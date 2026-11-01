Zgodilo se je! Nekdo je vdrl v državni informacijski sistem, urad za informacijsko varnost poziva k spremembi gesel

Ob kibernetskem vdoru v spletni strežnik enega državnega organa je napadalec nepooblaščeno pridobil podatke o uporabniških računih državne uprave. Zaradi tveganja zlorabe pridobljenih podatkov je nujna takojšnja ponastavitev gesel vseh prizadetih uporabniških računov, je pozval vladni urad za informacijsko varnost. Uporabnikom, ki so enaka ali podobna gesla uporabljali tudi za dostop do drugih službenih ali zasebnih storitev, hkrati priporočajo, da jih zamenjajo tudi tam. Kjer je mogoče, pa priporočajo uporabo večfaktorske avtentikacije.

Nekdo pridobil več kot 15.000 uporabniških zapisov

Kot so sporočili iz urada, je napadalec po dosedanjih ugotovitvah pridobil več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, med katerimi je bilo 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Gre za matematično obdelane vrednosti gesel, iz katerih je v določenih primerih mogoče ugotoviti izvirno geslo.

Pristojne službe medtem izvajajo ukrepe za omejitev posledic incidenta, zaščito uporabniških računov in preprečevanje morebitnih nadaljnjih zlorab. Prizadeti strežnik državnega organa je bil po zaznavi napada izoliran iz omrežja. Odzivni center za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave SIGOV-CERT v sodelovanju s pristojnimi tehničnimi službami nadaljuje analizo incidenta. Urad za informacijsko varnost bo o pomembnih novih ugotovitvah in morebitnih dodatnih potrebnih ukrepih javnost sproti obveščal preko uradnih komunikacijskih kanalov, prizadeti uporabniki pa naj upoštevajo navodila pristojnih upravljavcev informacijskih sistemov, so še sporočili.