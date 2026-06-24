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ODDAJA MARCEL

Zgodilo se je: Janez Janša je prvič v življenju pohvalil hkrati Milana Kučana in Marcela Štefančiča (VIDEO)

Nekdanji slovenski predsednik je bil gost v oddaji Marcel na RTV Slovenija.
Janez Janša je še naprej zelo aktiven na družbenem omrežju X. FOTO: Laia Ros Reuters
Janez Janša je še naprej zelo aktiven na družbenem omrežju X. FOTO: Laia Ros Reuters
M. J.
 24. 6. 2026 | 19:31
 24. 6. 2026 | 19:37
1:40
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V oddaji Marcel na RTV Slovenija, ki jo vodi Marcel Stefančič, je gostoval nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan. Pogovor je videl tudi aktualni predsednik slovenske vlade Janez Janša, ki mu je bil, sodeč po njegovi objavi na družbenem omrežju X, všeč. Pohvalil je Kučana in Stefančiča, kar se je po njegovih besedah zgodilo prvič.

V oddaji je Štefančič Kučanu rekel, da velja za osamosvojitelja. Nato pa ga je glede tega direktno vprašal: »A se imate za osamosvojitelja?« Kučan ni želel odgovoriti pritrdilno na to vprašanje. »Jaz se imam za človeka, ki je takrat nosil velik del odgovornosti in te odgovornosti se je tudi zavedal,« je dejal, nato pa mu je Štefančič še enkrat zastavil enako vprašanje. »Zaradi te odgovornosti jaz mislim, da mojega deleža takrat pri osamosvajanju in tudi kasneje pri iskanju mednarodne podpore, vse do mednarodnega priznanja, mi seveda ne more nihče odrekati. Trudijo se, pa naj se trudijo še naprej,« mu je odgovoril Kučan. Nato je še dodal, da ni važno, za kaj se ima on, in da je važno, za kaj ga imajo ljudje.

Janša je na izsek pogovora iz oddaje, ki ga je objavil na družbenem omrežju X, kratko in jedrnato zapisal: »Prvič v življenju pohvalim oba hkrati.« K temu je dodal smejoči emotikon, kar nakazuje na to, da ga je pogovor tudi zabaval.

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