MED 20 NAJBOLJ ZAŽELENIMI DESTINACIJAMI

Zgodovinski dosežek in potrditev, Štajerska je med evropsko turistično elito

Regijo so uvrstili na tretje mesto med 20 najbolj zaželenimi destinacijami na stari celini. Prehitela je številne svetovno znane velesile, kot so Verona, Pariz in Lizbona.
Rezultat odraža resnično željo sodobnih turistov. FOTO: Združenje Vinorodna Štajerska
FOTO: Združenje Vinorodna Štajerska
M. Fe.
 28. 2. 2026 | 11:28
2:37
Štajerska je dosegla izjemen mednarodni uspeh: vodilna evropska platforma za turizem in kulturo, European Best Destinations (EBD), jo je uvrstila na 3. mesto med 20 najbolj zaželenimi evropskimi destinacijami. Glasovalo je več kot 1,3 milijona popotnikov, kar potrjuje njen status med najprestižnejšimi evropskimi turističnimi točkami. Štajerska je tako prehitela številne svetovno znane destinacije, kot so Verona, Pariz in Lizbona. EBD izbere destinacije na podlagi rasti prihodov in prenočitev, kakovosti ponudbe, trajnosti in prepoznavnosti na tujih trgih, nato pa odločajo popotniki z vsega sveta. Letos je bilo ključno vprašanje: »Katero destinacijo v Evropi bi si najbolj želeli obiskati v letu 2026?« Rezultat zato odraža resnično željo sodobnih turistov.

Uvrstitev med tri najboljše destinacije prinaša Štajerski mednarodno priznano oznako, večjo vidnost na medijih, digitalnih platformah in v iskalnikih, kar krepi globalno prepoznavnost in konkurenčnost. Kot pojasnjuje Nataša Ritonija, direktorica RRA Podravje - Maribor: »Uvrstitev je rezultat strateškega povezovanja in skupne vizije. Konzorcij destinacije Štajerske je danes največji partnerski model sodelovanja turističnih deležnikov v Sloveniji. Ta uspeh je tudi popotnica za prihodnost.«

Nagrada je plod večletnega trdega dela. FOTO: RRA Podravje - Maribor
FOTO: RRA Podravje - Maribor

To je destinacija, kjer urbano in naravno ustvari urbanaravni užitek.

Zgodovinski dosežek in potrditev

Karmen Razlag, vodja sektorja za turizem na RRA Podravje - Maribor, dodaja: »Štajerska je destinacija, kjer urbano in naravno ustvari urbanaravni užitek. Povezuje sedem turističnih območij in več kot 300 deležnikov. Od najstarejše trte na svetu do kulturnih biserov Maribora in Ptuja ponuja avtentična doživetja, vrhunska vina, lokalno kulinariko, termalna doživetja in energijo festivalov – vse na kratkih razdaljah, kjer več doživiš, ker manj hitiš.« Tretje mesto med evropskimi destinacijami je zgodovinski dosežek in potrditev, da Štajerska s svojo vizijo, povezovanjem in identiteto sodi v sam vrh evropskega turizma. Danes ni več skriti dragulj, ampak samozavestna destinacija prihodnosti.

