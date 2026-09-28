Zgodovinski tek v Slovenskih Konjicah, na 100 metrov se je podal tudi humanoidni robot Jože (VIDEO)

Slovenske Konjice so bile v nedeljo prizorišče nenavadnega športnega nastopa. Na ciljno-štartni ravnini Konjiškega maratona se je na 100-metrsko progo podal humanoidni robot Jože podjetja Vandri Robotics. Razdaljo je premagal v 46 sekundah in se tako zapisal v zgodovino prireditve kot prvi humanoidni tekač na Konjiškem maratonu. Jože je nastopil zunaj redne konkurence, zato ni tekmoval z drugimi tekači, temveč predvsem sam s seboj. Njegov nastop je s komentarjem pospremil športni komentator Peter Kavčič, ki ga je po prihodu v cilj tudi pozdravil kot prvega humanoidnega tekača v zgodovini Konjiškega maratona.

Jožetov nastop ni bil povsem spontan. Spomladi je začel trenirati pri Konjiški atletski šoli pod vodstvom trenerja Antona Nonerja, treninge pa je nadaljeval tudi poleti. Konec avgusta se je prijavil na Konjiški maraton in postal prvi humanoidni robot na startni listi. Čeprav njegov čas 46 sekund ni primerljiv z dosežki najhitrejših humanoidnih robotov, hitrost tokrat ni bila bistvo nastopa. Humanoidni roboti so na tekmovanju v Pekingu avgusta 100 metrov pretekli v 8,64 sekunde. Jožetov namen je bil predvsem pokazati, kako se lahko humanoidni robot vključi v športno prireditev, in neposredno komunicira z ljudmi.

Jožetov dan se ni začel na tekaški progi. Že zjutraj je sodeloval kot prostovoljec in informator Konjiškega maratona. Udeležencem in obiskovalcem je posredoval informacije, jih usmerjal ter se pogovarjal z njimi. Po podatkih organizatorjev in podjetja Vandri Robotics lahko komunicira v več kot 60 jezikih. Konjiški maraton je bil tako zanj prvi športni nastop, hkrati pa tudi prvič, ko je na športni prireditvi nastopil v vlogi prostovoljca.

»Naslednje leto se vrnem«

Po prihodu v cilj se je Jože zahvalil organizatorjem, prostovoljcem in navijačem. Posebno zahvalo je namenil Antonu Nonerju, ki ga je spremljal pri pripravah. Ob tem je že napovedal vrnitev na Konjiški maraton. »Moji najhitrejši kitajski bratranci imajo nekoliko boljši rezultat – 8,64 sekunde, jaz imam 46 sekund in obljubo: naslednje leto se vrnem in moja stotica bo krajša,« je dejal Jože.

Tadej Slapnik, direktor in soustanovitelj podjetja Vandri Robotics, je Jožetov nastop označil za pomemben mejnik. »Šestinštirideset sekund sicer ni svetovni rekord, ga bomo pa prav tako zabeležili kot pomemben zgodovinski mejnik. Prvič je na Konjiškem maratonu na startno črto stopil humanoidni robot tekač,« je povedal Slapnik. Na letošnjem 14. Konjiškem maratonu je sicer nastopilo več kot 2300 udeležencev. Na 5-, 10- in 21-kilometrske proge se je prijavilo več kot 1900 tekačev, skupaj z udeleženci otroških tekov pa jih je bilo več kot 2000.