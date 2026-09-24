Zidar Klemenčič po izjavah o »desetih odstotkih« obrnila ploščo: »Zlorabljena sva bila oba z Jankovićem«

Ljubljanski župan Zoran Janković in odvetnica Nina Zidar Klemenčič sta sodni spor sklenila s poravnavo, poročajo mediji. Janković je tožbo proti odvetnici vložil zaradi njenih izjav na posnetkih, objavljenih pred parlamentarnimi volitvami. Zidar Klemenčič pravi, da je poravnava edina racionalna rešitev, saj da sta bila v tej akciji zlorabljena oba.

Pred volitvami se je, kot je znano, na spletu pojavilo več anonimno objavljenih posnetkov nekaterih vidnih posameznikov, ki so jih zvabili na lažne poslovne sestanke in posneli, medtem ko so razlagali svoje videnje dogajanja v državi in ocene o tem, kdo naj bi bil v državi vpliven in kdo koruptiven. Med njimi je bil tudi posnetek Zidar Klemenčič, v katerem pravi, da naj bi župan Janković od vsakega posla vzel deset odstotkov. Po objavi posnetkov je poudarila, da so bili posnetki daljšega pogovora iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani. Janković je nato aprila je vložil tožbo proti odvetnici. Od nje je pričakoval opravičilo in odškodnino 25.000 evrov. Zdaj pa sta dosegla poravnavo.

Po navedbah portala Necenzurirano naj bi Janković in Nina Zidar Klemenčič v skupni izjavi, ki naj bi v prihodnjih dneh postala javna, zapisala, da sporni posnetki niso izvirne datoteke snemalnih naprav, temveč so bili naknadno obdelani oziroma prirejeni. Pri tem naj bi se sklicevala na mnenje forenzičnega inštituta iz Nemčije. Po navedbah TV Slovenija Nina Zidar Klemenčič v sporočilu zatrjuje, da »nima lastnih zaznav ali vedenja (znanja)« o kakršnih koli neprimernih ravnanjih, ki so bila glede Jankovića v posnetkih predstavljena javnosti, in da izjave v posnetkih ne odražajo resničnosti, kakor je njej znana.

»Odvetnica Nina Zidar Klemenčič nima nobenih dokazov ali vedenja (znanja), da bi bila kadar koli zahtevana, dana ali prejeta kakršna koli provizija, podkupnina ali nedovoljena korist s strani Zorana Jankovića ali z njim povezanih oseb,« po navedbah medijev piše v dokumentu. Nina Zidar Klemenčič je za TV Slovenija in POP TV potrdila, da je z Jankovićem sklenila poravnavo. »Poravnava je edina racionalna rešitev glede na to, da sva bila v tej akciji zlorabljena oba, sama očitno tudi z namenom, da se zlorabi župana. Sama sem takoj po objavi posnetkov pojasnila, da so posnetki daljšega pogovora iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani ter da izjav, vezanih na gradnjo hotela, v kontekstu, kot je sestavljen v posnetku, nisem izrekla,« je sporočila.