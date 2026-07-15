Zgodaj zjutraj nas je spet streslo, potres so čutili v več krajih

V sredo, 15. julija, ob 5.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres z magnitudo 1,9 v bližini Kobarida. Po prvih podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so tresenje tal občutili prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev. Po dosedanjih ocenah intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici EMS-98, kar pomeni, da je šlo za šibek potres, ki ga ljudje v bližini žarišča sicer lahko občutijo, vendar praviloma ne povzroča škode.

Na Uradu za seizmologijo pri Arso zbirajo podatke o zaznavah potresa. Prebivalce, ki so potres občutili, pozivajo, da izpolnijo spletni vprašalnik, saj njihovi odgovori prispevajo k natančnejši oceni učinkov potresa. Podatki o zadnjih zabeleženih potresih v Sloveniji so na voljo na spletni strani Arso, kjer objavljajo tudi sprotne informacije o seizmični dejavnosti.