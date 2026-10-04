Ženski ravs: grdo počilo med Asto Vrečko in Mojco Škrinjar: »Da niste malo zaostali?«

Na omrežju X je znova počilo med sokoordinatorico Levice Asto Vrečko in državno sekretarko na ministrstvu za izobraževanje Mojco Škrinjar. Tokrat je Vrečko razburil zapis, v katerem jo je Škrinjar med drugim vprašala, ali je »malo zaostala«. Vrečko je ob tem opozorila, da gre za dolgoletno politično funkcionarko SDS in nekdanjo ravnateljico osnovne šole.

»Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje me sprašuje, če sem zaostala. S tem izrazom,« je zapisala Vrečko in Škrinjarjevi očitala tudi, da ne popravlja po njenem mnenju neresničnih navedb glede nevladnih organizacij.

Besedni dvoboj med političarkama sicer ni prvi. Že v zadnjih tednih sta se javno zapletli v več ostrih izmenjav na omrežju X. Škrinjarjeva je med drugim kritizirala Levico in Luko Mesca, Vrečko pa ji je očitala žaljenje članov stranke.

Škrinjarjeva: »Koga briga, kaj vi mislite«

Tokrat je Škrinjarjeva udarila z dolgim zapisom, v katerem je poudarila, da se zaradi svoje funkcije ne namerava odpovedati svobodi govora.

V odzivu se je lotila tudi komunističnega diskurza in propagande ter Vrečkovi sporočila: »Koga briga, kaj vi mislite.«

Nato je dodala, da lahko Vrečko po omrežju X »naklada do nezavesti«, ob tem pa pripomnila, da sokoordinatorica Levice platformo še vedno imenuje Twitter. »Da niste malo zaostali?« jo je vprašala.

Škrinjarjeva je zapis še zaostrila z napovedjo, da bi lahko Vrečko blokirala, če bi ugotovila, da njeno odzivanje povečuje doseg njenih objav. Ob tem je zapisala, da bi jo v takem primeru »gladko pospravila v škatlo za odpadni papir«, takoj zatem pa pojasnila, da gre za metaforo.

Napetosti med Vrečko in Škrinjarjevo imajo že daljšo zgodovino. Poleti sta se denimo zapletli zaradi Fotopuba, ko je Vrečko državno sekretarko pozvala, naj ne širi neresnic in naj se zaveda funkcije, ki jo opravlja.

Škrinjarjeva se je v zadnjih dneh javno odzivala tudi na nastope Levice in Luke Mesca, Vrečko pa ji je očitala, da velik del svojih objav namenja napadom na Levico in njene člane.