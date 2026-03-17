Zgroženi nad trditvami Ane Debevc Prašnikar: vplivnico obtožujejo manipulacij in širjenja strahu

V javnosti so se v zadnjih dneh kot požar razširile trditve o domnevno katastrofalnih razmerah v UKC Ljubljana – od podgan in ščurkov do nevarnih razmer za paciente. Na največjo slovensko bolnišnico smo zato naslovili konkretna vprašanja: kaj se je v resnici zgodilo, kakšna je škoda in ali je bil kdo poškodovan?

Po nalivu poškodovani dve plošči

Iz UKC Ljubljana odgovarjajo, da je do dogodka sicer prišlo, a daleč od dramatičnih opisov, ki so zaokrožili po spletu. »V soboto je zaradi vdora vode ob nalivu v še neobnovljenem delu stranskega hodnika proti urgenci prišlo do poškodbe dveh stropnih plošč,« so pojasnili. Ob tem poudarjajo, da nihče ni bil poškodovan, škodo že odpravljajo, dogodek pa ni vplival na delovanje urgence. Šlo je torej za omejen zaplet v starejšem delu objekta, ne pa za širši razpad sistema.

Očitek manipulacij: »Zgroženi smo«

Veliko ostrejši pa je odziv UKC Ljubljana na širjenje informacij v javnosti. »V UKC Ljubljana smo zgroženi nad manipulacijami in lažnimi informacijami, ki jih širijo nekateri vplivneži,« opozarjajo in dodajajo, da so bili ti zapisi ponekod tudi nekritično povzeti.

Posebej so izpostavili objave Ane Debevc Prašnikar, ki je razmere označila za katastrofalne. V UKC odgovarjajo, da takšni opisi ne držijo. »To, kar navaja kot ‘sesedene strope’, v resnici predstavlja manjši vdor vode ob nalivu,« pojasnjujejo.

Ob tem poudarjajo še, da omenjena vplivnica ni del njihovega kolektiva: »Ana Debevc Prašnikar ni zaposlena v UKC Ljubljana in razmer v naši ustanovi ne pozna, zato ne more predstavljati verodostojnega vira informacij.«

Kaj pa očitki o podganah in ščurkih?

Med bolj odmevnimi trditvami so bile tudi navedbe o škodljivcih, kar v UKC zavračajo: »Lahko zatrdimo, da trenutno ne zaznavamo porasta teh primerov.« Dodajajo, da redno izvajajo vse potrebne ukrepe: »Strokovno in skrbno izvajamo deratizacijo in dezinsekcijo ter protokole stalno posodabljamo.«

Velika prenova v ozadju

V bolnišnici opozarjajo, da se razmere ne slabšajo, temveč nasprotno, UKC Ljubljana je sredi ene največjih prenov v zgodovini. »V zadnjih letih z velikimi koraki posodabljamo opremo, obnavljamo stavbe in gradimo nove,« navajajo.

Dodajajo, da želijo ohraniti vlogo osrednje zdravstvene ustanove: »Naš cilj je, da pacientom zagotavljamo najsodobnejša zdravljenja, primerljiva z vrhunskimi evropskimi bolnišnicami.«

Kam vodi širjenje strahu?

Ob koncu v UKC Ljubljana opozarjajo na širše posledice takšnih zapisov. »Ne moremo se znebiti občutka, da gre za poskus načrtne manipulacije ter diskreditacije,« pravijo.

Pozivajo k previdnosti in preverjanju informacij: »Vse prebivalce Slovenije v tem razgretem predvolilnem času zato naprošamo, da spremljajo preverjene informacije, ki jih podajajo kredibilni mediji in da ne nasedajo zapisom in poskusom diskreditacije naše ustanove s strani različnih vplivnežev in vplivnic ter politično motiviranih portalov. Tovrstno spodbujanje sovražnosti je v preteklosti že rezultiralo v nasilje do zdravstvenih delavcev. Prepričani smo, da se kot družba lahko upremo sovražnemu govoru, ki ustvarja nestrpnost in vodi v nasilje. Vendar se z zaskrbljenostjo sprašujemo, kam vse to pelje in komu to koristi?«