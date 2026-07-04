Zgodovinski dan za malega Miloša: »Otrok metulj« kot prvi v Sloveniji končno prejel revolucionarno gensko zdravljenje (FOTO)

Miloševo zgodbo je Slovenija spoznala že lani, ko je Društvo Viljem Julijan začelo javno opozarjati, da v Evropi odobreno zdravljenje slovenskim bolnikom še ni dostopno. Društvo je več kot leto dni vztrajno pozivalo pristojne institucije, naj omogočijo financiranje zdravila tudi pri nas. Njihova prizadevanja so bila uspešna. Zdravilo je bilo letos uvrščeno na pozitivno listo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v teh dneh pa je Miloš kot prvi slovenski bolnik terapijo tudi dejansko prejel.

Novo upanje za otroka, ki vsak dan živi z bolečinami

Miloš ima distrofično bulozno epidermolizo, eno najtežjih oblik bolezni, zaradi katere je njegova koža izjemno krhka – že najmanjši dotik lahko povzroči boleče mehurje, odprte rane in krvavitve. Prav zaradi občutljive kože bolnike pogosto imenujejo tudi »otroci metulji«. Nova genska terapija se nanaša neposredno na odprte rane. Deluje tako, da kožnim celicam dovede delujočo kopijo okvarjenega gena, zaradi česar lahko začnejo ponovno tvoriti beljakovino, nujno za celjenje kože. Cilj zdravljenja je hitrejše celjenje ran, manj njihovega ponovnega odpiranja ter občutno zmanjšanje bolečin.

FOTO: Društvo Viljem Julijan

»To je največje darilo za mojega sina«

V Društvu Viljem Julijan so ob prvi aplikaciji zdravila poudarili, da gre za zgodovinski trenutek, ne le za Miloša, temveč tudi za slovensko zdravstvo. Predsednik društva dr. Nejc Jelen je dejal, da je za njimi več kot leto dni prizadevanj, da bi zdravljenje postalo dostopno tudi v Sloveniji, zdaj pa je Miloš končno dobil priložnost za lepše otroštvo. Ganjenih čustev ni skrivala niti njegova mama Daliborka, ki je poudarila, da je to največje darilo, ki bi ga njen sin lahko prejel. Po njenih besedah verjame, da mu bo zdravljenje bistveno spremenilo življenje.

FOTO: Društvo Viljem Julijan

Pogumen prvošolček

Kljub težki bolezni Miloš navdušuje z izjemno voljo. Letos je uspešno zaključil prvi razred osnovne šole, čeprav je bil zaradi bolezni večkrat hospitaliziran. Sošolci in učitelji so ga izbrali celo za učenca meseca, potem ko je kljub odprtim ranam sodeloval na šolskem krosu. Njegova zgodba je postala simbol vztrajnosti, zdaj pa predstavlja tudi pomemben mejnik za druge bolnike z isto boleznijo. Ker je zdravilo odslej financirano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, bo lahko dostopno tudi drugim slovenskim bolnikom, ki izpolnjujejo pogoje za zdravljenje.

V Društvu Viljem Julijan ob tem poudarjajo, da Miloševa zmaga ni le osebna zgodba ene družine, temveč še en dokaz, da vendarle obstaja upanje tudi za slovenske male bolnike z redkimi boleznimi.