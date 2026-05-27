Zgodilo se je, česar smo se bali ... neurje odkriva strehe, podira drevje (FOTO in VIDEO)

Vremenoslovci so žal pravilno napovedali, da nas čaka sodni dan. Neurja so popoldan vzniknila po različnih koncih Slovenije, grozi toča, na vzhodnem delu pa težave že povzroča močan veter. »Neurje, ki prehaja Slovenske gorice in se pomika proti Ptuju, odkriva strehe in podira drevesa,« so zapisali na portalu Meteoinfo in objavili fotografijo razdejane strehe gospodarskega objekta.

Da imajo z odkritimi strehami in podrtim drevjem veliko dela tudi gasilci, pa je razvidno na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Tako so denimo zaradi vetroloma intervenirali na območju Radelj ob Dravi: »V Št. Janžu nad Radljami se je na glavno cesto podrlo drevo. Odstranili so ga delavci cestnega podjetja.« Ob 16.22 se je v naselju Slovenja vas, občina Hajdina, na cesto ob karting progi podrlo drevo, so še zapisali in dodali, da so drevo razžagali gasilci in ga odstranili s cestišča.

S posledicami vetroloma se borijo tudi gasilci na območju Šentilja, Šenčurja, Svete Ane v Slovenskih Goricah, Slovenske Bistrice, Dupleka, Lenarta, Vidma in Benedikta, največ intervencij je bilo do zdaj sicer na območju Svete Ane, ki ga je malo pred 15. uro prešlo neurje z zelo močnimi sunki vetra, ki so odkrili številne strehe.

Še vedno pa grozi tudi toča. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je najvišji vijolični alarm prižgala za skoraj celotno državo. Najbolj ogrožene regije so trenutno Bovška, Gorenjska, Kočevska, Koroška, Ljubljana z okolico, Savinjska in Zgornjesavska, modri alarm pa velja za Pomurje in Podravje.

»Na Gorenjskem je nastal večji nevihtni pas, ki ga spremljajo številni udari strel, močni sunki vetra, nalivi in lokalno tudi toča. Nevihtni sistem se bo v naslednjih dveh urah preko osrednje Slovenije pomaknil proti Notranjski in Dolenjski. Previdno,« pa so okrog 17.20 posvarili na Meteoinfo.