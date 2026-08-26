Zgodba o uspehu: Miha in Gregor razvajata goste s kavo in slaščicami v osrčju narave (FOTO)

V osrčju Slovenskih goric sta 35-letna prijatelja iz Maribora na glavo postavila naša prepričanja o sladkih dobrotah: v butični slaščičarni Džezva, ki povezuje tradicijo, domačnost in toplino s sodobnimi trendi, novo tehnologijo in inovativnost, ponujata dobrote iz domačih sestavin, v objemu narave, obenem pa le nekaj minut vožnje iz Lenarta.

Tudi jajca so domača – če jih nama slučajno zmanjka, jih dobiva pri sorodnikih.

Skorajda ni slovenske družine, ki ne bi imela doma vsaj ene džezve, pojasnjujeta izbor imena slaščičarne, kjer lahko gostje na urejeni terasi, pod senčnikom ali pa v prijetno urejeni notranjosti posedijo ob skodelici turške kave, kosu domače torte ali piškotih. Kot pravita Miha Balažič in Gregor Nikolić, nista želela ustvariti blagovne znamke v smislu množične proizvodnje, ampak vzbuditi občutek doma. »Pri nas izdelujemo torte po naročilu, kremno in mešano pecivo, lučke, popse in še veliko drugih sladkosti za poročne in druge sladke kotičke! Prisegamo na kakovost z željo doseganja okusov, ki bodo potešili še tako velike sladkosnede in pustili prijeten občutek na brbončicah. Zato pri izdelavi slaščic v veliki meri uporabljamo domače surovine, ki jih pridelamo na kmetiji. Vedno poskušamo ustvariti nekaj novega, tako tehnološke rešitve okusov, oblik in želja strank dosežemo z lastnimi rešitvami, omejitev je zgolj domišljija nas ustvarjalcev in vas strank.«

Poenostavila izbiro

Ukvarjata se tudi s čebelarstvom in kmetijstvom. FOTO: Oste Bakal

Miha in Gregor se ukvarjata tudi s čebelarstvom in kmetijstvom. »Osnova vseh sestavin in proizvodov je, da so kar se da domači. Izogibava se dodatnemu sladkorju, prav tako ne uporabljava umetnih arom ali praškov. Tudi jajca so domača – če jih nama slučajno zmanjka, jih dobiva pri sorodnikih,« povesta prijazna fanta, ki sta ponosna, da na posestvu obiskovalce spremljajo tudi domače živali, ki so še posebej zanimive najmlajšim. Srečajo lahko kokoši, mačke, psa, goske, pava ... Želita ustvariti prostor, kjer lahko obiskovalci za trenutek pozabijo na vsakodnevni hiter tempo življenja. V Džezvi namenoma ne ponujajo dolgih seznamov pijač in sladic. Miha in Gregor menita, da imajo današnji gostje pogosto na voljo preveč izbire: »Ko odpreš cenik z neskončnim seznamom, porabiš več časa za odločanje kot za uživanje. Midva sva želela poenostaviti ponudbo.«

V središču so tortice na kos, ponudba pa se redno spreminja. Pripravljata tudi torte za rojstne dneve, poroke, krste, obhajila, birme in druge posebne priložnosti, pri katerih se povsem prilagodita željam naročnikov, na dogodkih pa poskrbita tudi za sladke kotičke.

Začetek je bil nekoliko zahtevnejši. Gostje so bili vajeni industrijsko pripravljenih krem, zato jih je sprva presenetila nekoliko drugačna tekstura slaščic. »Ljudje so spraševali, zakaj so v kremi črne pikice in zakaj ni popolnoma gladka. Ko smo jim razložili, da so pikice prava vanilja in da je krema pripravljena ročno, težav ni bilo več,« pripovedujeta Miha in Gregor, ki skrbita tudi za urejenost prostorov. V zimskih mesecih na terasi postavita pravljične igluje, v katerih se lahko gostje pogrejejo in ob sladkih dobrotah, za letošnjo zimo pa naznanjata presenečenje. Med obiskovalci je veliko zanimanja tudi za najem lokacije. Ta možnost za zdaj še ni na voljo, a o njej resno razmišljata, pojasnjujeta pa še, da je zaradi dela na kmetiji delovni čas Džezve variabilen in se posodablja v živo.

»Džezva je registrirana blagovna znamka, s katero se zavezujemo k trajnostni kvaliteti izdelkov. Pri ustvarjanju namenjamo posebno pozornost skrbno izbranim sestavinam, še najraje tistim, ki jih pridelamo sami. Tako imamo na kmetiji tudi nasad malin, sadno drevje, kokoši nesnice in mnogo drugega,« še skleneta. Naj še omenimo, da je na kmetiji in v slaščičarni bolj zaposlen Miha, Gregor je ob tem še redni učitelj elektrotehnike na Srednji elektro-računalniški šoli v Mariboru.

Gostje lahko posedijo in se posladkajo v osrčju narave. FOTO: Oste Bakal

Želela sta ustvariti prostor, kjer lahko obiskovalci za trenutek pozabijo na vsakodnevni hiter tempo življenja. FOTO: Oste Bakal