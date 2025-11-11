Posnetek nesreče v Sloveniji postal uspešnica zaradi te podrobnosti: »Ženska ima prioritete« (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži posnetek nesreče, do katere je prišlo na reliju Idrija, med katerim se je vozilo prevrnilo.

FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram Tina Pahor

A posnetek ni postal uspešnica zaradi dramatičnega prevračanja vozila, temveč zaradi ženske, ki se je prav takrat odločila dvigniti denar na bankomatu neposredno poleg prevrnjenega vozila.

»Ženska ima prioritete,« je eden od komentarjev ob posnetku, ki si ga lahko ogledate spodaj.