  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJVEČJI PROJEKT V DRŽAVI

Zgodovinski trenutek: drugi tir Divača - Koper je prevozen

Po 27 kilometrov dolgi progi med Divačo in Koprom je prvič zapeljal vlak z najvišjimi predstavniki države in gospodarstva.
Po drugem tiru je v sredo zapeljal prvi potniški vlak. FOTO: Leon Vidic

Po drugem tiru je v sredo zapeljal prvi potniški vlak. FOTO: Leon Vidic

Predstavniki izvajalca (z leve): Tine Vadnal, Kristjan Mugerli, Stojan Petrič in Simon Avsec FOTO: Leon Vidic

Predstavniki izvajalca (z leve): Tine Vadnal, Kristjan Mugerli, Stojan Petrič in Simon Avsec FOTO: Leon Vidic

Na trasi, dolgi 27,1 km, je skoraj 20 km predorov. FOTO: Leon Vidic

Na trasi, dolgi 27,1 km, je skoraj 20 km predorov. FOTO: Leon Vidic

Zanimanje medijev je bilo pričakovano veliko. FOTO: Voranc Vogel

Zanimanje medijev je bilo pričakovano veliko. FOTO: Voranc Vogel

Po besedah ministrice Bratuškove gre za zgodovinski uspeh naše države. FOTO: Voranc Vogel

Po besedah ministrice Bratuškove gre za zgodovinski uspeh naše države. FOTO: Voranc Vogel

Na slovesnosti je bila poudarjena vloga slovenskega znanja in gradbene stroke. FOTO: Leon Vidic

Na slovesnosti je bila poudarjena vloga slovenskega znanja in gradbene stroke. FOTO: Leon Vidic

Upravičeno so ponosni na opravljeno delo.

Upravičeno so ponosni na opravljeno delo.

Po drugem tiru je v sredo zapeljal prvi potniški vlak. FOTO: Leon Vidic
Predstavniki izvajalca (z leve): Tine Vadnal, Kristjan Mugerli, Stojan Petrič in Simon Avsec FOTO: Leon Vidic
Na trasi, dolgi 27,1 km, je skoraj 20 km predorov. FOTO: Leon Vidic
Zanimanje medijev je bilo pričakovano veliko. FOTO: Voranc Vogel
Po besedah ministrice Bratuškove gre za zgodovinski uspeh naše države. FOTO: Voranc Vogel
Na slovesnosti je bila poudarjena vloga slovenskega znanja in gradbene stroke. FOTO: Leon Vidic
Upravičeno so ponosni na opravljeno delo.
Moni Černe
 13. 3. 2026 | 10:45
5:48
A+A-

»Danes je dan, ko lahko ponosno in z velikanskim zadovoljstvom povemo zgodbo, ki se začne s primorsko vizijo, z oknom v svet, ki ga imamo in ki ga je bilo treba opremiti z ustreznimi povezavami. Zgodbo o primorski trmi,« so bile prve besede predsednika vlade Roberta Goloba ob zgodovinskem dnevu – prevoznosti 27,1 kilometra proge na drugem tiru med Divačo in Koprom.

Po njej se je v sredo popoldne do platoja T8 v Dekanih pripeljal skupaj z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, predsednikom nadzornega sveta družbe Kolektor Stojanom Petričem, direktorjema družbe 2TDK Matejem Osetom in Markom Brezigarjem, generalnim direktorjem Slovenskih železnic Dušanom Mesom, predstavnikom podjetja DRI Markom Movrinom, vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jernejo Jug Jerše, županom Kopra Alešem Bržanom ter županjo Divače Alenko Štrucl Dovgan.

Predstavniki izvajalca (z leve): Tine Vadnal, Kristjan Mugerli, Stojan Petrič in Simon Avsec FOTO: Leon Vidic
Predstavniki izvajalca (z leve): Tine Vadnal, Kristjan Mugerli, Stojan Petrič in Simon Avsec FOTO: Leon Vidic

Premier je na slovesnosti, ki je potekala v sproščenem vzdušju, poudaril vlogo slovenskega znanja in gradbene stroke ter posebej omenil družbo Kolektor: »To je zgodba o slovenski strokovnosti in moči našega znanja, o slovenski gradbeni operativi, ki ne samo da je skupaj s tujimi partnerji sodelovala od prvega dne, ampak je bila v trenutku, ko je turški partner zaradi vzrokov, nepovezanih s Slovenijo, klecnil pod finančnimi bremeni, prav tista, ki je državotvorno in ne glede na ogromna tveganja ter finančne izzive stopila v projekt, ga izpeljala v roku in znotraj zastavljenih sredstev.« Za enak denar bomo dobili dva tira, je dodal.

Na trasi, dolgi 27,1 km, je skoraj 20 km predorov. FOTO: Leon Vidic
Na trasi, dolgi 27,1 km, je skoraj 20 km predorov. FOTO: Leon Vidic

Po besedah ministrice Bratuškove gre za zgodovinski uspeh naše države, ki krepi tudi gospodarstvo Evropske unije. »Gradbena dela na drugem tiru so zaključena. Tiri so položeni in prevozni. Na tem največjem infrastrukturnem projektu v zgodovini Slovenije je vrsta zahtevnih gradbenih objektov: sedem predorov, trije viadukti.« Infrastrukturi so v tem mandatu namenili rekordnih sedem milijard evrov. »Slovenija je za novi tir Divača–Koper prejela kar 389 milijonov evrov evropskega denarja, skoraj 35 odstotkov celotne vrednosti projekta.« Predvidena investicijska vrednost je bila leta 2019 ocenjena na milijardo in 150 milijonov evrov, danes pa je po njenih besedah 41 milijonov evrov nižja. Napovedala je tudi, da nameravajo v naslednjem mandatu zgraditi še vzporedni, levi tir, skupaj z njim pa na Obalo pripeljati novo cev za pitno vodo. Zahvalila se je tudi lokalnim skupnostim in prebivalcem, ki so med gradnjo prenašali številne nevšečnosti. Glede škode na objektih je napovedala novo preverjanje meritev, ki ga bodo opravili neodvisni strokovnjaki.

Zanimanje medijev je bilo pričakovano veliko. FOTO: Voranc Vogel
Zanimanje medijev je bilo pričakovano veliko. FOTO: Voranc Vogel

»To je bil tehnično in organizacijsko izjemno zahteven projekt. Na viaduktu Vinjan nas je pričakal aktivni fosilni plaz. Marjan Pipenbaher je moral projekt nekoliko popraviti, da smo sploh lahko začeli gradnjo. Izziv smo rešili s prosto konzolno gradnjo, posebno tehnologijo, ki so jo v Sloveniji uporabili pred več kot 20 leti pri gradnji viadukta Črni Kal. Med gradnjo smo naleteli na več kot 90 kraških jam, ena od njih je bila daljša od 46 metrov. Zato smo morali zgraditi več kot 46 metrov dolg ločni objekt – most, ki ne nosi le tirnice in vlaka, temveč celoten predor, po katerem smo se ob otvoritvi tudi peljali,« je zahtevno delo opisal Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta koncerna Kolektor. Čestital je 1200 delavcem, ki so sodelovali pri projektu, med njimi več kot 60 inženirjem.

Po besedah ministrice Bratuškove gre za zgodovinski uspeh naše države. FOTO: Voranc Vogel
Po besedah ministrice Bratuškove gre za zgodovinski uspeh naše države. FOTO: Voranc Vogel

»Zahvala tudi mojim sodelavcem, Kolektorju Construction CPG, ki so projekt tehnično, organizacijsko in varno izpeljali – finančno pa ne ravno najbolje,« je dodal Petrič. Izpostavil je, da gre za edino slovensko podjetje z referencami in sposobnostjo za izvedbo takšnih projektov. Za Slovenske novice je dejal, da je bil v delovni proces vpet tudi sam. »Ključno delo pa so opravili ​Tine Vadnal, Kristjan Mugerli in Simon Avsec, ki je vodil celoten projekt. Bili so generatorji, da se je stvar izpeljala,« je dejal. Skupaj so nato iskali rešitve za nastale zaplete. »To je bilo izjemno pomembno zaradi turških partnerjev, ki so bili zelo korektni. Vendar so zaradi finančne situacije, ki je nastala v Tanzaniji in Etiopiji, naleteli na težave. Prišli so v položaj, ko niso mogli več plačevati kooperantov,« je pojasnil sogovornik. »Ni bilo druge rešitve, kot da so se umaknili iz operativnega dela, naša ekipa pa je nato vse prevzela in projekt tudi zaključila.«

Na slovesnosti je bila poudarjena vloga slovenskega znanja in gradbene stroke. FOTO: Leon Vidic
Na slovesnosti je bila poudarjena vloga slovenskega znanja in gradbene stroke. FOTO: Leon Vidic

Generalni direktor Slovenskih železnic Mes je navedel, da iz Luke Koper vsak dan odpelje okoli 100 vlakov, ki prepeljejo približno 14 do 15 milijonov ton tovora, kar bo pomenilo okoli 6000 tovornjakov manj na cestah. Z drugim tirom se bo količina podvojila na okoli 30 milijonov ton in več kot 200 vlakov na dan. Tovorni promet bo pot opravil dobro uro hitreje. Potovalni čas med Ljubljano in Koprom pa se bo skrajšal za približno pol ure, na dve uri.

Upravičeno so ponosni na opravljeno delo.
Upravičeno so ponosni na opravljeno delo.

Po besedah generalnega direktorja 2TDK Oseta bo novi tir gospodarstvu prinašal približno 150 milijonov evrov dodane vrednosti na leto. Županja Divače je dodala, da je občina projekt podpirala od začetka, saj se zavedajo njegovega pomena za lokalno okolje, čemur je pritrdil tudi koprski župan. Za vse udeležence so po odhodu vlaka nazaj v Divačo pripravili tudi pogostitev, ob kitarski spremljavi pa je nastopila pevka Lea Sirk

Več iz teme

drugi tirKolektor CPG2TDKDrugi tir Divača - KoperželeznicaAlenka BratušekSlovenijagradbeništvo
ZADNJE NOVICE
11:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRIKRIVANJE CERKVENEGA DENARJA?

Cerkev v Ljubljani v preiskavi: ker ni želel prekriti goljufije v blagajni, so ga mučili

Tožilstvo je vložilo obtožni predlog proti Porfiriju zaradi zlorabe duhovnika na delovnem mestu.
13. 3. 2026 | 11:51
11:44
Bulvar  |  Domači trači
KULTURNI VEČER V CELJU

Glasba, ples in parfumi v edinstveni predstavi Aroma ljubezni

Obiskovalci so ob vstopu prejeli posebna odišavljena »ljubezenska pisma«, ki so skozi predstavo dopolnjevala zgodbo o čustvih in lepoti.
13. 3. 2026 | 11:44
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Regrat v solati, kot so ga delale naše babice: s toplimi ocvirki in krompirjem (VIDEO)

Ta preprosta, a izjemno okusna jed je že generacije nepogrešljiv del slovenske kuhinje in pravi simbol pomladi na domači mizi.
Mirjam Grilc13. 3. 2026 | 11:30
11:17
Šport  |  Tekme
LIGA PRVAKOV

Šok za angleške klube v osmini finala

Šest angleških klubov se je prebilo v osmino finala, a na prvih tekmah so iztržili le dva remija in kar štiri poraze.
Peter Zalokar13. 3. 2026 | 11:17
11:00
Lifestyle  |  Polet
DANES JE DAN SPANJA

Zakaj je dober spanec ključ do zdravja, energije in dolgoživosti

Znanstveniki danes vedo, da spanec ni izgubljen čas.
Žiga Hladnik13. 3. 2026 | 11:00
10:56
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Če imate psa in vrt, to nujno preverite

Veterinarji pojasnjujejo, katere rastline so na vrtu za psa škodljive in kakšne so lahko posledice, če jih zaužije.
Kaja Berlot13. 3. 2026 | 10:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki