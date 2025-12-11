  • Delo d.o.o.
DAVČNA PAST

Zgodba, ki je razjezila Slovenijo: otrok umrl, starša plačujeta davek za premoženje, ki sta ga sama ustvarila

Starši ob dedovanju po otroku plačajo najvišje davke.
Ko dedovanje udari kot strela z jasnega ... FOTO: Seb_ra Getty Images
S. N.
 11. 12. 2025 | 09:45
 11. 12. 2025 | 10:46
4:29
A+A-

Po družabnih omrežjih je pred kratkim zaokrožila zgodba, ki razkriva manj znano past slovenskega dednega prava. Avtorica zapisa, podpisa na kot M.M. začne uvod z besedami: »Kar bedna zgodba: starša prepišeta svoje premoženje na sina. Sin umre. Dedujeta nazaj starša, ki plačujeta izjemno visok davek. Če ta zgodba ni nora…« Gre za primer družine, ki je leta 1998 svoje celotno premoženje, premičnine in nepremičnine, prepisala na sina na podlagi izročilne pogodbe. V pogodbi je bilo zapisano, da bo sin »dolžan skrbeti za njiju na stara leta«, obveznost, ki jo je izpolnjeval vse do svoje nepričakovane smrti decembra 2023. Ker ni imel potomcev, sta starša v zapuščinski obravnavi dedovala nazaj – in se znašla pred davčno obveznostjo, ki je ni nihče pričakoval.

»Niti jaz, še manj pa starša, nismo bili pozorni na to, da dedovanje staršev po otroku sodi v drugi dedni red, kar prinese od 5- do 14-odstotno obdavčitev celotnega premoženja.« Šok ob pogledu na znesek je bil ogromen, razmere pa so še težje zaradi slabega zdravstvenega stanja staršev in zelo nizkih pokojnin. Opisano je obupno iskanje rešitev: klici, e-pošta, odvetnica, župan in pomoč prijazne uslužbenke FURS-a, ki je »preprosto in enostavno razložila pasti davka na dediščino«. A odgovor je bil povsod enak: »Davek bo potrebno plačati. Sicer sledi rubež ali v skrajnem primeru celo deložacija.«

Prošnja za odpis davka je bila zavrnjena, dovolili pa so odplačevanje v 24 obrokih. To pomeni, da »gre za mesečni obrok vsa mamina in še del očetove pokojnine«, kar družini povzroča težko breme. Posebej boleči so komentarji staršev: »Poglej, s tem rokam sem bajto zidau in zakaj jo moram zdej od države odkupvat?« Družina je dodatno pretresena zaradi velikih razlik med cenitvijo sodišča in FURS-a ter občutka krivice pri vrednotenju stare kmetijske mehanizacije. Avtorica opozarja, da je najhuje to, da nihče pri sklepanju pogodbe ni opozoril na možnost, da bi otrok umrl pred staršema.

Zgodba je v celoti pravno mogoča in skladna z veljavno slovensko zakonodajo

Po Zakonu o dedovanju (ZD) starši ne dedujejo po otroku v prvem, temveč v drugem dednem redu, razen v posebnih primerih (npr. vračilo daril, nujni delež ipd.).To pomeni, da kot dediči ne sodijo med davčno oproščene osebe.

Po Zakonu o davku na dediščine in darila (ZDDD) so davka oproščeni samo dediči prvega dednega reda (otroci, posvojenci, zakonec, partner). Starši, kadar dedujejo po otroku, so dediči drugega dednega reda - obdavčitev 5–14 %, odvisno od vrednosti premoženja. To popolnoma ustreza temu, kar je prejela družina: FURS je ravnal po zakonu.

Izročilna pogodba (ZD 106–111) je družinski prenos premoženja, ki se izvede med živimi. Ni pa mehanizem, ki bi lahko vplival na davčno obravnavo dedovanja, če izročitelj kasneje umre. Zakon ne predvideva olajšav v primeru »vračanja« podarjenega premoženja.

FURS in sodišče lahko premoženje ocenita različno. Cenitve se opirajo na različne metodologije: sodišče uporablja ocenitev za zapuščinske namene, FURS uporablja tržno vrednost po davčnih pravilih (ZDavP-2, ZDDD). Zato je razlika v vrednotenju, tudi velika (npr. 2,34-krat), povsem mogoča in v praksi pogosta.

Po ZDavP-2 lahko davčni organ dovoli odlog ali obročno plačilo davka, ne pa nujno odpis. 

Zapis se zaključuje z opozorilom. Ko sklepamo premoženjske pogodbe, moramo biti »nadvse pozorni na najmanjše podrobnosti« in predvideti tudi najbolj nepričakovane scenarije. 

Ob tem se je na družabnih omrežjih oglasil poslanec NSi Aleksander Reberšek. »Grozna zgodba. Mami in očetu so obdavčili premoženje, ki sta ga podedovala po pokojnem sinu. Isto premoženje je sin pred svojo smrtjo dobil od njiju. «Pisal sem ministru za finance, če se mu to zdi pravično ter ali bi podprl spremembo ureditve in vračilo davka,« je zapisal.

Imate tudi vi zgodbo za nas? Kontaktirajte nas.

