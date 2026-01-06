  • Delo d.o.o.
KREPKO POD NIČLO

Zima kaže zobe: prihaja rekordni mraz, preverite, kateri dan bo najhuje

Že dolgo nismo v nižinah občutili takih temperatur, kot so napovedane tokrat.
Po večini države bo šlo precej pod ničlo. FOTO: Tomas Ragina/Getty Images
Po večini države bo šlo precej pod ničlo. FOTO: Tomas Ragina/Getty Images
Mitja Felc
 6. 1. 2026 | 06:45
2:13
A+A-

Te dni se mnogokatera debata vrti okoli vremena. Že res, da je zima, ampak da bi se živo srebro po večini države spustilo niže od minus 10 stopinj Celzija, je zadnja leta bolj kot ne redkost. Prav zato je napoved vremenarjev za prihodnje dni neobičajna. Po nekaterih projekcijah, prav tako so to kazale določene mobilne aplikacije, na katere se ne gre kaj pretirano zanesti, naj bi se ponekod shladilo do kar –20 stopinj. Da je končno napočila prava zima, je v zadnjih dneh poskrbela tudi bela odeja, ki je bila sicer vsaj po večini tanjša od napovedi – oziroma pričakovanj, predvsem najmlajših, ki jih sneg najbolj razveseli.

V drugi polovici januarja bi lahko prineslo še dodatne prodore polarnega zraka.

Za jutri kaže pretežno oblačno, občasno bo ponekod sneg še rahlo naletaval, temperature ponoči naj bi bile 7 stopinj pod lediščem, čez dan pa okoli minus 3 stopinje Celzija. Rekordni mraz te zime se obeta v četrtek, za zdaj kaže na do minus 13 (morda kje celo manj), čez dan pa naj bi se »ogrelo« tja do minus 6 stopinj Celzija. Podobne nočne in jutranje temperature se obetajo v petek, s tem, da kaže, da se bo čez dan temperatura dvignila nad ledišče, okoli 2 stopinji se obeta. Meteorologi spremljajo morebitno nenadno stratosfersko segrevanje, ki bi lahko v drugi polovici januarja prineslo še dodatne prodore polarnega zraka v Evropo. A so to, kot pravijo strokovnjaki, napovedi in bržkone ne zagotovilo, da bo še hladneje.

Zima tako za zdaj s kakšno večjo pošiljko belega blaga še skopari, bo pa vsaj z mrazom pokazala tisti pravi obraz. Če upoštevamo znani rek, da ni slabega vremena, ampak samo neprimerna oblačila, kakšen sloj več v prihodnjih dneh ne bo škodil. Posebna previdnost pa velja, če vas mikajo hribi. Glede na to, da trenutna vremenska napoved v gorah prinaša svež sneg, mraz in okrepljen veter, so razmere v visokogorju zahtevne in nevarne. 

Kakšen dodaten sloj oblačil bo v prihodnjih dneh še kako prav prišel. FOTO: Peopleimages/Getty Images
Kakšen dodaten sloj oblačil bo v prihodnjih dneh še kako prav prišel. FOTO: Peopleimages/Getty Images

ZADNJE NOVICE
06:29
Novice  |  Slovenija
SOSEDSKA POMOČ

Hrvaški policisti na naših smučiščih

Zimske radosti žal spremljajo tudi nesreče, letos je bilo že osem primerov hudih poškodb.
6. 1. 2026 | 06:29
06:25
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Brez harmonike ni silvestrovanja (Suzy)

Življenja si brez glasbe ne predstavljamo, saj nas spremlja od zgodnjih jutranjih ur do večera, tako ob delu kot v avtomobilu in različnih dogodkih ter koncertih.
6. 1. 2026 | 06:25
06:16
Lifestyle  |  Astro
KAKOVOST TRENUTKA

Najpomembnejši trenutek je zdaj in danes je vse, kar imamo

Če se v srcu oklepate preteklosti, nimate prostora za nove izkušnje.
6. 1. 2026 | 06:16
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SKRIVAL JO JE V TELEFONU

Igorja preiskovali zaradi velike tatvine, našli pa otroško pornografijo

Zavržni posnetki ostajajo v sodnem spisu, obtoženi Igor Golubović medtem krivdo zavrača.
Aleksander Brudar6. 1. 2026 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Astrološka znamenja, ki bi si letos januarja morala vzeti čas samo zase

Z začetkom novega leta bi nekateri morali več časa nameniti sebi in občutkom.
6. 1. 2026 | 06:00
05:35
Šport  |  Odmevi
PRED ZADNJO TEKMO

Grenak priokus je Domnu Prevcu ostal le zaradi sodniških ocen

Domen Prevc bo poskušal danes v Bischofshofnu postaviti piko na i in ujeti zlatega orla. Pred zadnjo tekmo 74. novoletne turneje ima zajetne 41,4 točke naskoka.
Miha Šimnovec6. 1. 2026 | 05:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
