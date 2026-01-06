Zima kaže zobe: prihaja rekordni mraz, preverite, kateri dan bo najhuje

Te dni se mnogokatera debata vrti okoli vremena. Že res, da je zima, ampak da bi se živo srebro po večini države spustilo niže od minus 10 stopinj Celzija, je zadnja leta bolj kot ne redkost. Prav zato je napoved vremenarjev za prihodnje dni neobičajna. Po nekaterih projekcijah, prav tako so to kazale določene mobilne aplikacije, na katere se ne gre kaj pretirano zanesti, naj bi se ponekod shladilo do kar –20 stopinj. Da je končno napočila prava zima, je v zadnjih dneh poskrbela tudi bela odeja, ki je bila sicer vsaj po večini tanjša od napovedi – oziroma pričakovanj, predvsem najmlajših, ki jih sneg najbolj razveseli.

V drugi polovici januarja bi lahko prineslo še dodatne prodore polarnega zraka.

Za jutri kaže pretežno oblačno, občasno bo ponekod sneg še rahlo naletaval, temperature ponoči naj bi bile 7 stopinj pod lediščem, čez dan pa okoli minus 3 stopinje Celzija. Rekordni mraz te zime se obeta v četrtek, za zdaj kaže na do minus 13 (morda kje celo manj), čez dan pa naj bi se »ogrelo« tja do minus 6 stopinj Celzija. Podobne nočne in jutranje temperature se obetajo v petek, s tem, da kaže, da se bo čez dan temperatura dvignila nad ledišče, okoli 2 stopinji se obeta. Meteorologi spremljajo morebitno nenadno stratosfersko segrevanje, ki bi lahko v drugi polovici januarja prineslo še dodatne prodore polarnega zraka v Evropo. A so to, kot pravijo strokovnjaki, napovedi in bržkone ne zagotovilo, da bo še hladneje.

Zima tako za zdaj s kakšno večjo pošiljko belega blaga še skopari, bo pa vsaj z mrazom pokazala tisti pravi obraz. Če upoštevamo znani rek, da ni slabega vremena, ampak samo neprimerna oblačila, kakšen sloj več v prihodnjih dneh ne bo škodil. Posebna previdnost pa velja, če vas mikajo hribi. Glede na to, da trenutna vremenska napoved v gorah prinaša svež sneg, mraz in okrepljen veter, so razmere v visokogorju zahtevne in nevarne.