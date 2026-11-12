Žena slovenskega ministra stopila v politično tekmo, za občinski svet kandidira v Komendi (VIDEO)

V političnem življenju se pogosto zgodi, da se v javnosti znajdejo tudi družinski člani znanih politikov. Tokrat je pozornost pritegnila žena slovenskega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janeza Ciglerja Kralja. Klavdija Kralj se je namreč odločila za nov izziv in stopila v lokalno politično tekmo. Na listi Nove Slovenije (NSi) kandidira za članico občinskega sveta v občini Komenda, kjer želi, kot pravi sama, prispevati k izboljšanju življenjskega okolja.

Njeno odločitev je podprl tudi mož, ki je na družbenem omrežju Facebook objavil njen predstavitveni videoposnetek. Ob njem ni skrival navdušenja in je sledilcem potrdil, da se njegova žena podaja v politične vode. »Ja, drži: Klavdija kandidira na listi NSi v Komendi. Bravo za aktivacijo!« je zapisal minister. Klavdija se je v videu predstavila sama in pojasnila, za katere projekte se bo zavzemala, če ji bodo volivci namenili svoj glas. V ospredje je postavila predvsem športno infrastrukturo, otroška igrišča in povezovanje prebivalcev vasi.

To želi spremeniti v Komendi

»Sem Klavdija Kralj. Na listi Nova Slovenija kandidiram v občini Komenda. Zavzemala se bom za dokončanje izgradnje športnega parka, prav tako se bom zavzemala, da v vaseh postavimo igrišča, kjer bo prostor srečevanja tako za otroke kot odrasle. V nedeljo obkrožite številko štiri,« je pozvala v predstavitvenem videu. Njeni načrti so tako povezani predvsem z ustvarjanjem prostora za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. Posebej je izpostavila ureditev igrišč v vaseh, ki bi bila namenjena različnim generacijam, ne zgolj najmlajšim.

Klavdija je tudi sama mama štirih otrok, zato ji družinsko življenje in potrebe otrok niso tuje. Po izobrazbi je profesorica pedagogike in montessori pedagoginja, kar se lepo povezuje tudi z njenim zanimanjem za okolje, v katerem odraščajo otroci.

Njuna ljubezenska zgodba se je začela na avtobusni postaji

Janez in Klavdija Cigler Kralj sta par že približno 26 let, od tega sta 20 let poročena. Njuna ljubezenska zgodba se je začela na precej nenavaden način – na avtobusni postaji, kamor so Janeza poslali prijatelji, da bi pobral Klavdijo, saj so se skupaj odpravljali na koncert. Klavdija je v enem od intervjujev razkrila, da je že ob prvem srečanju začutila, da bi lahko bil prav Janez oče njenih otrok. Njuno spoznavanje je bilo nekoliko drugačno od današnjih začetkov ljubezenskih zgodb. Prvih šest mesecev sta si namreč dopisovala kar po klasični pošti.

Janez ji je že na prvem zmenku povedal, da si želi biti z njo, obenem pa ji je iskreno predstavil tudi svoj življenjski ritem in številne obveznosti. Klavdija se je odločila, da sprejme tudi takšen način življenja, njuna zveza pa je prerasla v zakon in družino. Zakonca imata štiri otroke, družina pa je skozi leta pomemben del ministrovega življenja. Kljub številnim političnim obveznostim Janez večkrat poudarja pomen družine, ob posebnih priložnostih pa z javnostjo deli tudi kakšen osebni utrinek.

Avgusta 2026 sta zakonca praznovala 20. obletnico poroke. Janez se je ob jubileju na družbenem omrežju spomnil tudi njunega poročnega dne. Takrat jima vreme ni bilo najbolj naklonjeno, saj je močno deževalo in je bilo hladno, a je ob spominu na poroko zapisal, da ju je grelo nekaj od znotraj. Zanimiva je tudi zgodba o njunih priimkih. Janez je namreč po poroki svojemu priimku dodal še ženinega. Klavdija ima tri sestre in si je želela, da bi družinski priimek Kralj ostal tudi v prihodnjih generacijah. Janez je njeno željo podprl, zato se danes predstavlja kot Janez Cigler Kralj.

Za 14 mest se poteguje kar 76 kandidatov

Tokrat pa bo pozornost usmerjena predvsem v Klavdijino politično pot. V občini Komenda se za 14 mest v občinskem svetu poteguje 76 kandidatov na sedmih različnih listah. Zanimivo je, da je bil v lokalno politiko v Komendi v preteklosti vključen tudi njen mož, ki je pred imenovanjem na ministrsko funkcijo deloval kot občinski svetnik.