Solze sreče in olajšanja! Zgodaj zjutraj pristali še dve letali z evakuiranimi Slovenci (FOTO in VIDEO)

Na brniškem letališču sta v zgodnjih jutranjih urah pristali še dve letali, ki sta iz Dubaja v domovino prepeljali evakuirane Slovence. Po prvem letu, ki je v Slovenijo v sredo prispel iz Omana, je bilo tudi na zadnjih dveh okrog 140 potnikov. Na prvem je bilo tako 152, na drugem pa 166 potnikov, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Prvo letalo, ki ga je zagotovila družba FlyDubai iz Združenih arabskih emiratov, je na Letališču Jožeta Pučnika pristalo malo po 3. uri zjutraj, drugo iste letalske družbe pa je prispelo ob približno 5.30, izhaja iz objav na spletni strani letališča.

Na brniškem letališču pristali še dve letali z evakuiranimi Slovenci iz Dubaja. FOTO: Simona Bandur

Obe letali sta potnike pripeljali iz Dubaja, vmesni postanek sta opravili na egiptovskem letališču v Gizi.

Pred tem je prva skupina slovenskih državljanov v sredo malo po 22. uri v Slovenijo prispela iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja. Postanek je letalo jordanske družbe Jordan Aviation opravilo v jordanski Akabi.

Še eno letalo naj bi pristalo ob 12. uri

Z letališča v Maskatu se je, kot je sporočil Ukom, sredi noči proti domovini odpravila še ena skupina Slovencev, ki so bili v sredo v Oman pripeljani iz Dubaja. Letalo ima trenutno na brniškem letališču predviden pristanek ob 12. uri. Tudi na tem naj bi bilo okrog 140 potnikov.

Minister za obrambo. FOTO: Simona Bandur

Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne, ki je izbruhnila minuli konec tedna, ostalo ujetih najmanj tisoč Slovencev. Z do danes zagotovljenimi štirimi letali se jih bo skupno vrnilo več kot 500, evakuacije pa naj bi se ob sicer zapletenih varnostnih razmerah na kriznem območju nadaljevale tudi v prihodnjih dneh.

Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov s čarterskimi poleti do Ljubljane rezervirala 1,5 milijona evrov. V sredo je na dopisni seji razširila seznam držav, iz katerih bo potekala vrnitev, še na Bahrajn, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Savdsko Arabijo, Sirijo, Izrael in Ciper.