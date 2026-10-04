  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OSTRO

Ženski ravs: grdo počilo med Asto Vrečko in Mojco Škrinjar: »Da niste malo zaostali?«

Napetosti med njima imajo sicer že dolgo zgodovino.
Na omrežju X je znova počilo med sokoordinatorico Levice Asto Vrečko in državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje Mojco Škrinjar.  FOTO: Blaž Samec
Na omrežju X je znova počilo med sokoordinatorico Levice Asto Vrečko in državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje Mojco Škrinjar.  FOTO: Blaž Samec
M. U.
 4. 10. 2026 | 13:54
 4. 10. 2026 | 13:56
2:28
A+A-

Na omrežju X je znova počilo med sokoordinatorico Levice Asto Vrečko in državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje Mojco Škrinjar. Tokrat je Vrečko razburil zapis, v katerem jo je Škrinjar med drugim vprašala, ali je »malo zaostala«. Vrečko je ob tem opozorila, da gre za dolgoletno politično funkcionarko SDS in nekdanjo ravnateljico osnovne šole.

»Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje me sprašuje, če sem zaostala. S tem izrazom,« je zapisala Vrečko in Škrinjarjevi očitala tudi, da ne popravlja po njenem mnenju neresničnih navedb glede nevladnih organizacij.

image_alt
Ste videli, kaj je Štrukelj zabrusil Škrinjarjevi? V ozadju pa priimki Primc, Možina in Juhant

Besedni dvoboj med političarkama sicer ni prvi. Že v zadnjih tednih sta se javno zapletli v več ostrih izmenjav na omrežju X. Škrinjarjeva je med drugim kritizirala Levico in Luko Mesca, Vrečko pa ji je očitala žaljenje članov stranke.

Škrinjarjeva: »Koga briga, kaj vi mislite«

Tokrat je Škrinjarjeva udarila z dolgim zapisom, v katerem je poudarila, da se zaradi svoje funkcije ne namerava odpovedati svobodi govora.

V odzivu se je lotila tudi komunističnega diskurza in propagande ter Vrečkovi sporočila: »Koga briga, kaj vi mislite.«

Nato je dodala, da lahko Vrečko po omrežju X »naklada do nezavesti«, ob tem pa pripomnila, da sokoordinatorica Levice platformo še vedno imenuje Twitter. »Da niste malo zaostali?« jo je vprašala.

image_alt
Janševa soborka izlila gnev: »Umazane ulice, grafiti na fasadah, smrad po pivu in kebabu, za krono pa trubači!«

Škrinjarjeva je zapis še zaostrila z napovedjo, da bi lahko Vrečko blokirala, če bi ugotovila, da njeno odzivanje povečuje doseg njenih objav. Ob tem je zapisala, da bi jo v takem primeru »gladko pospravila v škatlo za odpadni papir«, takoj zatem pa pojasnila, da gre za metaforo.

Spori na omrežju X se nadaljujejo

Napetosti med Vrečko in Škrinjarjevo imajo že daljšo zgodovino. Poleti sta se denimo zapletli zaradi Fotopuba, ko je Vrečko državno sekretarko pozvala, naj ne širi neresnic in naj se zaveda funkcije, ki jo opravlja.

Škrinjarjeva se je v zadnjih dneh javno odzivala tudi na nastope Levice in Luke Mesca, Vrečko pa ji je očitala, da velik del svojih objav namenja napadom na Levico in njene člane.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Asta VrečkoLevicaMojca ŠkrinjarSDSXpolitika
ZADNJE NOVICE
15:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROP

Drzen rop sredi Ljubljane: moška napadla žrtev in ji vzela uro ter denar

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
4. 10. 2026 | 15:44
15:15
Novice  |  Svet
DRAŽBA

Van Gogh in Cézanne v pričakovanju milijonskega rekorda

Na prodaj so mojstrovine iz zasebne zbirke pokojnih argentinskih zakoncev.
4. 10. 2026 | 15:15
15:01
Novice  |  Slovenija
GOSPODINJSKI IZDATKI

Ministre smo vprašali, kako v njihovem gospodinjstvu občutijo draginjo: koliko odštejejo za gorivo in nakupe (VIDEO)

Nekateri ministri so opisali tudi svoje osebne izkušnje, drugi pa na vprašanja o zasebnem življenju niso želeli odgovarjati.
Nina Čakarić4. 10. 2026 | 15:01
14:41
Razno
NESREČE

Črn konec tedna na cestah: v Žimaricah hudo poškodovan voznik, na Turjaku trije poškodovani

Na cestah na območju Policijske uprave Ljubljana se je v zadnjih dneh zvrstilo več prometnih nesreč.
4. 10. 2026 | 14:41
14:35
Novice  |  Slovenija
V PONEDELJEK

Janez Janša in Urška odhajata v Vatikan: razkrito, kaj ju čaka pri papežu

Pred obiskom Vatikana se je predsednik vlade sestal tudi s slovenskimi škofi.
4. 10. 2026 | 14:35
14:00
Novice  |  Slovenija
SMETI VSE NAOKROG

Prizor pred kočo v Krnici osupnil, oskrbnica Milena: »Hudo nama je, ker to doživljava« (VIDEO)

Oskrbnica Milena Primc Pustotnik in njen mož Marko sta ob pogledu na prizor pred kočo ostala pretresena.
Nina Čakarić4. 10. 2026 | 14:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki