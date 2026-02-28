  • Delo d.o.o.
ANKETA

Zelo tesno! Gibanje Svoboda in SDS v novi anketi skoraj popolnoma poravnana

Na vrhu ostaja SDS, za katero bi se odločilo 23,2 odstotka vprašanih, za Gibanje Svoboda pa bi glasovalo 23,1 odstotka vprašanih.
Bo Robert Golob tudi v naslednjem mandatu slovenski premier? FOTO: Nicolas Tucat Afp
Bo Robert Golob tudi v naslednjem mandatu slovenski premier? FOTO: Nicolas Tucat Afp
STA, M. J.
 28. 2. 2026 | 21:42


Zadnja anketa, ki jo za časnik Dnevnik izvaja agencija Ninamedia, kaže skoraj izenačen rezultat SDS in Gibanja Svoboda. Na vrhu ostaja SDS, za katero bi se odločilo 23,2 odstotka vprašanih, za Gibanje Svoboda pa bi glasovalo 23,1 odstotka vprašanih. O tem, kdo bo prevladal in sestavljal prihodnjo vlado, bo odločila volilna udeležba, navajajo. Za SDS bi glasovalo 1,1 odstotne točke manj vprašanih volivcev kot v anketi Ninamedie sredi februarja. Za Gibanje Svoboda pa bi se odločilo 1,8 odstotne točke več vprašanih kot sredi februarja.

Sledita lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, za katero bi se odločilo 7,7 odstotka vprašanih (sredi februarja 6,5) in SD s 6,9 odstotka vprašanih (sredi februarja 6,1 odstotka). Lista Levice in Vesne s 6,6 odstotka vprašanih (sredi februarja 7,0 odstotka) zaseda skupno mesto z Demokrati Anžeta Logarja (sredi februarja 6,5 odstotka). Nato sledijo Prerod z 2,4 odstotka vprašanih (sredi februarja 2,5 odstotka), stranka Resni.ca z 2,2 odstotka (sredi februarja 3,1 odstotka vprašanih), Mi, socialisti z 1,5 odstotka (sredi februarja 1,6 odstotka), Piratska stranka z 1,4 odstotka vprašanih (enako kot sredi februarja).

Za SNS bi se odločilo 1,1 odstotka (sredi februarja 1,3 odstotka), za stranko Karl Erjavec - Zaupanje 0,6 odstotka (sredi februarja 1,1 odstotka), za listo Zelenih Slovenije in Stranke generacij pa 0,5 odstotka vprašanih (sredi februarja 0,8 odstotka). Za Glas upokojencev Pavla Ruparja bi se odločilo 0,4 odstotka vprašanih (sredi februarja 0,8 odstotka). Za stranko Suvereni bi se odločilo 0,1 odstotka sodelujočih v anketi (0,6 odstotka sredi februarja), za stranko Nič od tega pa bi glasovalo 0,1 odstotka vprašanih, tako kot sredi januarja.

15 odstotkov neopredeljenih

Da ne vedo, za koga bi glasovali na državnozborskih volitvah, je odgovorilo 15 odstotkov vprašanih (sredi februarja 14,1 odstotka). Za nobeno stranko pa se ne bi odločilo 0,4 odstotka vprašanih (sredi februarja 0,9 odstotka). Izračun poslanskih mandatov kaže, da bi bila desnica pred levico v prednosti za dva poslanska sedeža. SDS bi v novem parlamentu lahko zastopalo 28 poslancev, Gibanje Svoboda pa 27 poslancev. Skupna lista Levice in Vesne bi prejela osem sedežev, enako SD in Demokrati Anžeta Logarja. Skupna lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča bi imela devet sedežev.

V Dnevniku so še navedli, da je najuspešnejši lovilec nezadovoljnih s svojo nekdanjo stranko Anže Logar s svojimi Demokrati. Več kot 40 odstotkov glasov Logarjevim prinašajo nekdanji volivci SDS, po 20 odstotkov glasov pa jim namenjajo nekdanji volivci Svobode in NSi. Tudi med volivci Preroda z enakim, torej 40-odstotnim deležem, prednjačijo nekdanji volivci Gibanja Svoboda. Javnomnenjsko anketo so v Ninamedii izvedli med 23. in 25. februarjem kot kombinacijo telefonskega in spletnega anketiranja. Realizirali so 1000 anket.

