in primerom, ko domača pravna oseba prejema tuja sredstva za svoje siceršnje delovanje. Prav to razlikovanje je pomembno pri razpravi o predlaganih spremembah.

Kaj pa nevladne organizacije?

Predlog odpira tudi vprašanje sodelovanja nevladnih organizacij v volilnih in referendumskih kampanjah. Sedanja ureditev omogoča, da je organizator referendumske kampanje tudi pravna oseba s sedežem v Sloveniji, če je zainteresirana za izid referenduma. Organizator mora pri tem spoštovati pravila financiranja in poslovanja prek posebnega transakcijskega računa. Pomembno je tudi, da zakon razlikuje med volilnimi in referendumskimi kampanjami. Nepridobitne pravne osebe zasebnega prava lahko pod določenimi pogoji prispevajo sredstva za referendumsko kampanjo, medtem ko za financiranje volilnih kampanj veljajo strožje omejitve.

Pred referendumom novo politično vprašanje

Predlog SDS prihaja v času, ko se Slovenija pripravlja na referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ta bo potekal 6. decembra, uradna referendumska kampanja pa se je začela 6. novembra.

Organizatorji referendumske kampanje morajo do 10. novembra odpreti posebne transakcijske račune, prek katerih bodo zbirali in porabljali denar za kampanjo.

»Tuji plačanci bi odločali o tem, kako naj živimo Slovenci«

Predsednik SDS-a Janez Janša je na omrežju X dane ob grafičnem prikazu domnevnega financiranja Inštituta 8. marec iz tujine zapisal: »Neposredno vmešavanje tujih korporacij v slovensko ustavno demokracijo. Ena sama podružnica multinacionalne hobotnice razpolaga z večjo vsoto kampanjskega denarja kot vse stranke koalicije skupaj. Neustavno, nezakonito.«

Janez Janša FOTO: Ludovic Marin Afp

Kasneje je premier objavil še posnetek Nike Kovač in pribil: »Tuji plačanci bi odločali o tem, kako naj živimo Slovenci«

Nika Kovač (Inštitut 8. marec) je že napovedala, da se bo na predlog SDS odzvala ob 15. uri.