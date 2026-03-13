Zgodovinski trenutek: drugi tir Divača - Koper je prevozen

»Danes je dan, ko lahko ponosno in z velikanskim zadovoljstvom povemo zgodbo, ki se začne s primorsko vizijo, z oknom v svet, ki ga imamo in ki ga je bilo treba opremiti z ustreznimi povezavami. Zgodbo o primorski trmi,« so bile prve besede predsednika vlade Roberta Goloba ob zgodovinskem dnevu – prevoznosti 27,1 kilometra proge na drugem tiru med Divačo in Koprom.

Po njej se je v sredo popoldne do platoja T8 v Dekanih pripeljal skupaj z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, predsednikom nadzornega sveta družbe Kolektor Stojanom Petričem, direktorjema družbe 2TDK Matejem Osetom in Markom Brezigarjem, generalnim direktorjem Slovenskih železnic Dušanom Mesom, predstavnikom podjetja DRI Markom Movrinom, vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jernejo Jug Jerše, županom Kopra Alešem Bržanom ter županjo Divače Alenko Štrucl Dovgan.

Predstavniki izvajalca (z leve): Tine Vadnal, Kristjan Mugerli, Stojan Petrič in Simon Avsec FOTO: Leon Vidic

Premier je na slovesnosti, ki je potekala v sproščenem vzdušju, poudaril vlogo slovenskega znanja in gradbene stroke ter posebej omenil družbo Kolektor: »To je zgodba o slovenski strokovnosti in moči našega znanja, o slovenski gradbeni operativi, ki ne samo da je skupaj s tujimi partnerji sodelovala od prvega dne, ampak je bila v trenutku, ko je turški partner zaradi vzrokov, nepovezanih s Slovenijo, klecnil pod finančnimi bremeni, prav tista, ki je državotvorno in ne glede na ogromna tveganja ter finančne izzive stopila v projekt, ga izpeljala v roku in znotraj zastavljenih sredstev.« Za enak denar bomo dobili dva tira, je dodal.

Na trasi, dolgi 27,1 km, je skoraj 20 km predorov. FOTO: Leon Vidic

Po besedah ministrice Bratuškove gre za zgodovinski uspeh naše države, ki krepi tudi gospodarstvo Evropske unije. »Gradbena dela na drugem tiru so zaključena. Tiri so položeni in prevozni. Na tem največjem infrastrukturnem projektu v zgodovini Slovenije je vrsta zahtevnih gradbenih objektov: sedem predorov, trije viadukti.« Infrastrukturi so v tem mandatu namenili rekordnih sedem milijard evrov. »Slovenija je za novi tir Divača–Koper prejela kar 389 milijonov evrov evropskega denarja, skoraj 35 odstotkov celotne vrednosti projekta.« Predvidena investicijska vrednost je bila leta 2019 ocenjena na milijardo in 150 milijonov evrov, danes pa je po njenih besedah 41 milijonov evrov nižja. Napovedala je tudi, da nameravajo v naslednjem mandatu zgraditi še vzporedni, levi tir, skupaj z njim pa na Obalo pripeljati novo cev za pitno vodo. Zahvalila se je tudi lokalnim skupnostim in prebivalcem, ki so med gradnjo prenašali številne nevšečnosti. Glede škode na objektih je napovedala novo preverjanje meritev, ki ga bodo opravili neodvisni strokovnjaki.

Zanimanje medijev je bilo pričakovano veliko. FOTO: Voranc Vogel

»To je bil tehnično in organizacijsko izjemno zahteven projekt. Na viaduktu Vinjan nas je pričakal aktivni fosilni plaz. Marjan Pipenbaher je moral projekt nekoliko popraviti, da smo sploh lahko začeli gradnjo. Izziv smo rešili s prosto konzolno gradnjo, posebno tehnologijo, ki so jo v Sloveniji uporabili pred več kot 20 leti pri gradnji viadukta Črni Kal. Med gradnjo smo naleteli na več kot 90 kraških jam, ena od njih je bila daljša od 46 metrov. Zato smo morali zgraditi več kot 46 metrov dolg ločni objekt – most, ki ne nosi le tirnice in vlaka, temveč celoten predor, po katerem smo se ob otvoritvi tudi peljali,« je zahtevno delo opisal Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta koncerna Kolektor. Čestital je 1200 delavcem, ki so sodelovali pri projektu, med njimi več kot 60 inženirjem.

»Zahvala tudi mojim sodelavcem, Kolektorju Construction CPG, ki so projekt tehnično, organizacijsko in varno izpeljali – finančno pa ne ravno najbolje,« je dodal Petrič. Izpostavil je, da gre za edino slovensko podjetje z referencami in sposobnostjo za izvedbo takšnih projektov. Za Slovenske novice je dejal, da je bil v delovni proces vpet tudi sam. »Ključno delo pa so opravili ​Tine Vadnal, Kristjan Mugerli in Simon Avsec, ki je vodil celoten projekt. Bili so generatorji, da se je stvar izpeljala,« je dejal. Skupaj so nato iskali rešitve za nastale zaplete. »To je bilo izjemno pomembno zaradi turških partnerjev, ki so bili zelo korektni. Vendar so zaradi finančne situacije, ki je nastala v Tanzaniji in Etiopiji, naleteli na težave. Prišli so v položaj, ko niso mogli več plačevati kooperantov,« je pojasnil sogovornik. »Ni bilo druge rešitve, kot da so se umaknili iz operativnega dela, naša ekipa pa je nato vse prevzela in projekt tudi zaključila.«

Na slovesnosti je bila poudarjena vloga slovenskega znanja in gradbene stroke. FOTO: Leon Vidic

Generalni direktor Slovenskih železnic Mes je navedel, da iz Luke Koper vsak dan odpelje okoli 100 vlakov, ki prepeljejo približno 14 do 15 milijonov ton tovora, kar bo pomenilo okoli 6000 tovornjakov manj na cestah. Z drugim tirom se bo količina podvojila na okoli 30 milijonov ton in več kot 200 vlakov na dan. Tovorni promet bo pot opravil dobro uro hitreje. Potovalni čas med Ljubljano in Koprom pa se bo skrajšal za približno pol ure, na dve uri.

Po besedah generalnega direktorja 2TDK Oseta bo novi tir gospodarstvu prinašal približno 150 milijonov evrov dodane vrednosti na leto. Županja Divače je dodala, da je občina projekt podpirala od začetka, saj se zavedajo njegovega pomena za lokalno okolje, čemur je pritrdil tudi koprski župan. Za vse udeležence so po odhodu vlaka nazaj v Divačo pripravili tudi pogostitev, ob kitarski spremljavi pa je nastopila pevka Lea Sirk.