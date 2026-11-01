  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NUJNO UKREPANJE

Zgodilo se je! Nekdo je vdrl v državni informacijski sistem, urad za informacijsko varnost poziva k spremembi gesel

Napadalec je nepooblaščeno pridobil podatke o uporabniških računih državne uprave.
Simbolična slika FOTO: Sarayut Thaneerat Getty Images
Simbolična slika FOTO: Sarayut Thaneerat Getty Images
STA, M. J.
 1. 11. 2026 | 20:28
 1. 11. 2026 | 20:59
1:56
A+A-

Ob kibernetskem vdoru v spletni strežnik enega državnega organa je napadalec nepooblaščeno pridobil podatke o uporabniških računih državne uprave. Zaradi tveganja zlorabe pridobljenih podatkov je nujna takojšnja ponastavitev gesel vseh prizadetih uporabniških računov, je pozval vladni urad za informacijsko varnost. Uporabnikom, ki so enaka ali podobna gesla uporabljali tudi za dostop do drugih službenih ali zasebnih storitev, hkrati priporočajo, da jih zamenjajo tudi tam. Kjer je mogoče, pa priporočajo uporabo večfaktorske avtentikacije.

Nekdo pridobil več kot 15.000 uporabniških zapisov

Kot so sporočili iz urada, je napadalec po dosedanjih ugotovitvah pridobil več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, med katerimi je bilo 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Gre za matematično obdelane vrednosti gesel, iz katerih je v določenih primerih mogoče ugotoviti izvirno geslo.

Pristojne službe medtem izvajajo ukrepe za omejitev posledic incidenta, zaščito uporabniških računov in preprečevanje morebitnih nadaljnjih zlorab. Prizadeti strežnik državnega organa je bil po zaznavi napada izoliran iz omrežja. Odzivni center za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave SIGOV-CERT v sodelovanju s pristojnimi tehničnimi službami nadaljuje analizo incidenta. Urad za informacijsko varnost bo o pomembnih novih ugotovitvah in morebitnih dodatnih potrebnih ukrepih javnost sproti obveščal preko uradnih komunikacijskih kanalov, prizadeti uporabniki pa naj upoštevajo navodila pristojnih upravljavcev informacijskih sistemov, so še sporočili.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kibernetska varnostinformacijski sistemhekerjivdorgeslo
ZADNJE NOVICE
21:41
Bulvar  |  Domači trači
NOČ ČAROVNIC MED ZNANIMI

Med hudički, čarovnicami in bučami: tako so se znani Slovenci pripravili na noč čarovnic

Medtem ko nekateri prisegajo na strašljive preobrazbe, sta Marjetka in Raay ubrala bolj romantično pot ter sledilce pozdravila z bučami in jesenskim soncem.
1. 11. 2026 | 21:41
21:35
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Sredi noči policijska intervencija v Sežani! Pred lokalom našli kri, kazen bo dobila natakarica

Znaki kaznivega dejanja niso bili ugotovljeni, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil.
1. 11. 2026 | 21:35
21:13
Lifestyle  |  Astro
KDO BO IZKORISTIL NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI?

Mesečni horoskop za november 2026: pri denarju bo pomembna previdnost

Nekatera znamenja bodo potrebovala več časa zase, druga bodo iskala nove poslovne priložnosti. Preverite, kaj vam november prinaša v ljubezni, službi in financah.
1. 11. 2026 | 21:13
21:00
Bulvar  |  Suzy
POROKA

Blanka in Matjaž Partlič: od študentskih klopi do oltarja (Suzy)

Le kdo se ne spomni navihanega Tinčka iz legendarnega slovenskega filma Moj ata, socialistični kulak, posnetega pred več kot štirimi desetletji?! Prav ta deček, danes sicer odrasel moški, je pred kratkim dolgoletno ljubezen okronal s poroko v osrčju Slovenskih goric.
1. 11. 2026 | 21:00
20:28
Novice  |  Slovenija
NUJNO UKREPANJE

Zgodilo se je! Nekdo je vdrl v državni informacijski sistem, urad za informacijsko varnost poziva k spremembi gesel

Napadalec je nepooblaščeno pridobil podatke o uporabniških računih državne uprave.
1. 11. 2026 | 20:28
20:21
Novice  |  Svet
SE OBETA PREOBRAT?

Kaj bi se zgodilo, če bi Zelenski poklical Putina? Odgovor Kremlja preseneča (VIDEO)

V Moskvi trdijo, da Putin nikoli ni zavračal pogovorov, zato naj ne bi zavrnil niti Zelenskega.
1. 11. 2026 | 20:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki